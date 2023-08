TP.HCM rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết cấp sổ hồng nhiều dự án

Thời gian qua, TP.HCM phát sinh nhiều bức xúc, khiếu nại của người dân liên quan đến việc chậm cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại.

Để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tại các dự án bất động sản trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề cấp sổ hồng, UBND TP.HCM đã thành lập tổ công tác để giải quyết.

Nhiều dự án nhà ở, căn hộ tại TP.HCM chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, từ 189 kiến nghị của 148 dự án do Hiệp hội Bất động sản TP.HCM tổng hợp kiến nghị tháo gỡ, đến nay các sở, ngành đã giải quyết 43 kiến nghị của 39 dự án. Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ đối với 71 kiến nghị của 48 dự án liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, đối với 30 kiến nghị của 30 dự án liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, UBND TP.HCM đã giao Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Giám đốc một doanh nghiệp có dự án chung cư tại TP.Thủ Đức cho biết, công trình của công ty đã đưa vào sử dụng, người dân đã vào ở nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp sổ hồng. Nguyên nhân vì dự án còn vướng một số thủ tục pháp lý, phải chờ cơ quan chức năng xác định lại diện tích đất sử dụng chung, thực hiện truy thu tiền sử dụng đất.

Vì vậy, không chỉ người dân mà bản thân doanh nghiệp cũng đang rất mong chờ vào các chính sách cụ thể của lãnh đạo thành phố để gỡ vướng mắc pháp lý. Doanh nghiệp đang mong các đơn vị liên quan tạo cơ chế, cho phép doanh nghiệp được đóng tiền sử dụng đất theo quy định để sớm hoàn tất quá trình cấp sổ hồng cho người dân.

TP.HCM chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng cho các dự án. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, để giải quyết việc chậm cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã phân loại thành 6 nhóm các nguyên nhân mà các dự án đang vướng mắc để tập trung giải quyết. Bao gồm:

Nhóm nguyên nhân thứ nhất do chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà, đã phát hành thông báo thuế, chờ người dân đóng thuế, có 8.372 căn.

Thứ hai, do chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ. Đây là những dự án không có vướng mắc nhưng có số lượng căn hộ nhiều hoặc chủ đầu tư vẫn đang nộp hồ sơ, có 28.907 căn.

Thứ ba, do vướng các quy định về loại hình bất động sản mới, có 8.918 căn. Thứ tư, do tạm ngừng cấp sổ hồng do phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung, có 19.958 căn của 39 dự án.

Thứ năm, do các vướng mắc khác. Đây là dạng xác định lại diện tích đất sử dụng chung của chung cư, phải thực hiện truy thu tiền; rà soát lại đối tượng mua nhà, có 4.653 căn. Và nguyên nhân thứ 6 là do tạm ngừng cấp do dạng thanh tra, điều tra với 10.277 căn của 18 dự án.

Để giải quyết, Sở này đã ban hành kế hoạch về xây dựng các giải pháp gắn với tiến độ triển khai thực hiện từng nhóm nguyên nhân.