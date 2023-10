TP.HCM: Nguồn cung căn hộ tăng, chủ đầu tư vẫn phải "câu khách" bằng chính sách thanh toán

Nguồn cung căn hộ tăng trở lại

Từ đầu năm 2023, thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn khi chịu ảnh hưởng nặng bởi việc siết chặt các chính sách pháp lý và cho vay tín dụng. Điều này làm cho lượng giao dịch mua sụt giảm nghiêm trọng, trong quý I - II/2023 thị trường bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh lân cận không có nguồn cung.

Tuy nhiên, từ đầu quý III/2023, các doanh nghiệp, chủ đầu tư trong lĩnh vực bất động sản bắt đầu tăng tốc để kịp về đích. Theo báo cáo của DKRA Group, thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận có sự tăng nhẹ về nguồn cung lẫn lượng tiêu thụ so với quý trước. Thị trường căn hộ chào đón 17 dự án mở bán trong quý vừa qua, với nguồn cung mới khoảng 4.542 căn, tập trung chủ yếu tại TP.HCM.

Nguồn cung mới ghi nhận tăng gấp 2,5 lần so với quý trước nhưng chỉ bằng 83% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tiêu thụ đạt khoảng 72% nguồn cung mới, tương đương 3.270 căn, gấp 2,8 lần so với quý trước hay tăng 13% so với cùng kỳ.

Nguồn cung căn hộ được bổ sung trên thị trường. Ảnh: Gia Linh

Theo ghi nhận của Dân Việt, hiện nay trên địa bàn TP.HCM nguồn cung căn hộ tập trung trên địa bàn TP.Thủ Đức, chủ yếu là hàng của các chủ đầu tư lớn Tập đoàn Vin Group; Tập đoàn Hưng Thịnh… bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp chào bán giai đoạn khác như Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành, Kiến Á Group…

Theo báo cáo của Savills Việt Nam, quý III/2023 bất ngờ đón nhận nguồn cung căn hộ đã quay trở lại với thị trường, TP.Thủ Đức có 74% thị phần (các dự án Vinhome Grand Park – The Glory Heights chiếm 59% thị phần). Các nguồn cung mới khác bao gồm các dự án Hạng B và C tại Bình Tân và Bình Chánh.

Ngoài ra các vùng tiệm cận TP.HCM cũng được bổ sung nguồn cung căn hộ thông qua các dự án của Phú Đông Group, Bcons, Lê Phong...

Dùng chính sách thanh toán để kéo khách

Theo các chuyên gia, khi chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp bất động sản đưa ra thị trường nguồn cung, cũng là lúc các doanh nghiệp và nhiều công ty môi giới bất động sản chạy đua bán hàng.

Việc từ đầu năm 2023 giỏ hàng hiếm và lượng giao dịch sụt giảm đã khiến thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc quý III/2023 có thêm nhiều nguồn cung cho thị trường tuy nhiên đây vẫn là một thử thách.

Doanh nghiệp bất động sản vẫn ra sức tung chiêu thu hút khách hàng. Ảnh: Gia Linh

Ông Phạm Lâm - Chủ tịch HĐQT DKRA Group cho biết "Hiện nay thời gian booking của các dự án mở bán trong quý bình quân kéo dài từ 3 - 5 tháng. Vì nhiều lý do khác nhau mà thị trường chậm lại, lượng giao dịch cũng bị sụt giảm. Tuy nhiên, hiện nay khi các chủ đầu tư đưa ra giỏ hàng thì sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho nhà đầu tư".

Ông Lâm cũng cho biết, hiện nay các chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách như chiết khấu thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, quà tặng mở bán,…đây tiếp tục là động thái được phần lớn chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, một chủ đầu tư đang bán dự án trên địa bàn TP.Thủ Đức là Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, chiết khấu cho khách hàng khi mua sản phẩm với việc phải thanh toán chỉ 0,25-2,5% mỗi tháng (tuỳ loại chính sách áp dụng).

Hay một số chính sách thanh toán 5% kí hợp đồng mua bán, hỗ trợ lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà và cố định lãi suất 6%/năm sau hai năm khách hàng nhận nhà vào ở.

Cách chính sách về giá bán và tiến độ thanh toán thu hút khách hàng. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra các chủ đầu tư khác còn đưa ra phương án như khách hàng có thể lựa chọn như: đóng tiền theo tiến độ xây dựng (công trình xây dựng lên tầng mới thì khách hàng đóng từ 10-15% giá trị căn hộ) hoặc khách hàng thanh toán 20% giá trị căn hộ, phần còn lại sẽ được ngân hàng bảo lãnh.

Phương án khách hàng đóng trước 20% giá trị căn hộ, sau đó kí hợp đồng mua bán thì sẽ đóng 0,5% giá trị hợp đồng mỗi tháng đến lúc bàn giao căn hộ sẽ đóng % còn lại giá trị sản phẩm. Ngoài ra, còn một số chính sách khác như đóng từ 70 - 90% giá trị căn hộ người mua có thể sẽ được chiết khấu lên tới hơn 35%.

Chia sẻ với Dân Việt, giám đốc một sàn giao dịch tại khu Đông, TP.HCM nhận định: "Hiện nay việc đưa ra hàng loạt các chính sách bán hàng là rất cần thiết. Ngày trước, khi bán dự án thì thường tổ chức sự kiện, bốc thăm, tặng các chính sách… nhưng hiện nay điều đó không thực tế. Ở thời điểm thị trường chững lại, việc chiết khấu thẳng vào giá trị sản phẩm cũng như tăng lợi ích lên cho khách hàng là điều thiết thực nhất và đây cũng là cách để thu hút nhà đầu tư xuống tiền".

"Hiện nay nhiều khách hàng họ rất cân nhắc về nguồn tài chính khi mua bất động sản. Việc chủ đầu tư đưa ra các chính sách thời điểm này là phù hợp vừa giúp cho doanh nghiệp bán được sản phẩm và giúp cho nhà đầu tư có nhiều lựa chọn về chính sách thanh toán, chuẩn bị dòng tiền", vị lãnh đạo doanh nghiệp này cho hay.