TP.HCM: Bắt hai cha con giả cảnh sát hình sự cướp tài sản người dân

Đối tượng Bùi Văn Dũng. Ảnh công an cung cấp.

Đối tượng Bùi Minh Trí.

Tối 18/12, anh H (SN 1998, ngụ quận Tân Bình) đi xe máy hiệu Raider trên đường Vĩnh Lộc (đoạn KCN Vĩnh Lộc, huyện Hóc Môn) bất ngờ bị một nam thanh niên mặc sắc phục công an đi xe máy áp sát, yêu cầu anh dừng xe. Sau đó, người này tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu kiểm tra giấy tờ.



Sau đó, người này lấy chìa khoá xe của anh H. rồi đưa xe vào một quán cà phê và thông báo chờ "sếp" tới giải quyết. Ít phút sau, một người đàn ông khác cũng mặc sắc phục công an đi vào quán, cố tình để lộ ra khẩu súng trên người.

Người đàn ông này giới thiệu là Đội phó Cảnh sát hình sự, đe dọa, yêu cầu anh H phải về trụ sở làm việc. Anh H chưa hiểu chuyện gì thì nam thanh niên mặc đồ sắc phục nói anh lên xe để về trụ sở nên anh H chấp hành. Riêng vị "sếp" cùng xe máy ở lại quán cà phê.

Đi được một đoạn, anh H bị nam thanh niên mắc đồ sắc phục bỏ giữa đường, rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nghi ngờ bị các đối tượng giả mạo cảnh sát hình sự nên anh H tới công an trình báo sự việc.

Tang vật bị thu giữ.

Nhận tin báo, công an đã vào cuộc điều tra truy xét, xác định Dũng và Trí là nghi can gây án. Ngày 24/12, trinh sát phát hiện 2 cha con Dũng đang ở quận 12 nên tiến hành bắt giữ. Qua khám xét nhanh, công an thu được một còng số 8, roi điện, súng kim loại, cùng nhiều tang vật khác.

Qua đấu tranh, 2 cha con Dũng khai bằng cách giả dạng này, hai cha con đã thực hiện 2 vụ cướp khác trước đó. Được biết, Dũng và Trí đều có tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản và Cướp tài sản.

Công an tình nghi 2 cha con Dũng còn thực hiện nhiều vụ cướp tài sản với thủ đoạn như trên nên đang điều tra mở rộng.