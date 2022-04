TP.HCM: Thị trường bán lẻ, văn phòng, cửa hàng cho thuê hồi sinh nhờ "ăn theo"... du lịch

Thị trường bán lẻ TP.HCM thoát "đóng băng"

3 tháng đầu năm 2022, việc mở cửa du lịch, đón khách quốc tế khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát đã tạo điều kiện giúp thị trường bán lẻ tại TP.HCM thoát cảnh "đóng băng". Trước đó, do ảnh hưởng dịch bệnh, nhiều trung tâm thương mại, cửa hàng tại TP.HCM phải "tắt đèn", đóng cửa im lìm trong suốt 2 năm qua.

Hiện nay, thị trường thị trường bán lẻ đang có nhiều tín hiệu khởi sắc. Ghi nhận của phóng viên, dịp Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, nhiều trung tâm thương mại tại TP.HCM đông đúc người tham quan và mua sắm. Dù khuyến mãi không nhiều nhưng các thương hiệu vẫn hút khách.

Theo đó, các trung tâm thương mại tại khu vực quận 1, quận 2, quận 7 là thu hút người mua sắm nhiều nhất. Nguyên nhân là vù các trung tâm thương mại nằm gần các điểm vui chơi ở trung tâm thành phố nên rất thuận tiện cho người dân và du khách đi mua sắm. Ghi nhận cho thấy, khách du lịch quốc tế cũng đã xuất hiện nhiều tại các trung tâm thương mại.

Các trung tâm thương mại tại TP.HCM dần đông khách. Ảnh: L.S

Không chỉ các trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm TP.HCM, mà một số trung tâm thương mại khác tại quận 10, quận Bình Tân, Tân Phú cũng sôi động không kém.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, hoạt động thương mại, dịch vụ của thành phố đang trên đà phục hồi nhanh và tăng trưởng trở lại sau khi dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt trên địa bàn thành phố.

Người dân quay trở lại TP.HCM làm việc, thích nghi với tình hình dịch mới đã góp phần cải thiện sức mua trên thị trường. Dự báo, quý tới, hoạt động thương mại, dịch vụ tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh khi có nhiều lễ hội và bước vào cao điểm hè.

Những tháng đầu năm 2022, hoạt động thị trường bán lẻ bất động sản ghi nhận mức độ phục hồi không đồng đều giữa các khu vực trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, một số ít trung tâm thương mại quy mô lớn có sự phục hồi tốt với số lượng khách mua đông đúc. Ghi nhận mức gia tăng đáng kể, dẫn tới giá trung bình khu ngoài trung tâm tăng 7,5% so với quý 4/2021 và 2,5% so với năm trước.

Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, thị trường bất động sản bán lẻ không ghi nhận nguồn cung mới trong quý 1/2022, tổng nguồn cung bán lẻ tại TP.HCM không thay đổi, với diện tích cho thuê hơn 1 triệu m2.

Mở cửa du lịch đã tạo cơ hội thúc đẩy bất động sản bán lẻ phát triển. Ảnh: L.S

Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh - Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn CBRE Việt Nam cho biết, thị trường ghi nhận số lượng yêu cầu hỏi thuê giảm đáng kể so với giai đoạn trước dịch Covid-19, một số ngành hàng du lịch, ăn uống (F&B) giảm. Nhưng "điểm sáng" của thị trường lại nổi lên ở một số ngành hàng đang mở mới và mở rộng, các thương hiệu xa xỉ vẫn tiếp tục quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Nguồn cung nhiều sẽ kích cầu sự tăng trưởng

Theo CBRE, trong giai đoạn 2022 - 2024 nguồn cung về mặt bằng dự kiến đạt khoảng 235.000 m2; trong đó, việc xây dựng các dự án ở khu vực trung tâm vẫn đang tiếp tục trì hoãn. Hoạt động cho thuê của các trung tâm thương mại mới này ghi nhận khá chậm do các đơn vị bán lẻ có xu hướng thận trọng hơn trong việc mở rộng.

Nhận xét về triển vọng của thị trường bán lẻ bất động sản tại Việt Nam trong thời gian tới, bà Phạm Ngọc Thiên Thanh cho rằng, những khó khăn từ kinh tế vĩ mô đang làm giảm sức mua của người tiêu dùng trong ngắn hạn.

"Thị trường dự báo sẽ "ấm" dần lên và hồi phục vào những tháng cuối năm. Lượng khách mua đông đúc vào các kỳ nghỉ lễ, cuối tuần và lượng khách du lịch trong nước tăng cao vào kỳ nghỉ Tết cho thấy người tiêu dùng đã bắt nhịp với hoạt động bình thường mới. Tuy nhiên, sự mở rộng của các nhà bán lẻ dự kiến sẽ không đồng đều giữa các nhóm ngành thương mại khác nhau" bà Thanh cho hay.

Thị trường bán lẻ dự báo sẽ hồi phục vào những tháng cuối năm. Ảnh: L.S

Còn về phía Cushman & Wakefield (một công ty dịch vụ bất động sản) nhận định TP.HCM đã bước vào giai đoạn ổn định và phục hồi kinh tế. Vì vậy, thị trường bán lẻ tại đây đang dần vực dậy với tỷ lệ lấp đầy 94%. Giá thuê trung bình cũng tăng 4,6% so với năm 2021, ở mức 47,7 USD/m2 mỗi tháng (tương đương 1,1 triệu đồng).

So với quý trước, tổng nguồn cung bán lẻ truyền thống gồm diện tích trung tâm thương mại, bách hóa tổng hợp và khối đế bán lẻ gần như không đổi, đạt 1,08 triệu m2. Trong hai năm tới, dự kiến thị trường sẽ có thêm diện tích mới từ Vincom Megamall Grand Park, Satra Centre Mall và Socar Mall.

Cushman & Wakefield cho biết, thời gian gần đây, các ông lớn bất động sản tập trung đầu tư xây dựng hệ sinh thái đa dạng của riêng họ, bao gồm bán lẻ. Đây là cách các công ty lớn tận dụng nguồn vốn, liên kết sản phẩm bán lẻ phục vụ chính cộng đồng cư dân và khách hàng của hãng, đồng thời bao phủ thương hiệu tới số đông người dùng.

Điển hình có thể kể đến Nova Retail của tập đoàn NovaLand với chuỗi cửa hàng phân phối các thương hiệu nổi tiếng như Nike, GAP, The Face Shop hay Sơn Kim Retail của Sơn Kim Group với chuỗi của hàng tiện lợi GS25 và chuỗi nhà hàng, spa.

Đến năm 2025, TP.HCM dự kiến sẽ có hơn 400.000 m2 sàn văn phòng sẽ được ra mắt, đến từ những dự án nổi bật như Cobi Towers I & II, Techcombank Tower, The Sun Tower, IFC One, Hallmark, The Nexus.