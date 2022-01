TP.HCM gọi 4.759 công dân nhập ngũ

Phiên họp của Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM chiều 13/1. Ảnh: Linh Nhi

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi yêu cầu các đơn vị rà soát lại kế hoạch để có sự chuẩn bị tốt nhất. Trong đó, Bộ tư lệnh TP cần chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất để đảm bảo việc huấn luyện quân an toàn; chủ trì các cơ quan, tổng hợp kiến nghị, đề xuất chính sách...



Ông Mãi cũng giao Công an TP.HCM phối hợp quản lý chặt chẽ công dân nhập ngũ; đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ tuyển quân; đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân theo đúng thủ tục; chủ trì rà soát lại dữ liệu nguồn thông qua cơ sở dữ liệu dân cư.

Theo báo cáo, năm 2022, Chính phủ giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ của TP.HCM là 4.759 công dân, trong đó công an 959 nam, nghĩa vụ quân sự 3.800 nam.

Thống kê cho thấy, tổng số nguồn công dân quản lý được trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 là 237.828 công dân, chiếm 4,3% so với tổng dân số có hộ khẩu thường trú.

Qua xét duyệt phân loại danh sách, TP thống kê 91 công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ, 133.138 công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ, 3.702 công dân nam không xét tuyển và chưa xét tuyển.

Thuộc diện gọi nhập ngũ là 65.967 công dân, đạt tỉ lệ 27,74%. Số công dân còn hộ khẩu nhưng thường xuyên vắng mặt ở địa phương là 34.930 người (đã qua xác minh nhiều lần của địa phương nhưng không liên hệ được với gia đình và bản thân công dân), chiếm tỷ lệ 14,69%.

Cũng theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP, 100% công dân trúng tuyển năm 2022 được tiêm 2 mũi vaccine, nếu có điều kiện tiêm mũi 3 tăng cường vaccine phòng Covid-19 và được xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính, còn hiệu lực đến ngày giao nhận quân.

Tại cuộc họp, Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM đã có báo cáo về kết quả công tác tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.





Thượng tá Huỳnh Tấn Lê, Phó Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM. Ảnh: Linh Nhi

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, Công an TP đã triển khai vận động được 1.182 công dân trong độ tuổi tình nguyện đăng ký. Qua sơ tuyển sức khoẻ, ghi nhận 725 trường hợp đạt, 475 không đạt (322 trường hợp do mắt cận, bệnh lý nhẹ, có thể điều trị).

Đối với trường hợp mắt cận, Công an TP đã giao Công an các đơn vị, địa phương thông báo để công dân phẫu thuật mắt và kiểm tra lại, nếu đạt mới hoàn tất hồ sơ báo cáo Hội đồng xét duyệt. Những trường hợp mắt cận, bệnh lý nhẹ, có thể điều trị, Công an TP chủ động chỉ đạo Công an địa phương có ý kiến để UBND cùng cấp hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí điều trị.

Thượng tá Huỳnh Tấn Lê cũng thông tin thêm, Công an TP.HCM hiện đang hoàn tất thủ tục còn lại để thông báo danh sách tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Đồng thời, triển khai phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày 27/1/2022 đối với những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn.