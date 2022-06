TP.HCM xem xét gỡ vướng, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án nhà ở

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trên địa bàn. Theo đó, với nhiều dự án, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp, tham mưu xử lý trước ngày 30/6.



Cụ thể, trường hợp 3 dự án đang vướng mắc về thủ tục đầu tư xây dựng bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 6 thuộc khu dân cư Công viên giải trí Hiệp Bình Phước do Tổng Công ty đầu tư Phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở Vạn Phúc 1 tại Khu đô thị Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức do Công ty CP đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở Công ty Đông Nam tại khu đô thị Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức do Công ty CP đầu tư và kinh doanh địa ốc Đông Nam làm chủ đầu tư.

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý dự án, thủ tục đầu tư xây dựng, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM được gỡ vướng. Ảnh: H.T

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tham mưu, xử lý 3 dự án các sở đã báo cáo thành phố gồm: Dự án khu dân cư phường Long Trường (TP.Thủ Đức) do Công ty TNHH xây dựng và kinh doanh nhà Điền Phúc Thành làm chủ đầu tư; dự án khu nhà ở Nguyên Sơn, xã Bình Sơn, huyện Bình Chánh do Công ty CP bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư; dự án khu dân cư Hiệp Phước 1 thuộc Khu đô thị Cảng Hiệp Phước do Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận làm chủ đầu tư.

Những trường hợp còn vướng mắc, chưa thống nhất, các đơn vị cần tham mưu bố trí lịch để lãnh đạo thành phố chỉ đạo giải quyết.

Riêng với 2 dự án đang thực hiện thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở tại Bộ Xây dựng gồm: Dự án khu nhà ở phường Phú Hữu (TP.Thủ Đức) do Công ty CP bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư; dự án khu dân cư Tân Thuận Tây, tại phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, quận 7 do Công ty CP đầu tư xây dựng Xuân Mai làm chủ đầu tư, lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng tiếp theo, sau khi có kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch Đầu tư khẩn trương rà soát về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng hợp trình UBND thành phố xem xét quyết định đối với 2 dự án đang thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Kế hoạch Đầu tư gồm: Dự án khu nhà ở xã hội Công ty Exim tại phường Phú Hữu (TP.Thủ Đức) do Công ty CP Exim làm chủ đầu tư; dự án chung cư nhà ở xã hội Lô C1 Khu dân cư Long Thới – Nhơn Đức, huyện Nhà Bè do Công ty CP đầu tư Kinh doanh nhà làm chủ đầu tư.

Đối với dự án Khu nhà ở phường Trường Thạnh, TP.Thủ Đức do Công ty CP Nhà Việt Nam là chủ đầu tư (đã bàn giao phần diện tích đất nhà ở xã hội cho Quỹ phát triển nhà ở TP quản lý), lãnh đạo thành phố giao Quỹ Phát triển nhà ở thành phố phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng phối hợp cùng đơn vị liên quan tiến hành lập thủ tục đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án theo trình tự thủ tục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được UBND thành phố thông qua.