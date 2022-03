TP.Quảng Ngãi: Ban hành văn bản khẩn hướng dẫn quyết định hình thức học cho học sinh

Sáng 1/3, trao đổi với PV Dân Việt, đại diện phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản khẩn (số 46/PGDĐT, ngày 26/2/2022) chỉ đạo thực hiện phương án dạy cho các trường trực thuộc đối với các bậc Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn.

Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi. Ảnh: Thảo Nguyên.

Đến thời điểm này, Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi là 1 trong những đơn vị đầu tiên ở 13 địa phương của Quảng Ngãi, có văn bản chỉ đạo cụ thể về hình thức học của 3 bậc trên, kể từ khi cấp thẩm quyền Quảng Ngãi giao quyền quyết định hình thức học cho các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh này.

Trong văn bản chỉ đạo, Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi nêu rõ đối với bậc THCS, tiếp tục vận động và thực hiện dạy trực tiếp (trừ trường hợp bất khả kháng).

Riêng đối với khối lớp 6 (đối tượng chưa được tiêm vaccine Covid-19), nếu số ca nhiễm (F0) tăng cao, Hiệu trưởng của trường sẽ quyết định cho dừng (học trực tiếp), để học trực tuyến.

Đối với 2 bậc còn lại (Mầm non và Tiểu học), căn cứ vào tình hình thực tế của từng trường (số ca nhiễm, mức độ an toàn), Hiệu trưởng ra quyết định cụ thể hình thức học trực tiếp, hoặc online cho từng lớp và toàn trường (bậc Tiểu học), cho trẻ ở nhà (bậc Mầm non).

Văn bản khẩn mà Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi ban hành để hướng dẫn các trường quyết định hình thức học cho học sinh

"Nhiều ý kiến cho rằng những lớp đã có học sinh, giáo viên F0 thì nên cho tạm nghỉ, học online?", PV Dân Việt đặt câu hỏi, đại diện Phòng GDĐT TP.Quảng Ngãi trả lời: "Nếu nhận thấy lớp học đó (có học sinh, giáo viên F0) tiềm ẩn nguy cơ lan dịch rộng, hoàn toàn có thể cho tạm nghỉ, không nhất thiết là phải có số lượng mắc F0 nhiều mới cho nghỉ".

Được biết trước đó vào ngày 23/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp với các cấp, ban ngành trực thuộc để nghe báo cáo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn trong thời gian tới.

Đối với bậc THCS, vận động và thực hiện học trực tiếp. Ảnh: Thảo Nguyên.

Hiệu trưởng các trường được giao quyền quyết định hình thức dạy trực tiếp, hoặc online của đơn vị mình. Ảnh: Thảo Nguyên.

Tại cuộc họp này, trước nhiều băn khoăn, lo lắng về việc học sinh 2 bậc Mầm non và Tiểu học - những đối tượng chưa được tiêm phòng vaccine đến trường học trực tiếp- sẽ gặp nguy hiểm hơn nếu mắc Covid-19, người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi thống nhất, giao UBND các huyện, thị xã và thành phố quyết định hình thức học đối với 2 bậc này.