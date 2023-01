Ngày 27/1, ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, trong 7 ngày Tết Nguyên Đán (từ ngày 20/1 (29 Tết) đến ngày 27/1 (mùng 6 Tết)), tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 339.634 lượt khách, trong đó khách quốc tế 15.113 lượt (tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2022); tổng thu ước đạt 374,9 tỷ đồng, tăng 166,4% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt 67,6%, tăng 20,1%.

Kiên Giang đón gần 340.000 lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HC

Riêng TP Phú Quốc ước đón 185.099 lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 23,6% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế 13.851 lượt, tăng 184,5% so với cùng kỳ.

Để phục vụ đón khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, TP.Phú Quốc có nhiều hoạt động chào mừng năm mới tại Công viên nước Hòn Thơm, Công viên giải trí theo chủ đề VietWonders, Phố đi bộ Grandworld, Safari... góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có thêm lựa chọn khi du xuân đón tết tại Đảo Ngọc.

Khách du lịch tại TP Phú Quốc dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: HC

Bên cạnh đó, các địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí như Khu Đô thị Phú Cường (TP.Rạch Giá); khu du lịch Mũi Nai (TP.Hà Tiên); các Khu du lịch Quần đảo Nam Du, Lại Sơn (huyện Kiên Hải), Khu du lịch Quần đảo Hải Tặc (TP.Hà Tiên)... đã đầu tư thêm các dịch vụ vui chơi giải trí, trang trí cảnh quan để phục vụ khách du lịch trong các ngày vui xuân đón Tết.

Ngành du lịch tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch; yêu cầu các doanh nghiệp du lịch rà soát, củng cố lại cơ sở vật chất, làm mới lại sản phẩm dịch vụ hiện có; thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.