Toyota, Hyundai tăng giá vì thiếu linh kiện

Gần đây, 1.11, Toyota Việt Nam thông báo điều chỉnh giá bán toàn bộ dòng sản phẩm Fortuner tại thị trường Việt Nam.



Cụ thể, Toyota Fortuner 2.7L 4x4 AT và Fortuner 2.7L 4x2 AT nhập khẩu sẽ có thêm hệ thống camera quanh xe 360 (Panoramic View), cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA). Với những nâng cấp này, các phiên bản nhập khẩu của Toyota Fortuner tăng giá 42 triệu đồng so với trước. Giá bán mới từ 1,2 -1,3 tỉ đồng.

Mẫu xe Toyota Fortuner. Ảnh LĐO

Không riêng ở Việt Nam, Toyota có kế hoạch tăng giá các mẫu xe của hãng ở các thị trường trên thế giới để ứng phó với tình hình chi phí tăng cao do thiếu hụt chip bán dẫn.

Theo thông tin từ Toyota, quý III vừa qua, lợi nhuận hoạt động của hãng này đã giảm 25% xuống còn 562,7 tỉ yên (3,87 tỉ USD) trong khi tỷ suất lợi nhuận hoạt động giảm xuống 6,1% từ 9,9% một năm trước đó. Hơn nữa, thu nhập ròng giảm 32% xuống 434,2 tỉ yên (3 tỉ USD).

Tình hình kinh doanh tại Bắc Mỹ và châu Âu gặp khó khăn, với khoản lỗ hoạt động lần lượt là 24,9 tỉ yên (172,3 triệu USD) và 77,2 tỉ yên (534,2 triệu USD).

Đối mặt với tình trạng hạn chế sản xuất do thiếu chất bán dẫn và chi phí nguyên vật liệu tăng cao, hãng xe Nhật Bản được cho là đang hướng tới một giải pháp mới để "bù lỗ". Đó chính là tăng giá bán xe tại hầu hết các thị trường trên thế giới.

Nhà sản xuất ôtô Nhật Bản dự kiến sẽ sản xuất 9,2 triệu xe trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31.3.2023, giảm so với mục tiêu ban đầu là 9,7 triệu xe. Sự giảm thiểu này chủ yếu là do sự thiếu hụt chất bán dẫn.

Cùng với Toyota, nhiều mẫu xe của Hyundai cũng tăng giá kể từ tháng 11.2022. Cụ thể các dòng xe gầm cao Hyundai Santa Fe, Tucson và Creta đã đồng loạt tăng giá.

Thông báo từ liên doanh ôtô Hàn Quốc cho biết, mẫu SUV 7 chỗ ngồi Hyundai Santa Fe có mức tăng giá nhiều nhất, từ 25 – 35 triệu đồng tùy từng phiên bản. Theo đó, giá bán lẻ của Santa Fe từ đầu tháng 11.2022 sẽ nâng lên 1,055 – 1,375 tỉ đồng.

Mẫu SUV cỡ C Hyundai Tucson cũng có mức tăng gần như tương đương với "đàn anh" Santa Fe khi cao hơn giá cũ 20 – 35 triệu đồng. Phiên bản có mức tăng giá cao nhất là Tucson 1.6 Turbo khi vọt lên 35 triệu đồng, qua đó đẩy giá bán lẻ lên ngang bằng phiên bản Santa Fe thấp nhất, ở mức 1,055 tỷ đồng.

"Em út" Hyundai Creta tăng giá ít nhất cũng từ 10 – 20 triệu đồng tùy từng phiên bản. Mức giá mới nhất của mẫu xe gầm cao đô thị hiện dao động từ 640 – 740 triệu đồng. Với việc tăng giá bán, hiện giá bán lẻ của Hyundai Creta đang gần như ngang bằng với Kia Seltos, mẫu xe "cùng họ" được lắp ráp bởi tập đoàn Thaco.

Theo các đại lý Hyundai, sở dĩ giá xe bị điều chỉnh tăng là do chi phí đầu vào đang bị đẩy lên cao so với trước đây. Tuy nhiên, hiện tại nguồn cung xe ra thị trường cũng đã ổn định hơn. Một vài mẫu xe và một vài phiên bản thỉnh thoảng vẫn bị thiếu hụt và người tiêu dùng sẽ phải chờ đợi 1-3 tháng mới có thể nhận xe.