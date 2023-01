Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Hội An kiến trúc độc đáo, cổ xưa

Tọa lạc trong khu phố cổ Hội An, những địa điểm này vẫn luôn là những lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu nét đẹp cổ kính của Hội An. Trước tiên, trong chuyến du xuân của mình, du khách không thể không ghé thăm chùa Cầu, một địa danh nổi tiếng hay chùa Ông, chùa Bà Mụ - hai di tích lịch sử nổi tiếng ở Hội An.

Chùa Cầu - địa điểm mang vẻ đẹp thời đại (Ảnh: @thrivehoian)

Du khách có thể ghé thăm Hội quán Phúc Kiến hay Hội quán Triều Châu - hai công trình kiến trúc chứa đựng giá trị lịch sử văn hóa. Hai Hội quán đều có kiến trúc độc đáo, gắn liền với những câu chuyện lịch sử, chắc chắn sẽ mang lại những dấu ấn đặc biệt cho chuyến du xuân đầu năm của du khách.



Cổng Tam Quan - Hội quán Phúc Kiến (Ảnh: @kenbanh_)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Những quán cafe đậm chất Hội An



Đến với Hội An, du khách có thể tìm cho mình một không gian để ngắm toàn cảnh thành phố. Những quán cafe trên cao đã trở thành những địa điểm lý tưởng của những tín đồ "sống ảo" khi đến Hội An. Nếu có dịp ghé thăm phố cổ Hội An, du khách có thể đến trải nghiệm tại Faifo Coffee (130 Trần Phú), The Chef (166 Trần Phú), 92 Station (92 Trần Phú), Hoi An Roastery (135 Trần Phú),...

Sân thượng - điểm nhấn của Faifo coffee (Ảnh: sarahannabella)

Đây đều là những quán cafe sở hữu sân thượng được thiết kế đặc biệt tỉ mỉ, công phu với phong cách riêng cùng dịch vụ đồ ăn, nước uống chuyên nghiệp, giúp du khách có thể thoải mái ngắm nhìn thành phố xinh đẹp từ ban công quán.



Một góc 92 Station - quán cafe được ưa chuộng tại Hội An (Ảnh: u.__.dang)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Đắm chìm vào không gian của biển Cửa Đại

Cách trung tâm phố cổ khoảng 5 cây số, biển Cửa Đại là cửa ngõ giao lưu của ba con con sông Thu Bồn, Trường Giang, Đế Võng. Nhiều du khách lựa chọn biển Cửa Đại làm địa điểm du xuân bởi nhu cầu tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng nguyên sơ, thoát khỏi mạch sống đô thị nhộn nhịp. Nếu có dịp đến đây, du khách đừng nên bỏ qua hoạt động câu cá thú vị tại đây.

Lênh đênh trên biển với trải nghiệm câu cá (Ảnh: @hoian_recorder)

Sau những năm cố gắng khắc phục tình trạng sạt lở của chính quyền địa phương, biển Cửa Đại đã thu lại được những tín hiệu du lịch tích cực. Bãi biển xinh đẹp dần dần thu hút trở lại lượng khách đông đảo như trước, nhiều hàng quán cũng bắt đầu mở lại. Với chuyến đi du xuân đầu năm, du khách có thể đến biển Cửa Đại để có được những trải nghiệm ấn tượng tại bãi biển xinh đẹp này.



Không gian nguyên sơ của biển Cửa Đại (Ảnh: @19kat84)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Ghé thăm hai làng truyền thống nổi tiếng

Du khách nên ghé thăm hai làng nghề truyền thống nổi tiếng là làng gốm Thanh Hà và làng rau Trà Quế trong chuyến du xuân đầu năm để có những trải nghiệm đáng nhớ tại hai làng nghề này.

Nằm trên con sông Thu Bồn, làng gốm Thanh Hà là làng nghề có tên tuổi trong việc làm gốm thủ công. Từ thế kỉ 16, trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, làng gốm Thanh Hà đã xây dựng được "thương hiệu" riêng với các giá trị truyền thống cốt lõi.

Khi đến đây, du khách có thể khám phá các quy trình tạo ra các sản phẩm của các nghệ nhân, trải nghiệm một ngày trở thành người thợ làm gốm và đặc biệt là tham quan công viên đất nung Thanh Hà - bảo tàng gốm lớn nhất Việt Nam.

Làng nghề Thanh Hà với kiến trúc ấn tượng (Ảnh: Ảnh: @smileface95)

Là một trong những làng nghề - điểm tham quan thu hút khách du lịch ở Hội An, làng rau Trà Quế tạo dựng tên tuổi với truyền thống làm rau hữu cơ và những hoạt động trải nghiệm thú vị. Du khách đến đây sẽ được đóng vai một cư dân làng rau và có cơ hội trải nghiệm công việc của người dân bản địa, nhờ đó mà có thể hiểu thêm về cuộc sống thường nhật, dung dị của người dân nơi đây.



Địa điểm thu hút khách du lịch nước ngoài đến khám phá (Ảnh: @eat_hoian)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Trải nghiệm ấn tượng với một Hội An dân dã

Hội An đa sắc màu với những không gian mang lại những ấn tượng khác nhau. Thành phố nổi tiếng với những bức tường vàng và những ngôi nhà cổ kính này còn có những không gian thiên nhiên vô cùng thư thái.

Du khách có thể tìm thấy một miền Tây giữa Hội An khi ghé thăm rừng dừa Bảy Mẫu. Khi đến đây, bên cạnh việc hòa mình vào thiên nhiên, du khách cũng có thể tham gia trải nghiệm "môn thể thao" đi thuyền thúng, câu cá, thưởng thức các món ăn bản địa như cao lầu, bánh xèo, cơm gà,...

Những chiếc thúng điểm xuyết sắc màu trên sông (Ảnh: @_tr.hnib)

Đến với Hội An, du khách có thể ghé các quán cafe giữa cánh đồng lúa. Đây có lẽ là trải nghiệm mới mẻ độc đáo với những tín đồ du lịch yêu thích những không gian xanh của thiên nhiên. Du khách có thể "chữa lành" và giải tỏa căng thẳng sau những ngày tháng làm việc bận rộn dịp du xuân với những quán cafe như Roving Chill House, Chic Chillax, Cà phê hoa lúa Hội An,...



Cafe độc nhất với không gian ruộng lúa (Ảnh: Bùi Huy Khang)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Phố cổ Hội An với những hoạt động đáng thử

Nhắc đến Hội An, người ta liền nghĩ đến phố cổ Hội An với những con hẻm vàng độc đáo, những giàn hoa giấy và những nếp nhà cũ cổ kính. Ghé thăm Phố cổ Hội An là một trải nghiệm không mới, tuy nhiên chưa bao giờ hết hấp dẫn bởi nét duyên dáng và ấn tượng của nó.

Với chuyến đi du xuân đầu năm, du khách có thể thử thuê một chiếc xe máy, đi hết mọi ngóc ngách của phố cổ, trải nghiệm những món ăn ở đây mà mình chưa có dịp thưởng thức.

Mặc dù đã qua dịp tết Nguyên đán, song phố cổ Hội An vẫn còn nhiều hoạt động dân gian để du khách trải nghiệm. Cuối cùng, khi đến đây, du khách hãy thử trải nghiệm trò chơi bài chòi, thả đèn hoa đăng trên sông Hoài và thử món nước gây sốt tại đây: món nước mót làm từ các loại thảo mộc để giải độc cơ thể.

Hội An mộc mạc chưa bao giờ hết thu hút với du khách (Ảnh: Nga Phương Vũ)