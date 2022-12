Tăng lượng hàng phục vụ Tết



Trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), ngoài trưng bày đồ trang trí Giáng sinh, các cửa hàng cũng đã lộng lẫy màu đỏ rực của câu đối, giấy dán, mai đào giả phục vụ nhu cầu mua sắm Tết.

Cách đó không xa, tiểu thương Chợ Lớn (quận 5) cũng bắt đầu chuyển hàng, chủ yếu là bánh mứt, thực phẩm khô cho bạn hàng tại các tỉnh. Chợ Lớn là chợ sỉ và lẻ quy mô tại TP.HCM, là điểm mua hàng quen thuộc của các chợ nhỏ lẻ khu vực phía Nam.

Theo các tiểu thương, thời điểm này, các bạn hàng ở xa bắt đầu mua hàng Tết. Khách lẻ tại TP.HCM khoảng đầu tháng 12 Âm lịch mới mua sắm nhiều hơn, khi đó, không khí mới thực sự rộn ràng.

Vissan chuẩn bị ngân sách 710 tỷ đồng cho việc dự trữ, sản xuất phục vụ thị trường Tết, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Vissan

Các doanh nghiệp thuộc ngành hàng lương thực thực phẩm, cung ứng lượng hàng Tết cho TP.HCM và các tỉnh thành cũng đang trong giai đoạn tất bật. Vissan đã chuẩn bị ngân sách 710 tỷ đồng cho việc dự trữ, sản xuất hàng Tết, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Theo kế hoạch, Vissan chuẩn bị 2.000 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 30% so với tết trước, cùng 4.200 tấn thực phẩm chế biến, tăng 10%.

Bà Phạm Thi Vân - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra), cho biết tổng giá trị hàng hóa lương thực thực phẩm dự trữ cho 2 tháng trước và sau Tết Quý Mão 2023 của Satra ước khoảng 500 tỷ đồng, tăng 10% so với Tết 2022. Để kịp thời phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm cuối năm, hệ thống Satramart và Satrafoods đã có kế hoạch chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả hợp lý, đa dạng mẫu mã…

Đại diện Central Retail - doanh nghiệp vận hành chuỗi siêu thị GO! và Big C, dự báo từ nay tới cận Tết Quý Mão 2023, sức mua sẽ tiếp tục xu hướng tích cực. Thị trường mua sắm Tết sẽ sôi động theo hướng đi ngang hoặc hơn so với các dịp cuối năm trước dịch Covid-19. Do đó, từ quý II/2022, doanh nghiệp này đã làm việc với tất cả nhà cung cấp để dự báo số lượng sản xuất và bắt đầu dự trữ hàng từ tháng 10 để đảm nguồn hàng hóa dồi dào, giá tốt phục vụ thị trường Tết.

Tăng kết nối, đưa hàng khuyến mãi ra thị trường

Thống kê của Sở Công Thương TP.HCM cho biết để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các doanh nghiệp trên địa bàn đã chuẩn bị nguồn vốn khoảng 22.000 tỷ đồng cho hàng hóa dịp này. Sản lượng hàng dự kiến tăng từ 15 - 20% để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong giai đoạn cao điểm trước và sau Tết.

Người tiêu dùng mua sắm Tết sớm tại hệ thống siêu thị Big C. Ảnh: C.R

Để phục vụ thị trường cuối năm và dịp Tết, thời gian qua, TP.HCM liên tục tổ chức nhiều hoạt động, chương trình, hội chợ giảm giá để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết sớm của người dân như Ngày hội kết nối cung cầu, Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng, Hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt… Ngoài sản phẩm của các doanh nghiệp địa phương, đặc sản các vùng miền cũng quy tụ về TP.HCM phục vụ người dân.

Song song đó, chương trình tháng khuyến mãi tập trung Shopping Season tại TP.HCM cũng đang diễn ra với sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp sản xuất, phân phối. Tính đến nay, chương trình đã thu hút hơn 3.300 doanh nghiệp tham gia với khoảng hơn 7.000 chương trình khuyến mãi, tăng mạnh so với đợt khuyến mãi tập trung hồi giữa năm nay tại TP.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình khuyến mãi tập trung với mục tiêu góp phần xây dựng TP HCM trở thành trung tâm mua sắm hiện đại, hấp dẫn. Chương trình này cùng với một số chương trình khác của cả nước sẽ giúp người dân được liên tục mua sắm với giá ưu đãi đến Tết Nguyên đán.