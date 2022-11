Tổng thống Putin bất ngờ triệu tập cuộc họp trực tiếp hiếm hoi với Hội đồng An ninh Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên của Hội đồng Bảo an tại Điện Kremlin ở Moscow vào ngày 18/11/2022. Ảnh Sputnik

Theo Newsweek, ông Putin đã tổ chức một cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga vào thứ Sáu. Đây là lần đầu tiên ông Putin dự một cuộc họp trực tiếp với cơ quan này kể từ ngày 21/2, vài ngày trước khi ông phát động chiến dịch quân sự toàn diện chống lại Ukraine.

Sau cuộc họp trực tiếp hồi cuối tháng Hai, ông Putin tuyên bố công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine đồng thời ký sắc lệnh công nhận "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" (DPR) tự xưng và "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR).

Ba ngày sau, quân đội Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo trang web của Điện Kremlin, các vấn đề về "cải thiện phòng thủ dân sự" đã được thảo luận trong cuộc họp với nhất giữa nhà lãnh đạo Nga và Hội đồng An ninh Liên bang Nga hôm 18/11.

"Hôm nay chúng ta có một vấn đề đã được lên kế hoạch: Bộ Tình trạng Khẩn cấp đề xuất thảo luận về các vấn đề cải thiện khả năng phòng vệ dân sự. Hãy bắt tay vào việc", ông Putin nói trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp, theo một đoạn clip ngắn được hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti phát sóng.

Những thành viên tham dự cuộc họp bao gồm Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matvienko, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Patrushev, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang FSB Alexander Bortnikov và Giám đốc Dịch vụ tình báo Sergei Naryshkin, trang web của Điện Kremlin cho biết.

Cuộc họp "mặt đối mặt" hiếm hoi diễn ra khi Nga được cho là hứng chịu một loạt thiệt hại đáng kể trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngày 9/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã phải chấp nhân rút quân khỏi thành phố Kherson - lãnh thổ ông Putin vừa tuyên bố sáp nhập vào Nga hồi cuối tháng 9.

Trước đó, ông Putin đã tham dự tất cả các cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an trong suốt cuộc chiến thông qua liên kết video.