Top phim chuyển thể từ game tệ nhất mọi thời đại, "Uncharted" của Tom Holland gây thất vọng đến mức nào?

Phim chuyển thể từ game Super Mario Bros (1993)

Super Mario Bros luôn được coi là tựa game kinh điển và đáng nhớ khiến đông đảo người chơi trên hệ máy Nintendo ngày xưa. Super Mario Bros có lối chơi cực kỳ đơn giản và gần gũi, tuy nhiên bộ phim chuyển thể của game này vào năm 1993 lại có tinh thần trái ngược.

Super Mario Bros lọt top đầu 100 phim điện ảnh gây thất vọng nhất mọi thời đại. Ảnh: Nintendo

Được đầu tư lên tới 48 triệu USD – một con số kỷ lục thời điểm phim phát hành, bộ đôi đạo diễn Annabel Jankel và Rocky Morton đã biến Super Mario Bros thành một bộ phim mang hơi hướng kinh dị và chứa đựng nhiều tình tiết gợi dục hay chất kích thích hết sức phản cảm, dù cốt truyện phim vẫn xoay quanh anh em thợ sửa ống nước Mario với hành trình giải cứu công chúa.



Trên trang chuyên trang phim Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận đánh giá 28/100 điểm. Còn với IMDB, Super Mario Bros còn rơi vào top đầu 100 phim điện ảnh dở nhất mọi thời đại.

Phim chuyển thể từ game Tomb Raider (2001)

Game thủ Việt chắc chắn không còn xa lạ với tựa game phiêu lưu giải đố Tomb Raider. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, game hay và hấp dẫn bao nhiêu thì phim chuyển thể lại gây thất vọng và nực cười bấy nhiêu. Trong vai nàng Lara Croft quả cảm, nữ minh tinh Angelina Jolie khi ấy lại không cho thấy bất cứ một điểm nhấn diễn xuất nào, trái lại cô chỉ để khiến người xem chú ý vào thân hình gợi cảm cùng những bộ đồ không thể bó sát hơn.

IGN – chuyên trang đánh giá game không ngần ngại nhận xét Tomb Raider là bộ phim thảm họa với điểm 0 tròn trĩnh. Nhà phê bình Roger Ebert mỉa mai cho rằng, bộ phim nâng tầm sự ngốc nghếch trở thành một loại hình nghệ thuật vô giá trị ngoài tiền bạc.

Bộ phim gây được chú ý khi có sự tham gia của Angelina Jolie. Ảnh: Paramount Pictures

Ngoài ra, khán giả trang IMDB nhận xét, Tomb Raider cũng chỉ là một phiên bản "nhái" không hơn không kém của thương hiệu Indiana Jones. May cũng nhờ danh tiếng đình đám của Angelina Jolie, bộ phim đã kiếm về 274 triệu USD trên toàn cầu. Năm 2018, Tom Raider có dịp trở lại màn ảnh qua diễn xuất của nữ diễn viên đoạt giải Oscar - Alicia Vikander.

Phim chuyển thể từ game Max Payne (2008)

Đây được coi là một trong những phim tệ hại nhất sự nghiệp của nam tài tử Mark Wahlberg, khi anh cùng với đạo diễn John Moore được cho là phá nát phần hồn của Max Payne – "tuyệt tác" trong dòng game hành động của "ông lớn" Rockstar Games. Hành trình trả thù đầy đau thương và nước mắt của chàng cảnh sát Max Payne bị biến thành một bộ phim viễn tưởng với lũ quái vật ngớ ngẩn có cánh.

Hollywood Reporter thẳng thắn phê bình Max Payne giống như một gã nghiện trong phim, lạc lõng và không hiểu câu chuyện của anh ta chứa đựng mục đích gì.

Bộ phim phá nát ký ức của một trong những "tuyệt tác" hành động. Ảnh: 20th Century Fox

Cùng với đó là cảnh hành động "nửa mùa", lạm dụng quá đà hiệu ứng slow motion, tất cả đã hoàn toàn "bóp chết" những ký ức đẹp đẽ mà game thủ dành cho Max Payne. Chính Mark Wahlberg còn cảm thấy xấu hổ khi đã chọn nhầm kịch bản, anh tâm sự mình đã từng bị nhiều chỉ trích của fan Max Payne đến mức xấu hổ.



Street Fighter: The Legend of Chun-Li (2009)

Street Fighter là game đối kháng ăn khách hàng đầu lịch sử trò chơi điện tử, từng được chuyển thể thành phim một lần hồi năm 1994 nhưng cũng chỉ ở mức thảm họa điện ảnh. Tuy nhiên, trong lần thứ 2 chuyển thể vào năm 2009, Street Fighter: The Legend of Chun-Li còn bị đánh giá là tệ hại gấp nhiều lần so với phim đầu tiên.

Street Fighter: The Legend of Chun-Li được cho là nỗi hổ thẹn lớn của các game thủ. Ảnh: Capcom

Kristin Kreuk – ngôi sao của series đình đám Smallville vào vai nữ chiến binh huyền thoại Chun Li với những màn đánh võ nhạt nhòa, cộng thêm diễn xuất vô cùng tệ hại đã khiến fan của dòng game Street Fighter cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng.



Sau này trong một cuộc phỏng vấn, Kristin thừa nhận rằng, bộ phim chỉ được làm ra để PR cho game, dở hay không cũng chẳng quan trọng, càng khiến cộng đồng fan Street Fighter tỏ ra bất bình, khẳng định cô không hiểu chút nào về tinh thần của nhân vật Chun Li. Trên IMDB, phim nhận về số điểm thảm hại 3,7/10, góp phần khiến các "ông lớn" Hollywood dù rất muốn nhưng hết sức ngại ngần trước thương hiệu Street Fighter.

Phim chuyển thể từ game Assassin's Creed (2016)

Assassin's Creed tiếp tục là thất bại khác trong nỗ lực chuyển thể game lên màn ảnh. Dù 21st Century Fox có mời đến tài tử nổi tiếng Michael Fassbender thủ vai chính thì phim chuyển thể năm 2016 vẫn được cho là một nỗi hổ thẹn cực kỳ lớn. Nhân vật chính vẫn là Callum Lynch, hậu duệ của sát thủ Aguilar sống cách đây hơn 500 năm. Callum được kết nối với cỗ máy Animus nhằm "đồng bộ" với ký ức của tổ tiên để trở về năm 1942 thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

Assassin's Creed vẫn gặp thất bại dù có sự tham gia của Michael Fassbender. Ảnh: 21st Century Fox

Theo đánh giá chung từ giới game thủ, Assassin's Creed chỉ đủ sức truyền tải chưa đến 10% giá trị và tinh thần của phiên bản game, chưa kể tới cốt truyện rời rạc, cắt cảnh nghiệp dư, màu phim tối và đục hết sức khó nhìn.

Giới phê bình của chuyên trang Rotten Tomatoes chấm phim 4/10 điểm. So với những phim chuyển thể từ game, Assassin's Creed nhỉnh hơn đôi chút nhưng thứ khán giả muốn xem không chỉ là bối cảnh Tây Ban Nha quá khứ, hình ảnh huyền bí hay các pha hành động đã có rất nhiều ở game mà là một bộ phim điện ảnh có chiều sâu.

Phim chuyển thể từ game Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021)

Resident Evil – thương hiệu game săn zombie đã mang về cho Capcom hàng trăm triệu USD nên không có lý do gì các "ông lớn" Hollywood không chú ý. Sau loạt phim chuyển thể khá thành công về doanh thu do Milla Jovovich thủ vai chính, Sony Pictures tiếp tục khởi động Resident Evil trên màn ảnh vào năm 2021 với cốt truyện lấy cảm hứng từ tựa game đình đám Resident Evil 2.

Resident Evil trở lại màn ảnh nhưng không được đón nhận. Ảnh: Sony Pictures

Dù vậy ngay từ trailer, Resident Evil: Welcome to Raccoon City đã bị các fan "ném đá" không thương tiếc vì làm sai lệch trầm trọng hình tượng nhân vật trong game, phim cũng hoàn toàn đi sai hướng với một kịch bản mang tính chắp nối, cho thấy sự lúng túng của ê-kíp khi không biết làm cách nào để tạo ra nét mới mẻ cho thể loại săn quỷ.



Khi ra mắt, bộ phim bị "ghẻ lạnh" ở thị trường trong nước và quốc tế và không thể bù lỗ chi phí marketing. Johnny Oleksinski từ tờ New York Post thẳng thắn chê bai và gọi đây là một bộ phim vui vẻ nếu bạn "bỏ rơi não" và thích xem những nhân vật không có đầu óc.

Phim chuyển thể từ game Uncharted (2021)

Ra mắt lần đầu năm 2007 trên nền tảng PlayStation, Uncharted đã bán được hơn 41 triệu bản, trở thành một trong những tựa game phiêu lưu ăn khách nhất mọi thời đại, mang đến trải nghiệm điện ảnh cho người chơi. Tuy nhiên, khi chuyển thể lên màn ảnh vào năm 2022, Uncharted lại chơi trò "tẩy trắng" nhân vật khi người hùng Nathan Drake trở thành cậu nhóc do Tom Holland thủ vai.

Diễn xuất "nhạt như nước ốc" của tài tử phim Spider-man: No way home là minh chứng rõ nhất cho một bộ phim thiếu đầu tư về nội dung và những pha hành động phi logic đến ngớ ngẩn. Cây viết Owen Gleiberman của tờ Variety gọi Uncharted là một mớ "hỗn độn" giữa Fast & Furious và Cướp biển vùng Caribbean. Nick de Semlyen của tờ Empire chỉ trích diễn xuất của Tom Holland và Mark Wahlberg và cho rằng, cả hai có những đoạn hội thoại cũ kỹ và nhàm chán mà ông đã thấy rất nhiều ở dòng phim phiêu lưu.

Hội đồng Duyệt phim Quốc gia phát hiện bộ phim Uncharted (Thợ săn cổ vật) có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Ngày 25/1, Cục Điện ảnh đã ra quyết định cấm phổ biến và lưu hành bộ phim này trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Ảnh: Sony Pictures

Bị khán giả nước nhà "ghẻ lạnh", cộng thêm việc bị lu mờ bởi màn ra mắt ấn tượng của The Batman, Uncharted đã phải tìm đến thị trường Trung Quốc. Mới đây, Hội đồng Duyệt phim Quốc gia phát hiện bộ phim Uncharted có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp. Ngày 25/1, Cục Điện ảnh đã ra quyết định cấm phổ biến và lưu hành bộ phim này trên toàn lãnh thổ Việt Nam.