TP.HCM: Cầm kim tiêm doạ cướp tài sản cô gái, rồi dùng bình hoa tự đập vào đầu

Tại cơ quan công an, Bùi Quốc Trung khai nhận do cần tiền tiêu xài và sử dụng ma tuý nên đã thủ kim tiêm đi cướp tài sản. Ngày 26/10, Trung phát hiện chị Phan Uyên Nhã Trúc (SN 1999, ngụ tỉnh Long An) dừng xe máy dừng trước cổng phụ Sân vận động Hoa Lư ( số 2 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM) đang dùng ĐTDĐ Iphone 8 Plus.



Kim tiêm Trung dùng để đi cướp.

Lúc này, Trung cầm kim tiêm chĩa vào tay cô gái, đe doạ đưa tài sản. Tuy nhiên, cô gái tìm cách chống trả giằng co, thì Trung đẩy chị này ra phía sau để cướp xe. Trung leo lên nổ máy thì chị Trúc đuổi theo giằng co.

Trung dùng kim tiêm uy hiếp, rồi giật chiếc ĐTDĐ của chị này bỏ vào túi. Cô gái hô hoán, anh Nguyễn Đình Khôi đang tập thể dục gần đó lập tức đuổi theo. Trung chạy vào tiệm cà phê ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé cầm bình hoa tự đập vào đầu mình chảy máu.

Điện thoại thu giữ.

Đúng lúc này, tổ tuần tra thuộc Đội CSGT Bến Thành và Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, - Công an TP.HCM, đi tuần tra phát hiện nên khống chế Trung cùng tang vật giao công an quận 1.

Trung tại cơ quan công an.

Tại công an, Trung khai nhận hành vi như trên. Về việc Trung tự dùng bình hoa đập vào đầu thì đối tượng khai là muốn những người chứng kiến hoảng sợ, không dám xông vào khống chế bắt mình.

Ở sự vụ thứ hai, khoảng 8h ngày 25/10, Trang Văn Hữu đi xe máy ngang qua sạp hàng 39B đường Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, do ông Nguyễn Văn Quang làm chủ. Hữu tháy sạp hàng không ai trông coi. Lúc này, Hữu nảy sinh ý định trộm cắp, nên dựng xe bên hông lẻn vào trong lấy 3 cọc tiền mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng, tổng tài sản là 15 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm, Hữu rời khỏi hiện trường và trở về làm việc. Chiều cùng ngày, ông Quang phát hiện mất trộm nên báo công an.

Trích xuất camera an ninh, công an phát hiện Hữu là nghi can nên đưa về trụ sở. Tại đây, Hữu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Công an cũng đã thu hồi tang vật vụ án. Kiểm tra nhanh, Hữu dương tính với chất ma tuý.

Được biết, Hữu là nhân viên của 1 cửa hàng trên đường Cô Bắc và hay đến giao hàng cho sạp của ông Quang.