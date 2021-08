TP.HCM khai giảng năm học mới thế nào giữa mùa dịch Covid-19?

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 do Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP.HCM đã nêu ý kiến về việc TP.HCM tổ chức khai giảng năm học mới vào giữa tháng 9, bằng hình thức trực tuyến, vì tình hình Covid-19 tại địa bàn vẫn còn rất căng thẳng.

Phụ huynh lo lắng khi cho con đi học trở lại sau dịch hồi đầu tháng 3/2021. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Sở đã trình UBND TP.HCM phương án kế hoạch năm học 2021-2022, với nhiều kịch bản giảng dạy khác nhau, tùy khối lớp và bậc học, phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Dự kiến, UBND TP.HCM họp và thống nhất phương án trong tuần này.

Được biết, ở bậc tiểu học, phương án dạy học trực tuyến được xây dựng theo hướng tăng cường việc dạy học theo chủ đề, xây dựng những nội dung cốt lõi, có thể giảm yêu cầu cần đạt được phù hợp theo từng khối lớp.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, một trong những khó khăn của TP.HCM hiện nay khi bước vào năm học mới là hầu hết các trường học đều đang được trưng dụng làm nơi cách ly, điều trị Covid-19.

Do đó, Sở đang tiến hành thống kê, thông tin tình hình sử dụng các cơ sở giáo dục, thời gian cơ quan y tế dự kiến giao trả lại các điểm trường… để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

TP.HCM hiện có 1,74 triệu học sinh mầm non và phổ thông, dự kiến số lượng học sinh năm học tới có thể giảm nhẹ do tác động của Covid-19. Trong đó, việc tuyển sinh lớp 10 THPT công lập đã hoàn tất bằng phương án xét tuyển học bạ, còn tuyển sinh đầu cấp mầm non, tiểu học và THCS đang được các quận huyện tiến hành, dự kiến hoàn tất trước ngày 19/8.