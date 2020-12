TP.HCM: Nguyên phó Chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam bị tuyên phạt 1 năm 5 tháng tù

Sau khi nghe tuyên án, bị cáo Nam gào thét gọi: "Bố ơi". Người nhà của các bị cáo cũng gào thét, gây náo loạn tại tòa. Riêng bị cáo Lâm Hoàng Tùng khi nghe tuyên án đã ngất xỉu.

HĐXX cho biết: Nội dung vụ việc xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1) giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo. Khoảng 14h ngày 19/9/2019, khi bà Thảo không có nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm đã xông vào căn nhà này, gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà (có trẻ em) và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28/9/2019.

Sau khi chiếm giữ căn nhà, bị cáo Tùng giao cho công ty bảo vệ trông coi, không cho người nhà của bà Thảo vào nhà. Trong thời gian này, Tùng cho người đến tháo dỡ một số vật dụng khác trong căn nhà.

Toàn cảnh phiên tòa - Ảnh: Quang Phương.

HĐXX nhận định: Tại phiên tòa bị cáo Tùng và Nam không nhận tội. Tuy nhiên, chứng cứ là dữ liệu camera thu tại hẻm 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm ghi lại đầy đủ những hành vi của các bị cáo, đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam và Nguyễn Thị Hương Tâm đã phạm vào tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác".

Đối với bị can Nguyễn Thị Hương Tâm, do đi khỏi nơi cư trú và không rõ đi đâu, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

HĐXX cho biết: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội, vì vậy, cần có mức hình phạt đủ sức răn đe đối với các bị cáo.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lâm Hoàng Tùng 2 năm tù, bị cáo Nguyễn Hải Nam 1 năm 5 tháng tù.

Trước khi tuyên án, các bị cáo được cho nói lời sau cùng. Tại tòa, bị cáo Lâm Hoàng Tùng nói: "Bị cáo là người học và làm chuyên ngành pháp lý nên bị cáo hiểu rất rõ thế nào là "Xâm phạm chỗ ở của người khác". Bị cáo khẳng định rằng với kiến thức và hiểu biết pháp luật của bản thân, bị cáo khẳng định không phạm tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác".

Còn bị cáo Nguyễn Hải Nam nói: "Bị cáo tin vào nhân cách của bản thân. Những lời buộc tội của Viện KSND TP.HCM đã nêu, bị cáo không đồng ý, bị cáo không phạm tội. Bị cáo mong HĐXX giải oan cho bị cáo, gia đình, cơ quan của bị cáo, trả lại sự công bằng cho bị cáo".

Nguyên Phó chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam (phải) tại tòa - Ảnh: Quang Phương.

Trước đó, đầu buổi chiều 30/12, các luật sư đã tiếp tục bào chữa cho các bị cáo. Luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng: "Vụ việc đưa ra Tòa án gia đình xét xử là không đúng thẩm quyền. Bởi bị hại trong vụ án này chưa được giám định về việc họ bị ảnh hưởng tâm lý, hoảng loạn do hành vi phạm tội gây ra".

"Nếu 2 bị cáo bị kết tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác" thì người bị kết tội trong vụ án này, lẽ ra phải là bà Hoàng Thị Thu Thảo. Bà Thảo đã ở đây từ tháng 3/2019. Thanh tra Sở Xây Dựng TP.HCM đã không cho bất kỳ người nào ở tại công trình số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhưng bà Thảo vẫn cố tình ở tại đây. Trong khi đó, công trình trên là tài sản của bà Hoàng Trọng Anh Chi và bị cáo Tùng. Đề nghị Viện KSND chứng minh tài sản trên là của bà Thảo" -luật sư Quynh đề nghị.

Trong khi đó, các luật sư cho rằng: Những đứa trẻ không phải là bị hại trong vụ án. Bởi nếu là bị hại trong vụ án thì phải triệu tập bà Hoàng Thị Thu Thảo, bà Huỳnh Thị Lụa (giữ trẻ)… tới tòa để đối chất.