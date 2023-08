TP.HCM: Khẩn trương khắc phục khó khăn các dự án, đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại cuộc họp giao ban giải ngân đầu tư công 7 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, để đảm bảo kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đến cuối năm đạt ít nhất 95% theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, các đơn vị cần chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo, khẩn trương triển khai ngay giải pháp, giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm khắc phục các hạn chế của các dự án.

Nhiều dự án ở TP.HCM chậm giải ngân do vướng giải phóng mặt bằng. Ảnh minh họa. V.Q

Đối với các dự án chậm giải ngân do các sở ngành, các đơn vị cần khẩn trương phối hợp với các chủ đầu tư giải quyết các thủ tục liên quan theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND thành phố xem xét, có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Thủ trưởng các sở, ngành chấn chỉnh, đôn đốc các phòng ban chuyên môn rà soát, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục tại cơ quan mình theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Đặc biệt, tập trung giải quyết các thủ tục đầu tư các dự án được giao vốn lớn trong năm 2023.

Theo danh sách, có 24 dự án chậm tiến độ giải ngân vốn do các sở ngành trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo thẩm quyền. Trong đó, Sở Xây dựng 6 dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường 6 dự án, Sở Quy hoạch – Kiến Trúc 4 dự án, Sở Giao thông Vận tải 3 dự án, Sở Tài chính 2 dự án, Sở Công Thương 2 dự án, Sở Thông tin và Truyền thông 1 dự án.

Cầu Tăng Long, phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức chuẩn bị tái thi công sau hơn 4 năm tạm dừng vì vướng mặt bằng. Ảnh: Vũ Quyền.

Về các dự án chậm do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy quan tâm chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi địa phương. Hằng tuần, họp giao ban kiểm tra tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn bồi thường và tiến độ thực hiện chung của các dự án.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của UBND thành phố, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng thi công cho các chủ đầu tư thực hiện theo tiến độ.

Yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện trực tiếp chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong trường hợp dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp do lỗi chủ quan của địa phương.

Ngoài ra, giao tổ công tác rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường trên địa bàn thành phố. Kịp thời làm việc, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng thi công và giải ngân vốn đúng kế hoạch tiến độ đã đề ra.

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023 của Cục Thống kê TP.HCM, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2023, tổng số vốn đầu tư đã được giải ngân là 15.431,2 tỷ đồng, đạt 22,5% so với kế hoạch vốn năm 2023 được UBND thành phố giao, đạt 21,9% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Ước đến hết 7 tháng năm 2023, giải ngân được 19.153,2 tỷ đồng, đạt 28% so với kế hoạch vốn thành phố thực hiện.