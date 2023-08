TP.HCM: Chung cư có sổ hồng tăng sức hút với khách mua bán và cho thuê

Khách hàng "săn đón" chung cư có sổ hồng

Nhiều tháng qua, chị Thanh Nga (34 tuổi, kế toán) cho biết mình liên tục nhận được điện thoại từ bên môi giới, hỏi xem chị có nhu cầu bán hoặc cho thuê căn hộ đang ở hay không.



Chị Nga mua căn hộ giáp đường Phạm Văn Đồng (TP.Thủ Đức) vào năm 2019 giá 1,75 tỷ đồng với diện tích 65m2. Mức giá này đã là giá thứ cấp, mua lại từ nhà đầu tư. Theo tìm hiểu của chị Nga, mức giá sơ cấp chủ đầu tư đưa ra giai đoạn mở bán đợt 1 chỉ 1,35 tỷ.

Năm 2022, căn hộ của chị đã được cấp sổ hồng. Từ đó đến nay, giá trị tăng lên gần 2,4 tỷ đồng (tức là tăng khoảng 1 tỷ đồng từ giai đoạn mở bán đợt 1).

Chung cư có sổ hồng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, khách hàng. Ảnh: Gia Linh

"Từ lúc chung cư của tôi được cấp sổ hồng thì giá bán cũng tăng lên nhanh chóng. Nhiều môi giới, nhân viên bất động sản liên tục gọi cho tôi để tìm hiểu nhu cầu bán hoặc cho thuê căn hộ. Căn hộ của tôi có thể cho thuê với giá 8-9 triệu đồng nếu là phòng trống hoặc 10-12 triệu đồng nếu được trang trí nội thất. Còn bán giá thì dao động mức 2,4 - 2,7 tỷ tuỳ thuộc là nhà trống hay có nội thất", chị Nga cho hay.

Trường hợp khác, chị Kim Anh (35 tuổi, kinh doanh mỹ phẩm) cho biết sau nhiều năm ở nhà thuê, gia đình chị đang tìm mua một căn hộ đã có sổ hồng để làm chốn an cư. Người này cho biết chấp nhận bỏ số tiền nhiều hơn để mua căn hộ đã được bàn giao. Tuy nhiên, đổi lại, người mua sẽ được an tâm vì được quyền sở hữu tài sản hợp pháp (dự án có sổ hồng).

Ngoài ra, dự án khi đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng thì các tiện ích, nội khu, cơ sở hạ tầng, phòng cháy chữa cháy đã được hoàn thiện, nghiệm thu... đảm bảo nhu cầu an cư cho người dân.

"Tôi có người bạn do không tìm hiểu kỹ mà mua phải dự án không đầy đủ pháp lý, chủ đầu tư thiếu uy tín nên dù phải bỏ ra tiền tỷ vẫn không có sổ hồng. Nhiều năm qua, bạn tôi và các cư dân phản ánh liên tục nhưng vẫn chưa có kết quả. Rút kinh nghiệm, tôi chỉ mua dự án có sổ hồng hoàn chỉnh", chị Kim Anh cho hay.

Biên độ tăng giá của chung cư có sổ hồng đảm bảo

Nhiều khách hàng tìm mua chung cư có sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Anh Huỳnh Văn Trường (môi giới bất động sản) cho biết thời gian qua, nếu tính riêng khách hàng ở phân khúc chung cư, thì đa số yêu cầu khách đặt ra khi tìm hiểu dự án là tính pháp lý và sổ hồng.

"Khách hàng chỉ yên tâm với các dự án đã được ra sổ. Công ty tôi cũng đang nỗ lực để tìm kiếm nguồn hàng ký gửi, là các sản phẩm căn hộ đã có sổ hồng. Bởi vì, các dự án đã có sổ hồng thường đẩy hàng rất nhanh và bán được giá chênh lệch rất cao.

Ngoài ra, khách hàng kiếm nhà để thuê cũng rất ưu ái những căn hộ đã có sổ hồng, vì các phần tiện ích công trình được hoàn chỉnh", anh Trường nói.

Vấn đề pháp lý căn hộ đang trở thành câu chuyện nhức nhối cho rất nhiều nhà đầu tư bất động sản nói chung và phân khúc chung cư nói riêng.

Thời gian qua, thị trường bất động sản đã chứng kiến nhiều trường hợp khách hàng không được ký hợp đồng chuyển nhượng, không được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu… do dự án trục trặc pháp lý. Nhiều trường hợp, cư dân đã vào ở nhiều năm, nhưng nhà không được cấp sổ. Đó chính là lý do vì sao các dự án đầy đủ pháp lý hiện nay luôn được săn đón, ưu tiên chọn để đầu tư cũng như để an cư.

Vấn đề pháp lý căn hộ đang trở thành câu chuyện nhức nhối cho rất nhiều nhà đầu tư bất động sản. Ảnh: Gia Linh

Ông Tạ Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Wowhome, cho biết về góc độ nhà đầu tư, các dự án vướng pháp lý không chỉ khiến nhà đầu tư chôn vốn, mà còn mang lại tỷ suất lợi nhuận rất thấp, thậm chí còn làm cho họ rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Thực tế, tỷ suất lợi nhuận của các dự án đã có sổ hồng trong thời gian qua khá tốt. Nhiều dự án có tỷ lệ hấp thụ, lượng giao dịch mua, bán tăng cao đột biến từ thời điểm được cấp sổ hồng.

Ông David Jacskon - Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam đánh giá trong bối cảnh tâm lý thị trường đang bị dao động bởi các thông tin chính sách, thanh khoản, thì bất động sản có pháp lý rõ ràng chính là điều kiện quan trọng hàng đầu chấn an tâm lý của người mua nhà lúc này.