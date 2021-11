Những bộ phim đồng tính hấp dẫn, ấn tượng không nên bỏ lỡ

Phim tình cảm "Trấn hồn"

Phim "Trấn hồn" do Châu Viễn Đan làm đạo diễn. Ảnh: Vieon

Phim tình cảm "Trấn hồn" xoay quanh câu chuyện phá án ly kỳ của Cục điều tra đặc biệt tại thành phố Long Thành – nơi xảy ra những vụ án với thủ pháp phạm tội kỳ quái. Triệu Vân Lan (Bạch Vũ) là Cục trưởng của Cục điều tra và cũng được gọi là "Trấn hồn lệnh chủ".

Trong một vụ án xảy ra tại trường học do người Địa Tinh gây ra, Triệu Vân Lan tình cờ quen biết Thẩm Ngụy (Chu Nhất Long). Tuy bề ngoài Thẩm Nguy là thầy giáo dạy về sinh học nhưng thân phận thật của anh là một Hắc Bào Sứ – có nhiệm vụ truy lùng bắt Địa Tinh về. Ngay lần đầu gặp mặt, hai trái tim đã rung động vì nhau.

Đạo diễn: Châu Viễn Đan Năm phát hành: 2018 Thời lượng: 40 tập Diễn viên: Chu Nhất Long, Bạch Vũ,…

Chu Nhất Long – người đã thể hiện rất xuất sắc vai diễn Thẩm Ngụy trong "Trấn hồn". Theo lời nhận xét khách quan của một fan nguyên tác thì Chu Nhất Long thật sự đã khắc họa được phong thái trầm ổn, điềm đạm của nhân vật Thẩm giáo sư, cũng như ánh mắt thâm tình mà anh dành cho người bạn đồng hành Triệu Vân Lan (Bạch Vũ).

Không chỉ diễn xuất có hồn mà tạo hình của thầy Thẩm trong phim cũng khiến khán giả "mê như điếu đổ". Những bộ vest được trau chuốt, là lượt kỹ càng, cặp kính gọng đen tròn như càng tôn thêm vẻ lịch lãm, trưởng thành và quyến rũ của nhân vật.

Phim tình cảm "Thượng ẩn"

Phim "Thượng ẩn" được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết đam mỹ "Nhĩ nha thượng ẩn liễu". Ảnh: Ione.net

Phim tình cảm "Thượng ẩn" được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết đam mỹ "Nhĩ nha thượng ẩn liễu" của Sài Kê Đản khiến các hủ nam không khỏi ngây ngất với nhiều khung cảnh ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi nam chính. "Thượng ẩn" xoay quanh câu chuyện tình yêu học đường của cậu học trò nghèo Bạch Lạc Nhân (Hứa Ngụy Châu) và đại thiếu gia Cố Hải (Hoàng Cảnh Du). Lạc Nhân từ nhỏ sống cùng ba và bà nội, mẹ cậu tái hôn với Cố Uy Đình – cha của Cố Hải, và muốn cậu về sống chung. Trong lúc đó, chính vì phản đối cuộc hôn nhân này của ba mình, Cố Hải đã bỏ nhà ra đi và vô tình chuyển đến ngôi trường mà Lạc Nhân đang học. Tại đây, cả hai học chung một lớp, gặp gỡ và chơi chung khiến họ nảy sinh cảm tình. Bên cạnh đó, hai người bạn Dương Mãnh (Trần Ổn) và Vưu Kỳ (Lâm Phong Tùng) cũng xuất hiện những tình cảm khó nói.



Ảnh: Vieon Đạo diễn: Đinh Vỹ Năm phát hành: 2016 Thời lượng: 15 tập Diễn viên: Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu, Lâm Phong Tùng,Trần Ổn,…

Ngay sau từ những tập đầu tiên đã nhanh chóng thu về 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 giờ. Sau đó, mỗi video là hơn 100 triệu người, trở thành bộ phim có lượt xem nhiều thứ hai trên iQiyi. Sau khi bộ phim được phát hành, phim đã nhiều lần leo lên đứng đầu top các chủ đề hot nhất trên Weibo và nhiều mạng xã hội cùng các trang báo khác.

Ngoài các nước châu Á, bộ phim được biết đến rộng rãi tại các nước Mỹ La-tinh. Họ đã làm phụ đề phim và lập ra một trang Facebook riêng, chuyên cung cấp thông tin và cảnh hậu trường bằng tiếng Anh.

Phim tình cảm "Cổ tích ngàn sao"

"Cổ tích ngàn sao" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bacteria. Ảnh: Lướt phim

"Cổ tích ngàn sao" là bộ phim tình cảm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bacteria. Phim kể về Torfun, một giáo viên tình nguyện, đã mất sau một vụ tai nạn và rồi trái tim cô được hiến tặng cho Tian. Thông qua cuốn nhật ký Torfun để lại, Tian bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của cô, những bí mật, sở thích, và cả lời hứa của cô với một sĩ quan kiểm lâm, Phupha, về việc sẽ đếm một nghìn ngôi sao với anh. Tian quyết định sẽ viết tiếp ước nguyện của cô.

Tian, với tư cách là giáo viên tình nguyện mới, cố gắng làm quen với Phupha, nhưng ban đầu Phupha lại tỏ ra nguyên tắc và cứng nhắc. Mưa dầm thấm lâu, trái tim của Tian luôn loạn nhịp khi ở gần Phupha, và rồi phải lòng anh, tương tự như chủ nhân cũ của trái tim đã từng. Nhưng ở nơi núi cao hiểm trở, liệu họ có giữ được ước nguyện đó?

Đạo diễn: Backaof Noppharnach Chaiwimol Năm phát hành: 2021 Thời lượng: 10 tập Diễn viên chính: Pirapat Watthanasetsiri, Sahaphap Wongratch…

Khán giả được "rửa mắt" với cảnh đẹp ngút ngàn của núi rừng phía Bắc Thái Lan. Một thiên nhiên tinh khôi và thơ mộng được lồng ghép trong những khung cảnh của bộ phim khiến người xem cảm thấy thật mới lạ và thích thú. Núi rừng bạt ngàn, đồi trà xanh ngát, dòng thác ào ạt,... tất cả đều được làm nền cho câu chuyện của thầy giáo Tian tại làng Pha Ban Dao (làng vách núi ngàn sao).

Phim tình cảm "Bất khả kháng lực"

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lam Lâm. Ảnh: phimhay.com

Phim tình cảm này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lam Lâm. Câu chuyện xoay quanh mối tình của Thư Niệm - là trẻ mồ côi được nhà họ Tạ nhận nuôi dưỡng và Tạ Viêm - là thiếu gia của nhà họ Tạ. Thư Niệm đã thầm thương thiếu gia, nhưng luôn cố tỏ vẻ bình thường, vì đối với anh chỉ cần được bên cạnh vậy là quá đủ. Nhưng mọi chuyện không như anh tưởng. Chuyện cổ tích là không có thật, chỉ có nỗi đau là vĩnh viễn ở bên cạnh. Sóng gió cứ ập tới, xô đẩy chuyện tình giữa Tiểu Niệm và Tạ Viêm đi đến nhiều bi thương và đau khổ.



Đạo diễn: Sun Chengzhi Năm phát hành: 2016 Thời lượng: 4 tập Diễn viên: Vương Bác Văn, Mạnh Thụy,…

Lối diễn xuất của các diễn viên trong "Bất khả kháng lực" đều vô cùng tự nhiên, thể hiện được tính cách nhân vật rất rõ ràng. Chính vì thế, khán giả có thể tiếp nhận bộ phim rất dễ dàng và cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của nhân vật trong phim.

Phim tình cảm "Thuyết theo đuổi cậu ấy"

Phim được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Jitti Rain, một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng với bạn đọc Thái Lan. Ảnh: yeuphimthai.net

Phim tình cảm "Thuyết theo đuổi cậu ấy" được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Jitti Rain, một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng với bạn đọc Thái Lan. Phim tình cảm "Thuyết theo đuổi cậu ấy" kể về nhân vật chính Third (Gun). Cậu là sinh viên năm thứ ba của khoa Nghệ thuật Truyền thông, chuyên ngành Điện ảnh. Trong quãng thời gian đi học, Third đã đem lòng yêu thầm Khai (Off). Cả hai thường rủ nhau đi xem phim khi có thời gian rảnh. Ở bên cạnh Khai một thời gian dài, Third nhận ra tình cảm của mình dành cho Khai đã vượt quá ranh giới tình bạn.



Đạo diễn: Nuttapong Mongkolsawas Năm phát hành: 2019 Thời lượng: 12 tập Diễn viên: Gun Atthaphan Poonsawas, Off Jumpol Adulkittiporn,…

Tuy nhiên, tình bạn và tình yêu lại là hai mối quan hệ khác nhau hoàn toàn. Vì không muốn mất đi người bạn thân thiết, Third luôn tìm cách che giấu bản thân. Cậu tìm đủ mọi cách để Khai không phát hiện được tình cảm của mình. Đến khi Third quyết định sẽ chấm dứt tình cảm đặc biệt này thì Khai lại thừa nhận mình cũng có tình cảm với Third.

Ngay sau khi phim tình cảm "Thuyết theo đuổi cậu ấy" được phát sóng, fan hâm mộ đã không khỏi phấn khích và "bấn loạn" trước cặp đôi chính trong phim Off - Gun. Đây là một trong những cặp đam mỹ đẹp nhất trên màn ảnh Thái Lan cũng như ngoài đời thực. Cả hai đều sở hữu ngoại hình điển trai, da trắng thư sinh kèm với đó là mối quan hệ cực thân thiết của cả hai.

Phim tình cảm "Thất Nguyệt và An Sinh"

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của "An ni bảo bối". Bộ phim kể về 2 cô gái mang tên Thất Nguyệt và An Sinh. Tuy có cuộc sống, tính cách hoàn toàn đối lập nhưng 2 người lại cùng yêu chung chàng trai tên Gia Minh. Sau những hiểu lầm, vấp váp và đổ vỡ, mỗi người trong họ đều nhận ra sai lầm mà mình đã phạm phải, từ đó biết trân quý hơn giá trị của cuộc sống, tình yêu, tình bạn.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của "An ni bảo bối". Ảnh: netflix

Đạo diễn: Tằng Quốc Cường Năm phát hành: 2016 Thời lượng: 53 tập Diễn viên: Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần, Lý Trình Bân

Bộ phim do Tằng Quốc Cường làm đạo diễn, cùng với sự tham gia của hai gương mặt tiểu hoa đán Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. "Thất Nguyệt và An Sinh" đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá tại Trung Quốc và quốc tế như giải: Kim Mã, Chinese American Film Festival, Hong Kong Film Critics Society Award,...

Thành công của bộ phim không chỉ dựa trên những giải thưởng mà bộ phim đã níu giữ được cảm xúc của người xem nhờ vào câu chuyện ý nghĩa về duyên phận gắn kết của hai cô gái trẻ Thất Nguyệt và An Sinh.

Phim tình cảm "Vì chúng ta là một đôi"

"Vì chúng ta là một đôi" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của JittiRain. Ảnh: Lostbird

"Vì chúng ta là một đôi" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của JittiRain. Bộ phim kể về Tine được một chàng trai khác trong trường đại học tên là Green (Korawit Boonsri) thích thầm và quyết định đeo đuổi. Để Green từ bỏ ý định đeo đuổi, bạn bè của Tine khuyên cậu thuyết phục Sarawat, một tay guitar và cầu thủ bóng đá điển trai nổi tiếng của trường, giả làm bạn trai của cậu. Sau nỗ lực đầu tiên thất bại, Tine quyết định gia nhập Câu lạc bộ âm nhạc, nơi Sarawat đang là thành viên.

Đạo diễn: Champ Weerachit Thongjila Năm phát hành: 2020 Thời lượng: 13 tập Diễn viên: Vachirawit Chiva-aree, Metawin Opas-iamkajorn…

Cuối cùng, Sarawat đồng ý với lời đề nghị của Tine và rồi mối quan hệ giữa họ dần trở nên phức tạp. Tình cảm dành cho đối phương của họ dần phát triển và Sarawat quyết định sẽ đeo đuổi Tine thật sự. Cuối cùng, Tine phát hiện ra Sarawat đã thầm thích cậu từ khi tham gia buổi concert hồi cấp 3 và Tine cũng đã chấp nhận làm người yêu của Sarawat. Tuy nhiên, Sarawat và Tine sẽ phải đương đầu với rất nhiều thử thách để bảo vệ tình yêu của chính họ.