Nhiều cây me bật gốc đè lên 3 ô tô đắt tiền

3 xe ô tô đắt tiền bị những cây me tây ngã đè lên tại đoạn đường Võ Văn Kiệt, hướng quận 1 đi quận 8. Ảnh: H.H

Khoảng 12h trưa ngày 11/8, tài xế N.H.V. (56 tuổi, ngụ quận 8) điều khiển chiếc Isuzu biển số TP.HCM chạy trên đường Võ Văn Kiệt theo hướng từ quận 1 đi quận 8.

Đến giao lộ với đường An Dương Vương, ông V. dừng chờ đèn đỏ. Phía trước là một xe Mercedes E200 và một chiếc Nissan. Lúc này gió lốc nổi lên, ba cây me tây độ cao hơn 15 mét bất ngờ bật gốc, đổ sập xuống đè trúng hai xe phía trước.

Một thân cây đường kính khoảng 40cm đè trúng nắp capo xe của ông V. làm bể toàn bộ kính chắn gió trước. Ông V. may mắn không bị thương.

Theo ông V., lúc cây me đổ xuống ông có lùi xe nhưng không kịp, trị giá xe của ông V. gần 2 tỷ đồng. Trong lúc đó, ở phía trước, hai xe ô tô cũng cùng chung cảnh ngộ. Tài xế xe Mercedes cho biết thời điểm đó bên trong có hai người, may là không ai bị thương tích.

Tại hiện trường, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều cây me gãy, bật gốc nằm chắn hết một làn đường Võ Văn Kiệt. Một chiếc xe đã rời khỏi hiện trường, chiếc Mercedes bị bể kính chắn gió sau và trước. Ngay sau đó, các nhân viên công ty cây xanh ở TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan dọn dẹp hiện trường.

Ai chịu trách nhiệm khi cây xanh ngã đè lên ô tô người đi đường?

Theo luật sư Lê Bá Thường (đoàn luật sư TP.HCM), vấn đề cây xanh ngã đè lên ô tô, căn cứ xem xét trách nhiệm liên đới của đơn vị quản lý cây xanh để quy trách nhiệm của các đơn vị liên đới khi để xảy ra tai nạn, cần phải xem xét các yếu tố cấu thành tội phạm, trước tiên là yếu tố lỗi.

Luật sư Thường nhận định: Theo quy định tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì sẽ không phải bồi thường thiệt hại vì sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Hiện trường nhiều cây me tây ngã đè lên 3 ô tô đắt tiền. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép (Điều 156 Bộ luật dân sự 2015).

Luật sư Lê Bá Thường (đoàn luật sư TP.HCM). Ảnh: NVCC

Đồng thời, nếu đơn vị quản lý cây xanh đã làm mọi biện pháp như cắt tỉa các cành cây, buộc cây… nhằm hạn chế tai nạn xảy ra nhưng cây vẫn đổ gãy gây thiệt hại thì sẽ không phải bồi thường, vì đây là sự kiện bất khả kháng. Chúng ta phải đợi kết luận của cơ quan điều tra để biết trách nhiệm thuộc về ai.

Luật sư Thường phân tích: Nếu hậu quả để xảy ra tai nạn do cây xanh đổ gãy làm chết người thì về trách nhiệm sẽ thuộc về người được giao nhiệm vụ quản lý cây xanh theo theo quy định Điều 604 Bộ luật Dân sự 2015 về "Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra" là chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.

Đồng thời, khi cơ quan chức năng có đủ căn cứ xác định họ thiếu trách nhiệm trong việc quản lý gây hậu quả chết người có thể sẽ bị khởi tố hình sự về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" với hình phạt cao nhất của tội danh này lên tới 5 năm tù (Điều 360, Bộ luật hình sự năm 2015).

"Rất nhiều vụ cây xanh ngã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng làm chết người thì dù có xử lý trách nhiệm của đơn vị hay cá nhân nào cũng không thể khắc phục được mất mát về mạng sống của người dân. Cho nên, các đơn vị hữu quan phải thường xuyên kiểm tra, chăm sóc và cắt tỉa hoặc đốt bỏ các cây xanh bị sâu, lão hóa đang chết bên trong để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra", luật sư Thường trao đổi thêm với phóng viên.