TP.HCM: Người trong khu cách ly, bệnh nhân điều trị Covid-19 bỏ phiếu bầu cử như thế nào?

Niêm yết danh sách ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp.

Theo đó, căn cứ vào tình hình cụ thể, tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ tổ chức để cử tri trong khu cách ly tập trung thực hiện việc bỏ phiếu có trách nhiệm chuẩn bị thùng phiếu phụ, phiếu bầu cử, con dấu "Đã bỏ phiếu" và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung.



Đối với những nơi không thể chuyển ngay thùng phiếu về phòng bỏ phiếu do yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh thì sau khi hết giờ bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung được phép thực hiện việc kiểm phiếu, bao gồm cả thống kê, lập biên bản, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng, kiểm phiếu bầu có trong thùng phiếu phụ… báo cáo kết quả kiểm phiếu cho tổ trưởng tổ bầu cử bằng cách thức phù hợp. Thành viên tổ bầu cử chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kết quả kiểm phiếu.

Sau khi thực hiện đầy đủ các biện pháp khử khuẩn, tiệt trùng, cách ly… theo quy định, thành viên tổ bầu cử chuyển thùng phiếu phụ, phiếu bầu cử đã được niêm phong cùng biên bản kết quả kiểm phiếu về tổ bầu cử.

Trường hợp cơ sở cách ly tập trung, địa bàn phải phong tỏa có số lượng cử tri quá lớn hoặc có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao thì UBND cấp xã cân nhắc, có thể quyết định thành lập khu vực bỏ phiếu riêng tại cơ sở cách ly tập trung, địa bàn phải phong tỏa sau khi đã báo cáo và được sự phê chuẩn của UBND cấp huyện. Trên cơ sở đó, quyết định thành lập tổ bầu cử để chủ động phụ trách công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu theo quy định.

Trường hợp có thành viên tổ bầu cử người tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm Covid-19 (F1, F2) dẫn đến phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà thì tùy tình hình, điều kiện thực tế, các địa phương chủ động rà soát, bổ sung, thay thế để đảm bảo số người trong tổ bầu cử theo quy định.

Tại huyện Củ Chi, huyện sẽ mang thùng phiếu bầu đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi, bổ sung mỗi tổ bỏ phiếu hai y tá, bác sĩ ở bên trong để thực hiện kiểm phiếu. Mỗi người được phát một cây bút, thước và bỏ ngay sau khi dùng.

Ông Tăng Hữu Phong, Trưởng Tiểu ban hành chính - tổng hợp Ủy ban bầu cử TP.HCM cho biết, tính đến thời điểm này, toàn TP đã tổ chức 79/97 hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri tại các đơn vị bầu cử, với 11.849 cử tri tham dự. Trong đó có 5 đơn vị bầu cử đã hoàn thành tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri.

TP.HCM cũng tổ chức 136/164 hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri tại các đơn vị bầu cử, với 16.329 cử tri tham dự. Trong đó có 19 đơn vị bầu cử đã hoàn thành tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri. Một số đơn vị tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ bằng hình thức trực tuyến, thu hút nhiều cử tri tham dự.

Công an TP.HCM cũng đã xây dựng kế hoạch mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tăng cường lực lượng cảnh sát cơ động phối hợp Công an TP nhằm đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử.