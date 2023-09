Tại buổi họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TP.HCM chiều ngày 7/9, phóng viên đặt câu hỏi về việc Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an cho phép người tạm trú được đăng ký xe trên địa bàn, nhưng TP.HCM vẫn chưa thực hiện, vì sao?

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Thông tư 24 có một trong những điểm rất thuận lợi, tạo điều kiện cho người dân đến làm ăn cư trú đó là việc cho phép người tạm trú đăng ký xe.

Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Thành Nhân

Tuy nhiên hiện nay Bộ Tài chính chưa có quy định về mức thu lệ phí, đối với trường hợp đăng ký xe cá nhân có chứng nhận tạm trú.

"Tức là hiện nay, theo quy định của Bộ Tài chính và Nghị quyết của HĐND, thì đối với Hà Nội và TP.HCM mức thu lệ phí đăng ký xe là do HĐND quyết định. Ví dụ như TP.HCM thì mức thu lệ phí đăng ký xe ô tô con là 20 triệu. Đối với các tỉnh khác thì thu theo quy định của Bộ Tài chính. Hiện nay, vướng mắc là thu như thế nào đối với người tạm trú khi đăng ký xe ở TP.HCM; chưa có văn bản hướng dẫn", ông Hà cho biết.

Ông Hà cho biết thêm, về vướng mắc này, Công an TP.HCM đã có báo cáo Bộ Công an. Khi có hướng dẫn về thu lệ phí đăng ký xe đối với người tạm trú trên địa bàn TP.HCM, Công an TP.HCM sẽ nhanh chóng triển khai, tạo thuận lợi cho người dân.

Trường hợp nếu chủ phương tiện cần mua - bán xe, nhưng vì lý do nào đó, không thể có mặt ở cơ quan để làm việc, phải xử lý như thế nào?

Về vấn đề này ông Hà cho biết, trong Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an đã có quy định. Trường hợp người mua có đầy đủ chứng nhận đăng ký biển số xe, giấy tờ mua bán có công chứng chứng thực, căn cứ điểm b, khoản 4 điều 6 Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an, người mua xe đến cơ quan quản lý hồ sơ xe để làm thủ tục theo quy định.

TP.HCM chưa triển khai đăng ký xe cho người tạm trú. Ảnh: Chân Phúc

Trường hợp không có giấy tờ mua bán có công chứng, chứng thực hợp pháp sẽ được giải quyết theo điểm b, khoản 4 điều 6 Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an.

"Đối với các trường hợp không cung cấp được giấy tờ mua bán công chứng theo đúng quy định nhà nước, vẫn giải quyết sang tên xe. Cơ quan công an sẽ thực hiện các thủ tục như: thông qua chủ xe và cơ quan đăng ký xe; niêm yết công khai và tiếp nhận hồ sơ; tra cứu thông tin về xe bị mất cắp và dữ liệu đăng ký xe. Sau 30 ngày nếu không có tranh chấp, khiếu kiện; cơ quan đăng ký xe thực hiện xử phạt hành vi không làm thủ tục thu hồi và giải quyết đăng ký sang tên xe theo quy định", ông Hà cho biết.

Tại buổi họp báo, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Theo ông Hà, một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo nổi lên thời gian gần đây là: giả danh cơ quan pháp luật, giả danh nhân viên ngân hàng; lừa nâng cấp sim; gọi điện thông báo trúng thưởng; tuyển cộng tác viên bán hàng; mạo danh bảo hiểm xã hội; lừa đảo chuyển tiền từ thiện hưởng hoa hồng; làm nhiệm vụ qua ứng dụng, lừa mua sản phẩm về làm tại nhà và các hành vi lừa đảo tinh vi khác. Thượng tá Lê Mạnh Hà khuyến cáo tất cả cách kiếm tiền dễ dàng trên mạng đều là lừa đảo. Khi thông tin chuyển tiền qua mạng xã hội cần kiểm chứng rõ ràng, cơ quan công an không làm việc qua điện thoại. Nên sử dụng các giao dịch trực tiếp, trước khi sử dụng giao dịch qua mạng; không công khai thông tin cá nhân lên mạng xã hội; cảnh giác với các cuộc gọi, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.