Nguyễn Lưu Giang bị Công an TP Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ khi đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một người đàn ông tại quán cà phê trên địa bàn phường Linh Xuân - TP.Thủ Đức.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Đức, TP.HCM cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Lưu Giang (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2021, ông L.T.S. (ngụ phường Linh Xuân) xây dựng công trình không có giấy phép, bị Giang phát hiện và đăng phản ánh trên ứng dụng tiếp nhận vi phạm xây dựng của Sở Xây dựng TP.HCM. Sau đó, UBND phường Linh Xuân đã xử phạt vi phạm hành chính với ông S. và được yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Nguyễn Lưu Giang. Ảnh: CACC. Giang đến gặp ông S. nói mình có mối quan hệ với cán bộ, đặt vấn đề chung chi để lo, gỡ phản ánh và hủy quyết định xử phạt hành chính, với số tiền 50 triệu đồng. Tin lời, tháng 6/2021, ông S. đã đưa cho Giang 50 triệu đồng. Tuy nhiên, 3 tháng sau UBND phường Linh Xuân tiếp tục yêu cầu ông S. chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm. Dùng “sổ đỏ” giả để lừa đảo Giang yêu cầu ông S. phải đưa thêm 30 triệu đồng nữa để làm các thủ tục "đo vẽ, ra sổ" đối với công trình xây dựng trái phép và ông S. đưa cho Giang số tiền trên. Tháng 2/2023, Giang tiếp tục có nội dung viết phản ánh trên ứng dụng của Sở Xây dựng TP.HCM, với nội dung có người thưa kiện ông S. về việc xây dựng trái phép. Ông S. đọc nội dung rồi hỏi thăm thì Giang nói sẽ kiểm tra lại, và hứa giúp gỡ nội dung đăng trên ứng dụng. Sau đó, ông S. bị UBND phường Linh Xuân mời làm việc và S. cam kết tháo dỡ công trình nên cầu cứu đến Giang. Giang cho biết muốn gỡ tất cả các nội dung viết phản ánh thì phải đưa thêm 60 triệu đồng. Ông S. hẹn Giang ngày 14/5 sẽ gặp và đưa trước 20 triệu đồng, 40 triệu đồng còn lại sẽ đưa sau. Thấy nghi ngờ Giang lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của mình, ông S. đã đến công an trình báo. Sáng 18/5, tại quán cà phê ở phường Linh Xuân, TP Thủ Đức khi Giang đang nhận 20 triệu đồng của ông S. thì bị các trinh sát Công an TP Thủ Đức ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Giang quanh co chối tội, đưa ra những tình tiết không có thật nhằm đối phó với điều tra viên. Giang khai số tiền 20 triệu đồng bị bắt quả tang nhận từ ông S. là tiền ông này trả nợ. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, các bằng chứng không thể chối cãi, các trinh sát đã chứng minh lời khai của Giang là giả, không có bằng chứng buộc Giang phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dùng “sổ đỏ” giả để lừa đảo 05/06/2023 06:00

