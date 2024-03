Những địa điểm du lịch không thể bỏ lỡ dịp 30/4 – 1/5 ở miền Trung

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Trung 2024: Cố đô Huế thanh bình

Đến Huế du khách có thể tham quan Đại Nội và check in với nhiều góc ảnh tuyệt đẹp. (Ảnh: Huy Hoàng)

Cố đô Huế là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá ký ức xưa cũ và các di sản văn hóa quốc gia, đến Huế du khách có thể tham quan Đại Nội; các lăng tẩm; Chùa Thiên Mụ; Sông Hương; Đồi Vọng Cảnh; Núi Ngự Bình; Cầu Tràng Tiền; Núi Bạch Mã; Biển Lăng Cô; Chợ Đông Ba; Thôn Vĩ Dạ…

Và đặc biệt ẩm thực Huế luôn là điểm hấp dẫn, bởi rất nhiều món ăn ngon, quà vặt vừa độc đáo lại lạ miệng từ tên gọi tới cách chế biến, cách thưởng thức như cơm âm phủ, cơm hến; bánh bột lọc; bún bò Huế; bánh khoái; chè hẻm; bún thịt nướng; bánh ướt thịt nướng; vịt Triều Tây; nem lụi…

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Trung 2024: Đà Nẵng – Thành phố đáng sống



Đà Nẵng được du khách nhận xét là thành phố đáng sống. (Ảnh: Như Minh Plaza)

Nhiều du khách khi đến Đà Nẵng du lịch, khám phá, trải nghiệm và nghỉ dưỡng đã nhận xét, thành phố Đà Nẵng là nơi đáng sống nhất, là điểm du lịch đáng để đi nhất. Bởi vậy, không khó hiểu khi nhiều người chọn đây là điểm du lịch 30/4 của mình. Du lịch Đà Nẵng, du khách có cơ hội vui chơi ở những bãi biển tuyệt đẹp; khám phá Bà Nà Hill; bán đảo Sơn Trà; Công viên Châu Á; suối khoáng Thần Tài; làng bích họa Tam Thanh;bBảo tàng Đồng Đình; Ngũ Hành Sơn; Cầu Rồng; Cầu quay sông Hàn;...

Ẩm thực Đà Nẵng đủ hấp dẫn để làm "xiêu lòng" các tín đồ ẩm thực. Các món ngon từ bánh xèo; nem lụi; bánh tráng cuốn thịt heo; bánh bèo; bánh tráng kẹp… đến các loại hải sản tươi ngon và khô hải sản sẽ không làm bạn thất vọng.

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Trung 2024: Nha Trang quyến rũ

Nha Trang với thời tiết, khí hậu ôn hòa, trong lành, du khách có thể tha hồ tắm biển, dã ngoại hay khám phá, tìm hiểu lịch sử văn hóa, kiến trúc tháp Chăm. (Ảnh: Huy Hoàng)

Nếu muốn vi vu nơi biển xanh cát trắng nắng vàng thì hãy đến Nha Trang nếu có ý định du lịch 30/4 này nhé. Đây được cho là thành phố biển đẹp nhất nước ta với khí hậu chan hòa; tiết trời ấm áp; biển trong xanh. Không chỉ tắm và tham gia các hoạt động giải trí trên biển, du khách có thể ghé thăm: Vinpearl Land; đảo Hòn Mun; Hòn Tằm; Dinh Bảo Đại; Vịnh biển Ninh Vân; Viện Hải Dương Học; Tháp Bà Ponagar; Long Sơn Cổ Tự… khi du lịch Nha Trang.

Khi đến Nha Trang, du khách đừng quên thưởng thức nem nướng; thịt bò nướng; bún chả cá; bún sứa; bún bò; hải sản làng chài; bánh căn… Toàn món ăn "gây thương nhớ" để khi trở về bạn chỉ muốn quay lại thưởng thức thêm lần nữa.

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Trung 2024: Hội An – Quảng Nam, nét đẹp cổ kính

Đến Hội An, du khách có thể thư giãn ngồi nhâm nhi cốc cà phê bên những ngôi nhà cổ, bên dòng sông Hoài hay thưởng thức ẩm thực đặc trưng của người dân Quảng Nam. (Ảnh: Huy Hoàng)

Nếu muốn lựa chọn điểm du lịch 30/4 - 1/5 miền Trung cổ kính thì Hội An sẽ là gợi ý hàng đầu dành cho du khách. Phố Hội mang một vẻ đẹp xưa cũ với những dãy nhà cổ lâu đời, những con hẻm nhỏ.

Theo kinh nghiệm du lịch Hội An, phố cổ Hội An, chùa Cầu, nhà cổ Tấn Ký là những điểm du lịch phố Hội không thể bỏ lỡ. Bên cạnh dạo quanh phố Hội, bạn có thể tắm biển tại bãi biển An Bàng, trải nghiệm khu du lịch sinh thái Cù Lao Chàm hay thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ngoài ra, VinWonders Nam Hội An cũng là một địa điểm hấp dẫn dành cho du khách khi tới Hội An. VinWonders Nam Hội An sẽ giúp du khách tìm hiểu về các nét văn hóa nghệ thuật, kiến trúc Á - Âu và thỏa thích vui chơi, trải nghiệm hoạt động thú vị.

Top 5 địa điểm du lịch 30/4-1/5 ở miền Trung 2024: Phú Yên - mê hoặc xứ hoa vàng trên cỏ xanh

Ảnh: Bazan Travel

Một lựa chọn du lịch biển miền Trung lý tưởng dịp nghỉ lễ 30/4 1/5 đó là đến với Phú Yên. Vùng đất Phú Yên sở hữu những vịnh biển xanh ngát, khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và nhiều công trình tâm linh.

Tới đây, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên và tìm hiểu những nét đặc sắc về văn hóa tại những địa điểm nổi tiếng như bãi Xép, bãi Môn, hải đăng Đại Lãnh, nhà thờ Mằng Lăng hay vịnh Vũng Rô,.... Ẩm thực Phú Yên với nhiều món đặc sản, hương vị độc đáo sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm ăn uống ngon miệng.