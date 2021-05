TP.HCM: Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử Quốc hội

Đảm bảo an ninh trong ngày bầu cử

Theo lãnh đạo phòng CSGT ĐB-ĐS, để góp phần đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời không để xảy ra bị động, bất ngờ, phát sinh các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, Phòng CSGT ĐB-ĐS đã triển khai lực lượng CSGT đến các chốt, điểm bầu cử trên toàn thành phố.

Đội CSGT An Sương xuất phát đến các điểm bầu cử lúc 5h sáng

Các chiến sỹ CSGT sẽ thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình xung quanh các trụ sở cơ quan Đảng, Nhà nước, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo; các mục tiêu, địa bàn trọng điểm được phân công bảo vệ; các địa điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên, danh sách các cử tri, pa-nô, áp-phích tuyên truyền bầu cử và các địa điểm bỏ phiếu, các khu vực diễn ra các sự kiện có liên quan đến cuộc bầu cử; các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, khu vực trung tâm thành phố…



Ngoài ra, các tuyến đường, khu vực giáp ranh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh vắng người qua lại hoặc ít hộ dân, các tuyến xe buýt, xe khách, bến tàu, bến xe, nơi tổ chức sự kiện tập trung đông người có nhiều điều kiện, khả năng để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội; các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến giao thông trọng điểm… cũng được tăng cường kiểm tra, theo dõi.

Phòng CSGT ĐB-ĐS cũng chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, sẵn sàng dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội đồng bầu cử Quốc gia đi kiểm tra công tác bầu cử cũng như bảo vệ việc di chuyển các hòm phiếu từ các địa điểm bỏ phiếu về nơi tập kết cuối ngày.

Một số hình ảnh các đội CSGT phòng PC08 thực hiện nhiệm vụ tại các điểm bầu cử:

Đội CSGT Đa Phước lên đường làm nhiệm vụ

Đội CSGT Phú Lâm

Đội CSGT Bàn Cờ (quận 3) đã sẵn sàng tại điểm bầu cử

Đội CSGT Bến Thành tại khu vực bỏ phiếu số 50, phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1

Đội CSGT Chợ Lớn sẵn sàng tại điểm bỏ phiếu số 44, quận 5