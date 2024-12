Dịch bệnh tại TP.HCM trong năm giảm mạnh

Theo Báo cáo của UBND TP.HCM, trong năm 2024, TP.HCM đã ghi nhận 14.736 ca sốt xuất huyết nội trú và ngoại trú, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, trong năm ghi nhận 2 trường hợp tử vong, tăng 1 ca so với cùng kỳ năm 2023. Trước tình hình này, ngành y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều đợt phun thuốc diệt muỗi, diệt lăng quăng.

Trẻ em được tiêm vắc xin phòng sởi. Ảnh: Sở Y tế

Các chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng đã được đầu tăng cường. Số ca tay chân miệng nội trú và ngoại trú trong năm 2024 đã giảm đến 61,6% so với năm 2023, tương đương 16.339 ca so với 42.580 ca của năm trước. Trong năm nay, chưa ghi nhận trường hợp tử vong do bệnh tay chân miệng.

Ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong việc hướng dẫn biện pháp vệ sinh, tiệt trùng, và giám sát ca bệnh để hạn chế lây lan. Trong năm 2024, TP.HCM đã ghi nhận 468 ca Covid-19 nội trú và ngoại trú, giảm đến 88% so với năm 2023.

Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực của ngành y tế trong việc triển khai các biện pháp giám sát và dự phòng. Số ca Mpox được ghi nhận trong năm 2024 là 56 ca, không có trường hợp tử vong. Ngành y tế đã theo dõi và giám sát chặt chẽ, ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng rãi.

Ngoài việc phòng chống dịch bệnh, TP.HCM đã tăng cường triển khai các hoạt động đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, và cải cách hành chính. Trong công tác an toàn thực phẩm, thành phố đã cấp 4.269 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, tiếp nhận và xử lý hơn 37.732 hồ sơ tự công bố sản phẩm.

Trong năm, đã giám sát 36 lễ hội, sự kiện; lấy mẫu giám sát đối với 4.872 sản phẩm thực phẩm. Các đoàn kiểm tra liên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính 47 cơ sở với tổng số tiền phạt 586 triệu đồng, gấp 6 lần so với năm 2023.