TP.HCM cấp hơn 3.000 giấy phép xây dựng trong tháng 5/2022

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022.



Theo đó, TP.HCM đã cấp 3.169 giấy phép xây dựng (giảm 23,58% so với cùng kỳ), với tổng diện tích sàn xây dựng 721.077,77m2. Trong đó, Sở Xây dựng cấp 9 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn xây dựng là 90.145,25 m2; cấp 4.342 giấy chứng nhận lần đầu; đăng ký biến động 217.200 giấy chứng nhận cho các tổ chức và cá nhân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, trong tháng 5 vừa qua, Sở Xây dựng đã xác nhận đủ điều kiện huy động vốn sản phẩm hình thành trong tương lai của 4 dự án, với tổng số 1.059 căn, diện tích sàn xây dựng 92.322 m2.

Số lượng trường hợp được cấp giấy phép xây dựng giảm mạnh so với cùng kỳ. Ảnh: H.T

Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng, Sở Xây dựng cho biết số trường hợp vi phạm đã giảm mạnh trong thời gian qua. Theo đó,Thanh tra Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND cấp xã, huyện, Ban Quản lý các khu đô thị mới, khu chế xuất – khu công nghiệp thực hiện công tác kiểm tra 5.970 lượt (giảm 24,9% so với cùng kỳ). Qua kiểm tra, phát hiện tổng số công trình vi phạm trật tự xây dựng là 27 trường hợp, giảm 30 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021 (tỷ lệ giảm 52,6%).

Trong đó, sai phép là 9/27 trường hợp (chiếm tỉ lệ 33,3% tổng số vi phạm), giảm 11 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021 là 20 trường hợp, giảm 55% so với cùng kỳ.

Trong đó, vi phạm không phép là 9/27 trường hợp (chiếm tỉ lệ 33,3% tổng số vi phạm, giảm 55% so với cùng kỳ). Vi phạm khác là 9/27 trường hợp (chiếm tỉ lệ 33,3% tổng số vi phạm), giảm 8 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021, giảm 47,1% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, các công trình vi phạm chủ yếu là các công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng… Trong kỳ, Chánh thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 130.000.000 đồng. Đồng thời, Sở tham mưu Chủ tịch UBND TP ban hành 7 quyết định vi phạm với tổng số tiền 3.190.000.000 đồng.

Về công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, Sở Xây dựng TP.HCM đã nhận 3.590 hồ sơ. Kết quả đã giải quyết 2.351 hồ sơ hành chính, đang thụ lý giải quyết 1.239 hồ sơ.

Thời gian tới, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết sẽ luôn chú trọng thực tế cơ sở, nắm sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước. Tăng cường công tác tiếp dân, triển khai hệ thống trực tuyến, để lắng nghe và tiếp thu ý kiến công dân, tổ chức, doanh nghiệp, kể cả phản ánh của báo chí, kịp thời nhằm giải quyết không để phát sinh phức tạp.

Đồng thời, Sở sẽ tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng và kế hoạch liên tịch giữa đơn vị với UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện.