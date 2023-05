TP.HCM: Vì sao hàng chục ngàn căn hộ chưa được cấp sổ hồng?

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, nhiều dự án đang gặp vướng vì chủ đầu tư chưa thực hiện kết luận thanh tra hoặc phải xác minh lại đối tượng mua nhà... khiến quy trình cấp sổ hồng kéo dài.

Trong đó, dự án Chung cư Ruby Celadon City (36 Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) của Công ty CP Gamuda Land làm chủ đầu tư hiện có 927 căn chưa được cấp sổ hồng. Nguyên nhân, chủ đầu tư chưa thực hiện đóng 514 tỷ đồng truy thu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.



Công ty CP Gamuda Land mới đây bị UBND TP.HCM ra quyết định xử phạt 900 triệu đồng vì thực hiện hành vi huy động vốn không đúng quy định.

Nhiều dự án chưa được cấp sổ hồng vì chủ đầu tư chưa thực hiện đúng quy định. Ảnh: Gia Linh

Công ty đã ký hợp đồng mua bán căn hộ tại khu chung cư A5, thuộc dự án khu liên hợp thể dục - thể thao và khu dân cư Tân Thắng, thuộc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 40, tại phường Kỳ Sơn, quận Tân Phú, TP.HCM (tên thương mại Celadon City) khi chưa có văn bản của Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện bán, cho thuê theo quy định.

Ngoài xử phạt hành chính Công ty CP Gamuda Land 900 triệu đồng, UBND TP.HCM còn áp dụng biện pháp khắc phục buộc doanh nghiệp này phải hoàn trả phần vốn đã huy động không đúng với quy định. Thời gian thực hiện là 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục do công ty tự chi trả.

Một dự án khác cũng đang vướng mắc về pháp lý dẫn đến 550 căn chưa được cấp sổ hồng là Chung cư Hoa Phượng (quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12) của Công ty TNHH Sợi Hạ Long. Dự án này đang bị cơ quan chức năng yêu cầu xác định lại diện tích đất sử dụng chung cư. Bên cạnh đó, kiểm toán đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra lại các đối tượng mua nhà ở xã hội của dự án.

Khu nhà ở Vườn Lài (phường An Phú Đông, quận 12) do Công ty CP Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu tư. Dự án trên có 550 căn chưa cấp sổ hồng do phải chờ ý kiến chỉ đạo của UBND TP.HCM về nghĩa vụ tài chính dự án và cam kết hỗ trợ kinh phí.

Hàng ngàn căn hộ tại TP.HCM vẫn chưa được cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, dự án Chung cư Sunny plaza (số 110A Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp) do Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Đông Dương làm chủ đầu tư hiện còn 202 căn chưa được cấp giấy chứng nhận do phải trình văn bản gửi UBND TP rà soát quản lý sử dụng vốn Nhà nước.

Ngoài ra, 12 căn hộ tại dự án khu nhà ở cán bộ công nhân viên Công ty CP Giống gia cầm Miền Nam, TP.Thủ Đức do Công ty CP Giống gia cầm Miền Nam làm chủ đầu tư chưa được cấp sổ do vướng mắc vì người mua nhà không phải là cán bộ công nhân viên.

Theo Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố, có rất nhiều nguyên nhân khiến hàng loạt dự án chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) như nghĩa vụ tài chính, chủ đầu tư điều chỉnh quy mô căn hộ, nghĩa vụ nhà ở xã hội...

Một số dự án nhà đang làm thủ tục cấp sổ hồng thì có kết luận thanh tra nên cũng phải tạm ngưng cấp, hoặc các dự án bị chủ đầu tư thế chấp sổ hồng nên người dân chịu "vạ lây".