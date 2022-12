"Avatar: The Way of Water" gây sự cố cho nhiều rạp chiếu Nhật Bản "Avatar: The Way of Water" gây sự cố cho nhiều rạp chiếu Nhật Bản

Nhiều rạp chiếu phim ở Nhật Bản đã không theo kịp công nghệ tiên tiến được áp dụng cho "Avatar: The Way of Water".

Bình luận 0

Bộ phim mới nhất của đạo diễn James Cameron "Avatar: The Way of Water" đã khiến các máy chiếu tại không ít rạp chiếu phim ở Nhật Bản gặp sự cố. Vị đạo diễn nổi tiếng này đã sử dụng công nghệ Tốc độ khung hình cao (HFR) để mang đến những hình ảnh mãn nhãn trong phần hai của "Avatar". Chính vì vậy, máy chiếu phim không thể xử lý và gây ra sự cố kỹ thuật. Nhiều rạp chiếu phim trên toàn thế giới, chẳng hạn như ở Nhật Bản đã không theo kịp công nghệ HFR. Theo đó, máy chiếu tại rạp ở Nhật Bản vẫn theo tiêu chuẩn 24 FPS (frame per second - khung hình trên giây), bởi hầu hết các bộ phim bình thường không sử dụng tiêu chuẩn 48 FPS. Bộ phim "Avatar 2" đang tạo nên "cơn sốt" trên toàn thế giới. (Ảnh: IT). Những chuỗi rạp phim được thông báo là gặp vấn đề với "Avatar phần 2" bao gồm United Cinemas Co., Toho Col và Tokyu Corp. Một rạp chiếu phim ở Nagoya, Nhật Bản đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách chiếu phim "Avatar 2" ở 24 FPS. "Về việc chiếu phiên bản IMAX của "Avatar: Way of Water" được phát hành vào ngày 16/12, theo kế hoạch ban đầu phim sẽ được chiếu ở phiên bản tốc độ khung hình cao (48 khung hình/giây). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng tôi thông báo sẽ chiếu phiên bản tốc độ 24 khung hình/giây của bộ phim", rạp chiếu phim này thông báo. Tại sao không có nhiều rạp chiếu phim áp dụng công nghệ HFR? Hầu hết các bộ phim không phát ở tốc độ 48 khung hình/giây vì điều này có thể khiến nhiều người xem chóng mặt. Ngoài ra, FPS cao hơn khó nhận diện trong các phân cảnh không phải hành động. Ví dụ như khán giả khó nhận biết khung hình cao trong phân cảnh chỉ có hai nhân vật nói chuyện. James Cameron biết hạn chế này nên chỉ sử dụng HFR cho các cảnh chiến đấu của "Avatar: The Way of Water". Trong khi đó, phần còn lại của phim phát ở 24 FPS. Các đạo diễn khác hiểu giới hạn của công nghệ HFR nên hầu hết không sử dụng trong phim của mình. Vì vậy, các rạp chiếu phim cũng không áp dụng công nghệ này. "Avatar: The Way of Water" có ba phiên bản: 2D 24 FPS, 2D 48 FPS và 3D 48 FPS. Nếu khán giả ra rạp xem bản phim 48 FPS thì sẽ chỉ có những cảnh hành động là tốc độ khung hình gấp đôi so với truyền thống, còn những cảnh hội thoại thì chỉ là 24 FPS. HFR thực tế còn được ứng dụng ít hơn cả phim 3D, tính đến thời điểm này nổi bật nhất mới chỉ có phim "Gemini Man" của đạo diễn Lý An, Will Smith thủ vai chính và ba phần phim "The Hobbit". "Avatar: The Way of Water": Liều thuốc tăng lực cho điện ảnh thế giới 21/12/2022 19:00 21/12/2022 19:00

Nhà rạp kỳ vọng "Avatar 2" vượt doanh thu 300 tỷ đồng ở Việt Nam 19/12/2022 06:40 19/12/2022 06:40 Phương Việt (Collider) Chia sẻ