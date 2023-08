Bình Dương phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án bất động sản

UBND tỉnh Bình Dương vừa thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh ký Quyết định số 2047/QĐ-UBND và 2048/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư với dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 tại địa chỉ khu phố Hòa Lân 1 (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).



Theo quyết định, dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 khoảng 18.146,7 m2, quy mô dân số khoảng 3.811 người, cao tối đa 39 tầng (3-4 tầng hầm), số lượng khoảng 3.133 căn hộ.

Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 diện tích 26.530,7 m2, quy mô dân số khoảng 3.985 người, cao tối đa 39 tầng (3-4 tầng hầm), khoảng 3.500 căn hộ và 17 căn nhà ở liền kế tối đa 5 tầng.

Tỉnh Bình Dương đã phê duyệt chủ trương đầu tư tại 2 dự án với hơn 40.000m2. Ảnh: Gia Linh

Được biết, dự án khu nhà ở phúc hợp cao tầng Thuận An 1 được Bình Dương chấp thuận đầu tư cho Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Thiên Long. Công ty này được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3703021584, đăng ký lần đầu ngày 9/12/2021, thay đổi lần thứ 2 ngày 7/06/2022.

Công ty do ông Nguyễn Ngọc Huy làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ tại số 352, đường XM2, Khu 3, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển cao ốc Hòa Phú do ông Vũ Xuân Yên làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ tại số 352, đường XM2, khu 3, phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, triển khai đóng thuế sử dụng đất và đánh giá tác động môi trường, báo cáo cơ quan chức năng trong quá trình phát triển dự án.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 có tổng vốn dự kiến là hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp thực hiện dự án là hơn 1.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 20%), vốn vay và huy động từ khách hàng là hơn 4.000 tỷ đồng (chiếm 80% tỷ lệ vốn đầu tư). Trong đó, Công ty cổ phần Bất động sản Đầu tư và Phát triển cao ốc Thiên Long góp vốn vào dự án với hơn 1.200 tỷ đồng.

Hai công ty được chấp thuận chủ trương trên nằm trong hệ sinh thái công ty con, liên doanh của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR). Tại thời điểm 30/06/2023, tỷ lệ sở hữu của PDR tại công ty con này là 99,9%. Vốn điều lệ tính từ thời điểm ngày 31/12/2022 của PDR tại 2 công con là hơn 2.500 tỷ đồng.

Dự án nằm trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Gia Linh

Ghi nhận thực tế, dự án nằm trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, hiện nay dự án vẫn đang được doanh nghiệp quây tôn bên ngoài và quảng cáo thương hiệu PDR.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cũng là chủ sở hữu của dự án mang tên thương mại Astral City (quốc lộ 13, phường Bình Hoà, TP.Thuận An, Bình Dương) với quy mô 3,73ha với tổng mức đầu tư lên tới gần 8.282 tỷ đồng.

Hồi tháng 10/2019, PDR đã mua 99% cổ phần của Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn – KL để nắm quyền phát triển dự án Astral City. Tính đến cuối tháng 3/2022, giá gốc của khoản đầu tư vào Sài Gòn – KL của PDR là 648,3 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Thanh tra Sở Xây dựng đã tiến hành lập biên bản vi phạm số 86/BBVPHC ngày 2/6/2020; đồng thời ra Quyết định xử phạt số 86/QĐXPVPHC ngày 3/6/2020 theo khoản 5, Điều 15, Nghị định 139 của Chính phủ đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - KL số tiền 40 triệu đồng vì vi phạm trong xây dựng.