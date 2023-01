TP.HCM phát triển sàn giao dịch hàng hóa, chuyển đổi số trong kết nối cung cầu năm 2023

Thông tin này được Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết tại Hội nghị Tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 ngành Công thương TP.HCM, tổ chức chiều 9/1.



Năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của TP.HCM ước đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 30,5% so với năm 2021; trong đó doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 625.520 tỷ đồng, tăng 20,5%.

Nhìn chung, tình hình thị trường trên địa bàn TP.HCM khá sôi động, các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã chủ động dự trữ, bổ sung hàng hóa, đa dạng chủng loại để đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

TP.HCM sẽ xây dựng sàn giao dịch hàng hóa trong năm 2023. Ảnh: Hồng Phúc

Xây dựng sàn giao dịch hàng hóa trong năm 2023, đồng thời chuyển đổi số đối với các hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa với các tỉnh thành là giải pháp trọng tâm trong việc phát triển hoạt động thương mại tại TP.HCM năm 2023.

Ngoài ra, ông Hoàng Vũ cho biết năm 2023, Sở Công Thương TP.HCM sẽ tập trung đảm bảo các hoạt động sản xuất, nguồn cung hàng hóa, thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, ổn định thị trường xăng dầu, phát triển hệ thống chợ tại TP.HCM trong bối cảnh mới, nâng cao chất lượng chợ truyền thống, lập kế hoạch phát triển thương mại điện tử, xây dựng đề án phát triển xuất khẩu đến năm 2025.

Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết năm 2023, TP sẽ có chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm 3 ngành: Cơ khí - tự động hóa, chế biến lương thực - thực phẩm, cao su - nhựa; tổ chức học tập kinh nghiệm phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ, phát triển các khu công nghiệp chuyên đề theo ngành, lĩnh vực; tổ chức hội thảo định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn TP đến năm 2030…

Mục tiêu năm 2023 của ngành công thương TP.HCM: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,5% so với năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12% so với dự ước năm 2022; kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp TP qua cửa khẩu TP (trừ dầu thô) tăng 10% so với dự ước năm 2022.

TP.HCM sẽ tăng cường kết nối cung cầu trong năm 2023. Ảnh: Hồng Phúc

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ghi nhận đóng góp của ngành công thương trong thành quả vượt bậc của TP.HCM trong năm 2022. Ông Hoan đề nghị Sở Công Thương tập trung tham mưu xây dựng các chương trình, đề án nhằm định hướng phát triển các ngành công nghiệp trong thời gian tới, làm cơ sở để tích hợp vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP; trong đó có 3 Chiến lược phát triển ngành (cơ khí - tự động hóa, cao su nhựa, chế biến thực phẩm) đến năm 2030.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu Sở Công Thương tham mưu tổ chức “Hội thảo định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” để lấy ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng định hướng, giải pháp đột phá phát triển công nghiệp trong thời gian tới; trong đó cần xác định lại những ngành, nhóm ngành công nghiệp trọng điểm của TP cần tập trung.

Sở Công Thương được yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thương mại với các tỉnh, thành nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân từng bước chuyển đổi số trong kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy thị trường trong nước phát triển.