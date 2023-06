Dùng “sổ đỏ” giả để lừa đảo Dùng “sổ đỏ” giả để lừa đảo

Ngày 4/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Kháng (SN 1987, trú tại xã Tân Hoà, huyện Phú Tân, An Giang).