TP.HCM: Không tăng học phí, năm học tới thêm 54.000 học sinh

TP.HCM sẽ tăng thêm hơn 54.000 học sinh trong năm học tới. (Ảnh minh họa)

Tăng thêm 54.645 học sinh



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, toàn thành phố có 11 trường mầm non và 71 nhóm lớp độc lập tư thục giải thể. Sở GDĐT đã chỉ đạo các quận, huyện sắp xếp đầy đủ, tạo điều kiện cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập giải thể, có chỗ học ngay tại địa bàn, thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón trẻ.

Năm học 2020-2021, dự kiến thành phố tăng 54.645 học sinh (48.045 công lập và 6.600 ngoài công lập), chia ra theo cấp học: mầm non tăng 3.668 học sinh; tiểu học tăng 8.989 học sinh; THCS tăng 27.950 học sinh; THPT tăng 14.038 học sinh.

Số học sinh năm học 2020-2021 tăng nhiều ở cấp THCS, tập trung tại một số quận (quận 9, quận 12, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, quận Bình Tân) và huyện ngoại thành (huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi), do đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, tình trạng dân số tăng cơ học cao.

Ông Sơn cho biết năm học 2019-2020, số học sinh không có hộ khẩu tại TP.HCM là 377.769. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn (cấp tiểu học), học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm. Điều kiện về sân chơi, bãi tập, thư viện đều bị co hẹp, gây ảnh hưởng đến các lớp đang học. Việc gia tăng số học sinh nêu trên dẫn đến tăng số cán bộ, giáo viên, nhân viên và tăng biên chế sẽ làm tăng nguồn chi của ngân sách thành phố.

Hiện nay, địa bàn một số quận, huyện có nhiều trường có quy mô trên 40-50 học sinh/lớp, phần nào gây hạn chế trong công tác quản lý và chất lượng giảng dạy.

Trước số lượng học sinh tăng cao, dự kiến năm 2020, thành phố sẽ đưa vào sử dụng 90 dự án với 1.371 phòng học mới tại 9 quận huyện (quận 7, quận 9, quận 12, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, quận Tân Phú, quận Bình Chánh, quận Hóc Môn, quận Củ Chi). Trong đó, huyện Hóc Môn nhiều nhất với 223 phòng, huyện Bình Chánh có 212 phòng…

Qua đó, năm học 2020 – 2021, thành phố vẫn đảm bảo 100% con em sinh sống trên địa bàn (kể cả trường hợp không có hộ khẩu thành phố) đủ chỗ học.

Không tăng học phí trong năm học mới

Ông Lê Hồng Sơn cho biết năm học mới 2020 - 2021, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện mức thu học phí bằng với mức thu của năm học 2019 - 2020.

Về tình trạng thiếu giáo viên, viên chức ngành giáo dục, trong tháng 6, các quận, huyện đã báo cáo nhu cầu tuyển dụng của địa phương cho Sở. Theo đó, nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục cho năm học mới là 6.859 người, trong đó, khối mầm non là 821 người, tiểu học là 3.462 người, THCS là 2.062 người, THPT là 514 người. Hiện nay, các quận, huyện đang tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển dụng và sẽ tổ chức tuyển dụng trong tháng 8.

Về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, ông Sơn cho biết với số dân tăng cơ học cao, việc đáp ứng chỗ học 2 buổi/ngày cho học sinh vẫn gặp nhiều khó khăn. Chuẩn bị năm học 2020 - 2021, số phòng học của học sinh lớp 5 ra trường (3.107 phòng) cao hơn so với số phòng học dự kiến cho lớp 1 năm học 2020 - 2021 (3.550 phòng), còn thiếu 443 phòng học; số phòng học dự kiến xây mới vẫn chưa đáp ứng được mong muốn 100% học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày.