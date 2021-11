TP.HCM cần hàng chục nghìn lao động trong điều kiện bình thường mới

Công nhân Công ty Nidec. Ảnh: Gia Mỹ

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, nhu cầu nhân lực trong quý III ở lĩnh vực nông, lâm và thủy sản chỉ còn 41 chỗ, chiếm 0,1% so với tổng nhu cầu quý III. Trong khi đó, khu vực công nghiệp xây dựng còn 8.191 chỗ, chiếm 19,8% so với tổng nhu cầu nhân lực quý III. Riêng khu vực thương mại - dịch vụ còn 33.156 chỗ, chiếm 80,1% so với tổng nhu cầu.



Trong quý IV/2021, để đáp ứng nhu cầu phục hồi nền kinh tế sau đại dịch, TP.HCM sẽ cần khoảng 44.000 đến 57.000 lao động cho các ngành, nghề… Ông Lâm khẳng định thành phố đã chuẩn bị nhiều công việc, nhiều nguồn lao động để đáp ứng nhu cầu của cả doanh nghiệp cũng như người lao động. "Tôi tin tưởng thị trường lao động từ nay đến cuối năm sẽ ổn định để phục hồi sản xuất kinh tế", ông Lâm nhận định.

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và xã hội TP, tính đến ngày 30/10, TP.HCM có khoảng 1.300/1.400 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất thông báo phục hồi sản xuất với hơn 200.000 lao động (khoảng 76% số lao động trước dịch Covid-19).

Đại diện Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất TP.HCM cũng cho biết, hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang phải thích ứng từng bước theo Bộ tiêu chí sản xuất an toàn của TP. Thống kê trong thời gian qua cho thấy, số lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn TP về quê chiếm 11% tổng số lao động. Hiện nay, để phục vụ cầu sản xuất cuối năm, các doanh nghiệp đang tích cực kêu gọi, bố trí phương tiện đưa đón công nhân trở lại nhưng số đăng ký chưa nhiều.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, TP có 12.860 doanh nghiệp đã tạm ngừng hoạt động. Tính đến 1/11, tổng doanh nghiệp đăng ký mở lại là 7.872 doanh nghiệp, với hơn 800.000 lao động (chiếm tỷ lệ 61%).