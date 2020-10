TP.HCM: Trưng dụng cơ sở tại Nhà Bè đến năm 2021 làm nơi câu lưu đối tượng nhập cảnh trái phép

Các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện tại TP.HCM

Sau khi nghe báo cáo của Công an Thành phố và ý kiến của các Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Lao động, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đã thống nhất phương án trưng dụng Trường Bồi dưỡng giáo dục huyện Nhà Bè (cũ) từ nay đến hết tháng 6/2021 làm cơ sở lưu trú tạm thời để quản lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn thành phố trong thời gian làm thủ tục trục xuất, giải quyết nhu cầu trước mắt của thành phố.



UBND TP cũng giao Công an TP báo cáo Bộ Công an để xin hướng dẫn cụ thể về việc quản lý, lưu trú đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép trong thời gian làm thủ tục trục xuất. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Công an, Công an TP tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, triển khai trong thời gian lâu dài.

Trước đó, các quận huyện phát hiện đối tượng nhập cảnh trái phép đã đề xuất với thành phố về việc cần thiết phải có một cơ sở lưu trú tập trung để quản lý các đối tượng này, nhất là trong hoàn cảnh các đối tượng đã thực hiện xong cách ly tập trung 14 ngày trong giai đoạn dịch Covid-19, các quận huyện vẫn phải quản lý để chờ thành phố giải quyết trục xuất khiến các địa phương khó khăn, lúng túng cả về cơ sở vật chất, nhân lực và kinh phí.