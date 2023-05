TP.HCM: Chủ đầu tư hạn chế áp lực dòng tiền cho người mua nhà

Căn hộ giá bình dân dẫn dắt thị trường

Thị trường bất động sản TP.HCM sau thời gian dài đóng băng vì ảnh hưởng dịch bệnh, điểm nghẽn pháp lý cùng thắt chặt tín dụng, đang dần có tín hiệu phục hồi.

Nhiều doanh nghiệp sau thời gian hoạt động cầm chừng đã có sự thay đổi chiến lược. Thay vì tập trung vào căn hộ cao cấp - phân khúc đang vượt quá tầm với của đại đa số khách hàng, một số chủ đầu tư chọn hướng phát triển căn hộ giá phải chăng, dưới 3 tỷ đồng để phù hợp với điều kiện kinh tế chung.

Theo đó, Savills Việt Nam cho biết nguồn cung sơ cấp mới đạt 6.820 căn, giảm -15% so với quý trước nhưng tăng 68% theo năm. Trong đó, quận 9 cũ (TP.Thủ Đức) chiếm tỷ trọng lớn nhất với 24%, tiếp theo là quận 1 với 16%. Nguồn cung mới hạn chế và một số chủ đầu tư tạm dừng dự án hoặc giảm nguồn cung trên thị trường sơ cấp.

Một số chủ đầu tư chọn hướng phát triển căn hộ giá phải chăng để thu hút khách. Ảnh: G.L

Đáng chú ý, nguồn cung mới đạt 1.610 căn, tất cả đều thuộc phân khúc hạng C (căn hộ giá vừa túi tiền), giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm đến từ giai đoạn tiếp theo của 5 dự án hiện hữu và 2 dự án mới.

Theo đánh giá của Bộ phận Nghiên cứu Savills Việt nam, giá bán trung bình trong quý vừa qua có xu hướng giảm do các dự án mới có giá cạnh tranh và các chủ đầu tư chiết khấu cho khách hàng. Cụ thể, giá hạng A duy trì ở mức ổn định, hạng B giảm 2% theo quý và hạng C giảm 10% theo quý.

Có thể thấy, những sản phẩm mới vào thị trường đều ở phân khúc hạng C với giá thành vừa với túi tiền, hợp lí cho người mua tại thời điểm hiện nay. Các dự án hạng B và hạng C thu hút được nhiều người mua. Dòng sản phẩm hạng C chiếm tỷ lệ bán ra lớn nhất với 67% và hạng B theo sau với 27% thị phần. Hạng A chỉ chiếm 6%, giảm 76% theo quý.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của vị chuyên gia Savills, những sản phẩm ở thị trường thứ cấp vẫn được trào bán trên thị trường với các mức đợt giá rất hợp lí. Đây là thị trường thuận lợi cho những người mua có dòng tiền có sẵn. Họ có thể mua ngay những sản phẩm chất lượng với mức giá mềm hơn tại thời điểm này cùng khả năng sinh lời cao.

Căn hộ vừa túi tiền đang là chiến lược phát triển của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: G.L

Ngoài ra, đối với đối tượng người mua để ở, họ vẫn có thể sở hữu được một sản phẩm tốt. Khi người mua có đủ ngân sách, ví dụ như khoảng 70% tổng giá trị nhà ở, thì họ có thể dẫn dắt thị trường vì nhóm khách hàng này có nhiều lựa chọn phù hợp.

Nhiều chủ đầu tư phát triển căn hộ bình dân

Bà Võ Thị Khánh Trang - Phó Giám đốc, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường Savills TP.HCM cho rằng thực tế giá chào bán thực tế của căn hộ mới không có sự thuyên giảm mà vẫn giữ ở mức ổn định so với quý trước. Giá bán được cấu thành từ rất nhiều yếu tố như chi phí xây dựng, giá đất, các chi phí phát triển… khiến cho giá mở bán rất khó giảm.

"Thay vào đó, doanh nghiệp có thể chọn hướng phát triển căn hộ diện tích nhỏ để làm giảm tổng giá thành của sản phẩm. Ngoài ra, chủ đầu tư vẫn có những hỗ trợ để người mua giải quyết những khó khăn về mặt tài chính. Ví dụ, doanh nghiệp có thể đưa ra chiết khấu từ 1-5% trên giá trị của sản phẩm tùy theo mức độ, phương thức thanh toán. Thứ hai, chủ đầu tư sẽ xây dựng tiến độ thanh toán dài hơn để người mua đảm bảo được dòng tiền của họ trong bối cảnh khó khăn như hiện nay", vị chuyên gia cho hay.

Khảo sát thị trường, nhiều doanh nghiệp đã tung chính sách bán hàng ưu đãi hướng đến mục tiêu giải bài toán tài chính cho người mua nhà trong bối cảnh tín dụng đè nặng tâm lý thị trường.

Đơn cử, dự án 9X An Sương của Hưng Thịnh Land đang đưa ra chính sách thanh toán cho khách hàng sau khi đặt cọc giữ chỗ thì chỉ cần thanh toán mức 8-12% giá trị sản phẩm và hàng tháng trả góp cho chủ đầu tư từ 7-8 triệu, tức là 0,5% giá trị sản phẩm mỗi tháng.

Tới khi đủ 30% khách sẽ ký hợp đồng mua bán và tiếp tục tự trả cho chủ đầu tư mỗi tháng khoảng 3% giá trị sản phẩm mà không cần vay ngân hàng với lãi suất cao. Bên cạnh đó, nhiều ưu đãi chiết khấu khủng lên đến gần 2 con số cũng được chủ đầu tư áp dụng với các hình thức thanh toán vượt tiến độ.

Kéo dài thời gian thanh toán giảm áp lực cho người mua nhà. Ảnh: G.L

Ngoài ra, chủ đầu tư An Gia tung ra những sản phẩm cuối trong giỏ hàng căn hộ Westgate tại trung tâm hành chính huyện Bình Chánh. Đi kèm với đợt chào bán mới là chính sách mua nhà "3 không" gồm: không vay vốn ngân hàng, không áp lực thanh toán, không chờ đợi nhận nhà. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán tối đa 30% là có thể sở hữu ngay căn hộ đã hoàn thiện.

Nam Long Group cũng đang tung chính sách ưu đãi lãi suất vay với hai dự án căn hộ chào bán tại TP.HCM là Akari City (Bình Tân) và Mizuki Park (Bình Chánh). Theo đó, khách hàng mua căn hộ Akari City giai đoạn 2 được lựa chọn hai hình thức thanh toán linh hoạt gồm, áp dụng lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 18 tháng hoặc áp dụng mức lãi suất ổn định 6% và ân hạn nợ gốc kéo dài trong 2 năm. Doanh nghiệp cũng miễn phí quản lý trong 2 năm đầu từ khi bàn giao nhà cho khách để giảm áp lực kinh tế.

Một đại diện khác là Phú Đông Group cũng ra chính sách thanh toán 0,5%/tháng với dự án Phú Đông SkyOne, cam kết thuê lại cố định 12 triệu/tháng. Đồng thời, doanh nghiệp này để chính hỗ trợ với lãi suất 0%, kèm ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà.

Bà Thanh Phạm - Quản lý cấp cao CBRE Việt Nam, cho rằng khả năng tài chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất, ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của khách hàng thời điểm này. Các chính sách bán hàng giúp giải quyết bài toán khó tiến cận vốn và áp lực lãi vay được xem là giải pháp tốt để trấn an tâm lý người muốn mua nhà nhưng sợ lãi suất hiện nay. Từ đó, doanh nghiệp có thể bán được hàng, tập trung được dòng tiền để duy trì hoạt động và phát triển các sản phẩm tiếp theo.