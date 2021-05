TP.HCM: Chủ tịch Hội Nông dân hứa đưa ý kiến cử tri ra nghị trường Quốc hội

Tập trung đề xuất các chính sách an sinh xã hội

Đông đảo cử tri Q.6 đã đến tham dự buổi tiếp xúc với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cùng tiếp xúc cử tri còn có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 8, gồm: Bà Tô Thị Bích Châu, sinh năm 1969, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đặng Văn Lẫm, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 7; ông Tăng Phước Lộc, sinh năm 1972, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc TP.HCM và ông Trương Trọng Nghĩa, sinh năm 1953, Luật sư, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân đã trình bày chương trình hành động khi ứng cử vào đại biểu Quốc hội, khóa XV.

"Nếu được cử tri lựa chọn tôi làm đại biểu Quốc hội, ngoài việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Quốc hội theo luật định, tôi sẽ tập trung cho chương trình hành động trong nhiệm kỳ. Tôi sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà các cử tri đã gửi gắm", bà Xuân hứa trước cử tri.

Với chương trình hành động, bà Xuân cho biết, là Chủ tịch Hội Nông dân TP, bà sẽ tham gia ý kiến để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, giải quyết các vướng mắc, tạo cơ chế để TP hội nhập, phát triển.

Trong đó, tập trung chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, phát triển nông nghiệp xanh, sạch, thông minh, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ thích ứng biến đổi khí hậu, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Song song đó, là thực hiện hiệu quả hơn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững…

Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, trả lời ý kiến cử tri.

Bà Xuân cũng đau đáu với các chính sách an sinh xã hội. Là ứng cử viên nữ, bà cho biết, rất quan tâm đến việc đề xuất các chính sách an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; chăm lo bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em, như: sức khỏe, học tập, đào tạo nghề, việc làm, thu nhập, phát triển kinh tế, tham gia giám sát Luật phòng chống bạo lực gia đình; chính sách đối với cán bộ cơ sở, người có công, đồng bào dân tộc, vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Đưa ý kiến cử tri ra Quốc hội

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua.

Các cử tri cũng nhất trí cao với các chương trình hoạt động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

Ông Tại gửi gắm ý kiến với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tổ bầu cử số 8.

Đã có 13 vấn đề xã hội được các cử tri gửi đến các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 8.

Trong đó, nổi lên các vấn đề, như: an sinh xã hội, môi trường, tệ nạn xã hội, ma túy, bảo vệ chủ quyền biển đảo, tham nhũng, giáo dục…

Cử tri Phạm Văn Tại (đại diện cử tri phường 4) có ý kiến, tình hình an sinh xã hội trên địa bàn quận còn hạn chế. Đời sống bà con còn khó khăn…

Nhưng, các ứng cử viên trước đây sau khi đắc cử vào Quốc hội gần như không có ý kiến gì trong nghị trường trước những khó khăn của người dân quận này.

"Các ứng cử viên nếu đắc cử đại biểu Quốc hội phải có tiếng nói trên các diễn đàn Quốc hội giúp dân", ông Tại đề nghị.

Về ý kiến này, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM Nguyễn Thanh Xuân chia sẻ, thời gian qua, Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá, công tác chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn quận 6 đạt mục tiêu đề ra trước thời hạn.

Bà Xuân hứa, sẽ ghi nhận những ý kiến gởi gắm của cử tri. Và nếu đắc cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà sẽ có tiếng nói ở nghị trường nhằm góp phần xây dựng chính sách tốt hơn về an sinh xã hội cho người dân Q.6 nói riêng, và người dân cả nước nói chung.

Bà Xuân cũng thông tin, vừa qua, Hội Nông dân TP đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu TP cho chủ trương việc "xây công trình phụ trên đất nông nghiệp"nhằm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của TP.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, tổ bầu cử số 8.

Kết quả, UBND TP đã cho chủ trương cho thí điểm xây dựng công trình phụ trên đất nông nghiệp, một đặc thù chỉ có riêng ở TP.HCM.