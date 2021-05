TP.HCM: Niềm vui của người dân huyện Củ Chi trên những con đường bê tông từng bị... vi phạm

Làm đường bê tông cho dân

Trong những ngày qua, gần 50 hộ dân tại hẻm 54 đường 165, tổ 4, ấp 5, xã Bình Mỹ vui mừng khi con hẻm rộng 4m đã được khoác lên mình chiếc áo mới. Con hẻm dài 50m, lối vào di nhất của hơn 50 hộ dân, vốn dĩ trước đây là đường đất, nay đã được làm cống thoát nước, đổ bê tông nhìn rất thông thoáng, sạch sẽ.

Tương tự, tại hẻm 35 đường Nguyễn Thị Da (ấp 4, xã Bình Mỹ) con hẻm dài gần 100m cũng vừa được "trải" bê tông cách đây mấy ngày. Chị Nguyễn Thị Minh một người dân sống tại hẻm này cho biết: Chị mua căn nhà ở cuối hẻm cách đây 4 năm. Dãy nhà chị hơn 10 căn nhưng đều sổ chung. Con hẻm này trước đây đường đất, hai bên cỏ mọc um tùm, nên lối đi còn lại rất nhỏ.

Tuyến hẻm 35 đường Nguyễn Thị Da, ấp 4 xã Bình Mỹ đã được bê tông hóa vào ngày 27/5. Ảnh: Quang Phương.

"Lúc mua nhà, không có nhiều tiền nên mới mua nhà sổ chung, ở cuối trong con hẻm nhỏ này. Con đường giờ được đổ bê tông nhìn rộng và sạch sẽ. Chúng tôi chưa nghe thông báo có phải góp tiền làm đường hay không, nhưng nếu góp , chúng tôi cũng sẵn sàng. Làm đường bê tông sạch đẹp thế này thì cả 23 hộ dân chúng tôi đều vui mừng", chị Minh nói.

Đây là hai tuyến hẻm trong số 77/144 giấy phép xây dựng nhà nhiều căn mà chưa có tuyến đường đã được huyện Củ Chi khắc phục theo kết luận thanh tra của TP.HCM về vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông (đường có bề rộng trên 3,5m được làm bằng bê tông, có cống thoát nước). Theo UBND huyện Củ Chi, số tuyến đường còn lại tại 66 giấy phép xây dựng nhà nhiều căn, UBND huyện đang tiếp tục vận động chủ đầu tư khắc phục hạ tầng. Dự kiến hoàn thành đến hết quý II năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, ông Nguyễn Việt Dũng cho biết: "Huyện đang rà soát lại toàn bộ các tuyến đường giao thông công cộng trong khu vực nhà nhiều căn để tiếp tục thực hiện duy tu nâng cấp mở rộng trong năm 2021. Đối với những tuyến đường trục chính thì đưa vào chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (18 tuyến) với tổng chiều dài 26,72km; đăng ký vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là 07 tuyến với tổng chiều dài 10,43km để đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng giao thông trong khu vực".

Đã xử lý hàng loạt công trình sai phạm

Theo UBND huyện Củ Chi, thực hiện khắc phục sai phạm theo kết luận của Thanh tra TP.HCM đối với các công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại xã Trung An đã xử lý dứt điểm 2 trường hợp. Còn 5 trường hợp khác đang xử lý và xin ý kiến các đơn vị liên quan do vướng các vấn đề như: Công trình tôn giáo, 2 trường hợp người dân đang khởi kiện tại Tòa án, do đó UBND huyện đang tạm ngưng xử lý chờ kết quả giải quyết của Tòa án, chủ đầu tư xin tự tháo dỡ…

Đối với 20 công trình xây dựng không phép trên địa bàn huyện: Đã thực hiện xong 18/20 công trình (đạt 90% tiến độ), còn lại 2/20 công trình đang tiếp tục thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.

Một công trình vi phạm về quản lý đất đai đã được lực lượng chức năng huyện Củ Chi cưỡng chế - Ảnh: CTV.

Đối với 40 trường hợp cho phép xây dựng kho xưởng bằng văn bản trên địa bàn huyện: UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 2435/KH-UBND ngày 24/3/2021 triển khai khắc phục đối với 40 trường hợp cho phép xây dựng kho xưởng bằng văn bản trên địa bàn huyện. Qua rà soát thì 05 trường hợp không cần xử lý do nhiều lý do như: công trình đã tự tháo dỡ, công trình sửa chữa nâng nền nâng mái trên hiện trạng cũ nên thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng, công trình không phải kho, xưởng…

Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết: Hiện nay, UBND huyện đang thực hiện công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và rà soát mở rộng các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, 1/500, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn huyện.

"Nếu các trường hợp phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2030 và ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường, UBND huyện kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận cho các chủ đầu tư được giữ nguyên hiện trạng công trình và lập thủ tục giao thuê đất để xin phép xây dựng nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản cho doanh nghiệp, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay", ông Dũng ý kiến.