Top 6 diễn viên giàu có nhất thế giới: Bất ngờ với vị trí của Tom Cruise

Năm 2022, toàn thế giới đang dần bước qua thời kỳ hậu đại dịch Covid-19. Các hoạt động văn hóa, giải trí bắt đầu trở lại với cuộc sống. Vì vậy, các diễn viên nổi tiếng lại tất bật với các hoạt động kinh doanh, biểu diễn "hái ra tiền" như thời kỳ trước đại dịch.

Theo Collider, sau đây là danh sách 6 diễn viên giàu nhất thế giới. Điều đặc biệt, nam diễn viên nổi tiếng Tom Cruise, người vừa thực hiện thành công bom tấn "Tom Maverick" chỉ xếp thứ 6.

Những diễn viên này cũng đã giành được nhiều giải thưởng và nhận được mức cát-xê cao nhất thế giới. Ngoài diễn xuất, họ cũng thành công trong nhiều dự án kinh doanh khác nhau và các khoản đầu tư lớn giúp tăng giá trị tài sản ròng theo cấp số nhân.

Jami Gertz - 3 tỷ USD

Jami Gertz có khối tài sản lớn nhờ vào người chồng giàu có. (Ảnh: IT).

Ít người biết rằng, diễn viên giàu nhất thế giới là một phụ nữ. Không ai khác chính là nữ diễn viên người Mỹ Jami Gertz. Giá trị tài sản ròng hiện tại của nữ diễn viên này ở mức khổng lồ, 3 tỷ USD

Gertz là một phụ nữ đạt được thành công từ các dự án kinh doanh và đầu tư của chính mình. Tuy nhiên, một phần lớn tài sản ròng của cô ấy có được từ cuộc hôn nhân của cô ấy với Tony Ressler. Tony là tỷ phú người Mỹ có trụ sở tại LA, người đồng sở hữu đội bóng rổ NBA Atlanta Hawks.

Ngôi sao Hollywood lần đầu tiên tham gia diễn xuất vào những năm 80, xuất hiện trong các chương trình nổi tiếng như Dreams và Family Ties. Cô xuất hiện lần đầu trên màn ảnh rộng trong bộ phim On the Right Track.

Kể từ đó, Gertz bắt đầu tạo dựng tên tuổi và lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất phim cũng như người hâm mộ. Cô đã nhận được các vai diễn điện ảnh như bộ phim hài kinh dị năm 1987 The Lost Boys và bộ phim hành động năm 1996 Twister.

Đầu thập niên 90 trở lại đây, Jami cũng góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình nổi tiếng như E.R., Seinfeld, Ally McBeal, The Neighbors, Modern Family. Sau một thời gian dài gián đoạn diễn xuất, mới đây, cô xuất hiện trong bộ phim phát hành năm 2022 I Want You Back.

Brock Pierce - 2 tỷ USD

Brock Pierce thành công trong đầu tư tiền ảo. (Ảnh: IT).

Cựu diễn viên nhí trở thành doanh nhân thành đạt, Brock Pierce đứng thứ hai trong số những diễn viên giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 2 tỷ USD. Anh đã kiếm được một khối tài sản khổng lồ khi đầu tư vào Bitcoin và tạo dựng được tên tuổi trong ngành tiền điện tử.

Có tên trong Top 20 người giàu nhất về tiền điện tử trong tạp chí Forbes 2018, Pierce là người sáng lập IMI Exchange. Đó là thị trường tiền kỹ thuật số nổi tiếng nhất, đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD hàng năm.

Thêm vào đó, nam diễn viên là người đồng sáng lập Tether, một loại tiền điện tử mà anh khẳng định là "đồng tiền ổn định đầu tiên".

Brock bắt đầu diễn xuất vào năm 1992 khi mới 12 tuổi. Khi còn là một diễn viên nhí, anh đã tham gia các bộ phim ăn khách trong thập niên 90 như The Mighty Ducks, Little Big League và Problem Child 3. Anh rời thế giới giải trí vào năm 1997 sau khi đã xuất hiện trong ít nhất sáu bộ phim.

Jerry Seinfeld - 950 triệu USD

Jerry Seinfeld tích lũy khối tài sản khổng lồ nhờ vào nghiệp diễn xuất. (Ảnh: IT).

Đứng ở vị trí thứ 3 với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 950 triệu USD là diễn viên hài, nhà văn và nhà sản xuất kỳ cựu người Mỹ Jerry Seinfeld. Anh ấy đã trở nên nổi tiếng trong bộ phim sitcom Seinfeld, đồng sáng tác với Larry David. Loạt phim kéo dài trong hơn một thập kỷ và trở thành một trong những chương trình truyền hình được xếp hạng cao nhất mọi thời đại.

Là một trong những diễn viên hài giàu nhất thế giới, anh đã tích lũy được phần lớn tài sản của mình bằng tiền cát-xê. Jerry là diễn viên đầu tiên đạt được hợp đồng trị giá 1 triệu USD cho mỗi tập phim.

Đến từ vùng ngoại ô New York, Seinfeld bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên hài độc thoại tại câu lạc bộ hài kịch Catch a Rising Star ở Big Apple. Sau đó, anh được chú ý khi xuất hiện trong chương trình Tonight Show do Johnny Carson tổ chức vào năm 1981.

Nam diễn viên phải mất vài năm trước khi có được thành công lớn với việc phát hành thành công chương trình của riêng mình. Seinfeld được phát sóng 9 mùa cho đến năm 1998 sau khi nó được công chiếu vào năm 1989.

Là một diễn viên hài nổi tiếng, Seinfeld có một số giải thưởng như Giải thưởng Primetime Emmy, Quả cầu vàng và Giải thưởng Hiệp hội Diễn viên điện ảnh.

Dwayne Johnson - 800 triệu USD

The Rock là diễn viên hàng đầu của Hollywood. (Ảnh: IT).

Từ một đô vật chuyên nghiệp WWE, Dwayne Johnson đã trở thành doanh nhân kiêm diễn viên ăn khách. Anh thường được biết đến với cái tên The Rock, đạt được giá trị tài sản ròng 800 triệu USD vào năm 2022. Tài sản của anh cũng đến từ 30-40% cổ phần của anh ấy trong Teremana Tequila.

Với tư cách diễn viên, The Rock là một trong những ngôi sao Hollywood được trả lương cao nhất thế giới hiện nay. Anh ấy thường kiếm được hơn 100 triệu USD hàng năm từ các hoạt động điện ảnh.

Từ khi bước chân vào làng giải trí, anh liên tục đóng vai chính trong nhiều bộ phim bom tấn phòng vé. Anh được coi là một trong những diễn viên hạng A và ngôi sao có khả năng kiếm tiền ở Mỹ bên cạnh Tom Cruise và Robert Downey, Jr.

Dwayne Johnson bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1999 trong bộ phim Beyond the Mat. Anh đã đảm nhận vai Vua bọ cạp trong The Mummy Returns năm 2001.

The Rock tập trung vào diễn xuất chuyên nghiệp từ năm 2004. Anh ấy xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và hài kịch Get Smart, Race to Witch Mountain, Planet 51, Tooth Fairy.

Những năm gần đây, The Rock tiếp tục thu hút người hâm mộ điện ảnh và vươn lên thành ngôi sao khi tham gia loạt phim Fast And Furious. Từ năm 2017 đến 2018, anh kiếm được 125 triệu USD, lọt vào danh sách những diễn viên được trả lương cao nhất trong lĩnh vực điện ảnh.

Shahrukh Khan - 715 triệu USD

Shahrukh Khan sở hữu khối tài sản 715 triệu USD. (Ảnh: IT).

Diễn viên Ấn Độ Shahrukh Khan đứng thứ 5 trong số các diễn viên giàu nhất thế giới và giàu nhất trong số các diễn viên Bollywood Ấn Độ. Ông hoàng Bollywood có giá trị tài sản ròng ước tính là 715 triệu USD vào năm 2022.

Sự giàu có của Khan tới từ việc anh là diễn viên được trả lương cao nhất trong Điện ảnh Ấn Độ. Anh đã tham gia hơn 80 bộ phim và chương trình truyền hình tiếng Hindi trong suốt sự nghiệp của mình và giành được 14 giải thưởng Filmfare. Anh cũng kiếm được khoản thu nhập khổng lồ từ việc đại diện các thương hiệu và đầu tư cá nhân.

Trên thực tế, Khan là diễn viên Ấn Độ duy nhất lọt vào danh sách tổng hợp 10 ngôi sao giàu nhất Bollywood và Hollywood. Khan thậm chí còn giàu hơn cả những diễn viên hạng A của Hollywood như Tom Cruise, Tom Hanks, Adam Sandler.

Khan bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau vào cuối những năm 80 trước khi ra mắt Bollywood vào năm 1992 trong bộ phim Deewana. Anh ngay lập tức được chú ý khi đóng các nhân vật phản diện trong một số bộ phim trong những năm tiếp theo.

Khan đã trở nên nổi tiếng ngay khi tham gia các bộ phim lãng mạn Dilwale, Mohabbatein và nhiều phim khác. Khan đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho những màn trình diễn trong Devdas, Swades, và Tên tôi là Khan. Shahrukh Khan được ca ngợi là diễn viên biểu tượng của Bollywood và cho đến nay cũng là người giàu có nhất.

Tom Cruise - 600 Triệu USD

Các bộ phim của Tom Cruise đã thu về tổng doanh thu 9,5 tỷ USD trên toàn thế giới. (Ảnh: IT).

Nam diễn viên kiêm nhà sản xuất huyền thoại Tom Cruise gia nhập hàng ngũ những diễn viên giàu nhất thế giới với tài sản ròng trị giá 600 triệu USD.

Trong bốn thập kỷ qua, Tom Cruise, một cái tên quen thuộc trong thế giới giải trí, đã diễn xuất và sản xuất một loạt phim thành công phòng vé. Đến nay, các bộ phim của anh đã thu về tổng doanh thu 9,5 tỷ USD trên toàn thế giới.

Bộ phim có doanh thu cao nhất của anh kể từ đó là Mission: Impossible – Fallout thu về 800 triệu USD phòng vé toàn cầu. Phần thứ bảy của Mission: Impossible dự kiến ra mắt vào năm 2023. Top Gun: Maverick đã phá kỷ lục doanh thu vào tháng 6, thu về hơn 1,48 tỷ USD trên toàn thế giới.

Khởi đầu khiêm tốn của Tom Cruise kể từ khi anh chuyển tới Los Angeles để thử các vai diễn trên truyền hình. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình khi tham gia một vai nhỏ trong bộ phim tình cảm lãng mạn Endless Love.

Anh đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới sau khi thể hiện màn trình diễn hoàn hảo của mình trong nhiều bản "hit" phi thường của thập niên 80 bao gồm" Taps, Risky Business, Rain Man, The Color of Money và Top Gun - bộ phim có doanh thu cao nhất năm 1986.

Tom Cruise nhận được đề cử giải Oscar đầu tiên cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim Born on the Fourth of July năm 1989. Anh tiếp tục củng cố danh tiếng của mình với tư cách là một diễn viên có thể đảm bảo doanh thu phòng vé, đóng vai chính trong rất nhiều bộ phim hay kể từ những năm 90 và chưa có dấu hiệu dừng lại.