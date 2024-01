TP.HCM: Văn phòng cho thuê cao cấp dự báo vẫn hút khách thuê trong năm 2024

Nguồn cung văn phòng cho thuê tăng nhiệt

Thời gian qua, nhiều phân khúc bất động sản tại TP.HCM chịu ảnh hưởng nặng nề bởi kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, văn phòng cho thuê vẫn được xem là một phần sáng trong bức tranh tổng thể của thị trường.

Ghi nhận của PV Dân Việt, thị trường TP.HCM thời gian qua đón nhận nhiều nguồn cung mới đến từ các toà nhà chất lượng cao. Đơn cử, một số công trình đóng góp nguồn cung trên thị trường như The Waterfront Saigon, The METT, The Hallmark, Nexus, VP Bank Saigon Tower…

Dữ liệu của Savills cho thấy, thị trường văn phòng TP.HCM trong nửa cuối năm 2023 vẫn ghi nhận những kết quả đáng lạc quan. Năm 2023, nguồn cung toàn thị trường tiếp tục tăng. Trong đó, hạng A đóng góp đáng kể với mức tăng 68% theo năm khi chào đón ba dự án mới cùng với ba dự án hạng B nâng hạng.

Văn phòng cho thuê hạng sang tại TP.HCM vẫn thu hút nhiều đối tượng khách hàng. Ảnh: Gia Linh

Quý IV/2023, nguồn cung tại TP.HCM tăng 3% theo quý và 6% theo năm đạt 2,7 triệu m2 diện tích cho thuê thuần (NLA). Nguồn cung mới đến từ dự án hạng A - VPBank Saigon Tower với 35.000 m2 NLA và bốn dự án hạng C nhỏ với tổng diện tích 14.000 m2 NLA.

Bà Lại Thị Như Quỳnh - Phó Giám đốc Dịch vụ Cho thuê Thương mại Savills TP.HCM, tín hiệu này cho thấy khách thuê đón nhận tích cực cho nhóm văn phòng cao cấp và có xu hướng chọn lựa khu vực cận trung tâm. Trong đó, khu vực Thủ Thiêm đang là điểm sáng thu hút được nhiều sự quan tâm từ khách thuê khi cung cấp được mặt bằng chất lượng cao, diện tích lớn và giá thuê cạnh tranh.

"Đồng thời, những doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng văn phòng từ trước đó cũng đã tìm được nhiều lựa chọn phù hợp trong thời gian qua nhà nguồn cung mới trên thị trường đa dạng tại nhiều khu vực khác nhau của thành phố. Điều này cho thấy tâm lý tự tin hơn của các doanh nghiệp khi di chuyển văn phòng trong giai đoạn khó khăn", vị chuyên gia nói thêm.

Kỳ vọng văn phòng cho thuê cao cấp vẫn hút khách

Ông Neil MacGregor - Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam đánh giá thị trường văn phòng Việt Nam đang đi ngược lại xu hướng sụt giảm của ngành toàn cầu và duy trì tỷ lệ lấp đầy cao với mức tăng trưởng giá thuê ổn định.

Lượng tiêu thụ trong quý đạt 38.000 m2 NLA, chủ yếu đến từ các dự án hạng A và C mới. Hạng A chiếm 66% lượng tiêu thụ với các khách thuê từ ngành ngân hàng và công nghệ thông tin, trong khi hạng C chiếm 19% từ hợp đồng mới của các doanh nghiệp nhóm ngành phân phối.

Thị trường TP.HCM thời gian qua đón nhận nhiều toà nhà văn phòng cao cấp. Ảnh: Savills Vietnam

Theo khảo sát các giao dịch của Savills trong năm 2023, các giao dịch mở rộng không gian văn phòng chiếm 74% tổng diện tích giao dịch.

Các khách thuê lĩnh vực tài chính, bảo hiểm và bất động sản (FIRE) ưa chuộng các dự án chất lượng cao và có xu hướng dịch chuyển ra khu ngoài trung tâm. Trong khi khách thuê ngành công nghệ thông tin và phân phối ưu tiên các dự án có giá thuê tốt. Giao dịch mở văn phòng mới chiếm 15% diện tích thuê, trong đó doanh nghiệp nước ngoài chiếm 74% diện tích giao dịch và ưa chuộng các dự án hạng A và B; các doanh nghiệp trong nước lựa chọn phân khúc hạng C và chiếm 26% còn lại.

Ở góc độ chủ nhà/chủ đầu tư, vị chuyên gia của Savills cũng quan sát về xu hướng nâng cấp tòa nhà để thay đổi diện mạo và chất lượng dịch vụ. Từ đó, nâng cao được trải nghiệm của khách thuê tại tòa nhà và cạnh tranh với nguồn cung mới chất lượng cao.

Các doanh nghiệp nhiều nhóm ngành tiếp tục có nhu cầu mở rộng văn phòng trong năm 2024. Ảnh: Gia Linh

Trong năm 2024, có 10 dự án với 142.000 m2 NLA dự kiến sẽ gia nhập thị trường. Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM, các doanh nghiệp ngành FIRE, công nghệ thông tin và phân phối sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2024. Nhu cầu tốt sẽ thúc đẩy thị trường tiếp tục duy trì công suất cao và ổn định.

Đến 2026, khoảng 70% nguồn cung tương lai từ các dự án hạng A và B sẽ có các chứng nhận xanh như Green Mark và LEED. Dự báo dựa trên nguồn cung và triển vọng kinh tế trong tương lai, giá thuê dự kiến sẽ giảm nhẹ 1% mỗi năm trong giai đoạn 2024-2026.

Ông Lưu Quang Tiến – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) đánh giá phân khúc văn phòng cho thuê tại TP.HCM có sự phân hóa khá rõ nét giữa các tòa nhà văn phòng cũ và các nguồn cung văn phòng mới. Đặc biệt, văn phòng hạng A, B+ tại các khu vực lõi trung tâm luôn khan hiếm nguồn cung trong khi nhu cầu từ nhóm khách hàng quốc tế, doanh nghiệp FDI là rất lớn.