184 vụ phạm pháp hình sự trong một tháng TP.HCM nới lỏng giãn cách

Thượng tá Lê Mạnh Hà. Ảnh: B.D

Theo ông Hà, so với cùng kỳ, số vụ giảm 44,2% nhưng tăng từ 60-80% so với tháng liền kề. Cơ cấu tội phạm chủ yếu vẫn tập trung về các tội xâm phạm sở hữu tài sản.



Để quản lý địa bàn được sâu sát, Công an TP đang tập trung quản lý cư trú và con người thông qua 2 dự án là quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia và căn cước công dân có chip. Ông Hà cho biết lãnh đạo Công an TP.HCM đã giao trách nhiệm cho thủ trưởng các đơn vị. Nếu để xảy ra tình trạng phức tạp, địa bàn phải chịu trách nhiệm trước Công an TP.

Theo thống kê, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, Công an TP.HCM đã xử lý hành chính 26 vụ vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 như kinh doanh hàng hóa là thuốc do nước ngoài sản xuất nhưng không có chứng từ; buôn bán thuốc không rõ nguồn gốc; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức; đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…

Cơ quan công an cũng tiếp nhận 62 tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố về các hành vi như giả mạo vị trí, cấp bậc; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức, làm lây lan dịch bệnh…

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án bị can 33 vụ về hành vi lợi dịch chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, tham ô tài sản…

Về diễn biến số ca nhiễm trên có xu hướng gia tăng, ông Phạm Đức Hải, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM cho biết, theo công bố 2 tuần liên tiếp, dịch ở TP.HCM ở cấp độ 2. Tuy nhiên, trong 3 tiêu chí đánh giá, tiêu chí số ca mắc mới của TP ở cấp độ 3.

Có ngày TP.HCM ghi nhận khoảng 1.000 ca khiến tổng số người mắc Covid-19 càng tăng. Bên cạnh đó, số ca nhập viện những ngày gần đây cũng tăng, khi ngày 1/11 là 989, ngày 2/11 là 1.025 và ngày 3/11 là 944. Số liệu tử vong cũng đáng quan ngại khi ngày 30/10 chỉ có 21 ca, 31/10 lên 25 ca, ngày 1/11 lên 31 ca và 2/11 lên 40 ca.

Ông Hải nhận định, tình hình dịch ở TP vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trong khi nhiều người dân thực hiện chưa nghiêm quy định khuyến cáo của ngành y tế như tụ tập đông người trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, không giữ khoảng cách, khẩu trang, nhà hàng quán năn chưa tuân thủ quy định...

Số thuốc điều trị Covid-19 nhập lậu bị bắt giữ. Ảnh: Hải quan TP

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM đề nghị người dân tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của ngành y tế. Lực lượng chức năng địa phương cần xử phạt nghiêm các trường hợp không tuân thủ quy định phòng dịch.

Tính đến 18h ngày 3/11, có 435.308 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 434.777 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 531 trường hợp nhập cảnh. Hiện đang điều trị 11.446 bệnh nhân, trong đó có 631 trẻ em dưới 16 tuổi, 246 bệnh nhân nặng đang thở máy, 12 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 3/11 có 944 bệnh nhân nhập viện, 770 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 254.544), 28 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là 16.805).