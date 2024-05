TP.Thái Bình yêu cầu rà soát toàn bộ xe đưa đón sau vụ bé mầm non bị bỏ quên

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 29/5, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn xã Phú Xuân (TP.Thái Bình) khi 1 bé mầm non đã bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Hậu quả của vụ việc rất nghiêm trọng, bé T.G.H - học sinh lớp 4 tuổi, Trường Mầm non Hồng Nhung 2 có địa chỉ tại xã Phú Xuân đã tử vong.

Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại xã Phú Xuân, TP.Thái Bình.

Lãnh đạo UBND TP.Thái Bình yêu cầu ban giám hiệu các trường mầm non trên địa bàn thống kê kiểm tra, rà soát toàn bộ xe đưa đón học sinh của các nhà trường, chấn chỉnh kịp thời vi phạm. Ảnh: Bách Thuận

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố bị can, tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (SN 1986, nhân viên đưa đón học sinh Trường mầm non Hồng Nhung 2) về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự. Phương Quỳnh Anh có trình độ Trung cấp Dược và là người bị bắt đầu tiên trong vụ án.

Tiếp theo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, lái xe đưa đón học sinh của Trường mầm non Hồng Nhung 2) về tội "Vô ý làm chết người", quy định tại Điều 128 Bộ luật hình sự.

Đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thái Bình đã khởi tố 3 giáo viên của Trường mầm non Hồng Nhung 2, 1 tài xế lái xe đưa đón, trong đó bắt 2 người, 2 người cấm đi khỏi nơi cư trú. Ảnh: Bách Thuận

Báo cáo từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, ông Lâm tham gia lái xe đưa đón học sinh từ ngày 22/5/2024, lý do là người lái xe chính xin nghỉ phép 1 tuần và bàn giao lại cho lái xe mới. Phương tiện đưa đón mà ông Lâm lái là xe ô tô 29 chỗ (do nhà trường ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ).

2 người tiếp theo bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Thị Phương (SN 1966, giáo viên phụ trách lớp của bé T.G.H) và Đoàn Thị Nhâm (SN 1998, giáo viên phụ trách lớp của bé T.G.H) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật hình sự.

Cũng theo báo cáo từ Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình, cô Nhâm có trình độ đào tạo cao đẳng sư phạm mầm non; cô Phương có trình độ đào tạo Đại học sư phạm Mầm non.

Bé mầm non được xác định đã bị bỏ quên trên xe đưa đón từ 6 giờ 20 phút ngày 29/5 đến 17 giờ cùng ngày. Ảnh: Bách Thuận

Về Trường Mầm non Hồng Nhung 2, đây là trường tư thục, có địa chỉ tại lô 2021, Khu tái định cư 26ha, xã Phú Xuân. Trường được thành lập năm 2022 do UBND TP.Thái Bình quyết định thành lập, Phòng GDĐT TP.Thái Bình cấp phép hoạt động. Trường có 12 lớp, nhóm với 272 trẻ.

Ở một diễn biến khác, sau khi xảy ra vụ việc bé mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón khiến bé tử vong, UBND TP.Thái Bình đã tổ chức họp với ban giám hiệu các trường mầm non trên địa bàn để chấn chỉnh công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ, nhất là các trường mầm non ngoài công lập.

UBND TP.Thái Bình đánh giá, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nuôi dạy trẻ ở các trường, nhất là các cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ tư thục chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; việc quản lý các phương tiện đưa đón trẻ em đang tồn tại nhiều bất cập.

Lãnh đạo UBND TP.Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, kiểm tra hoạt động của các trường, lớp mầm non, nhất là hoạt động của nhóm, lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình.

Kiên quyết xử lý, đóng cửa các cơ sở không đủ điều kiện, xử lý nghiêm các trường hợp trông giữ trẻ không phép. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy chế chuyên môn đối với hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Với nhóm trẻ gia đình, lãnh đạo UBND TP.Thái Bình yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương kiểm tra tại 100% các nhóm trẻ, nếu vượt quá 1 học sinh sẽ đình chỉ nhóm trẻ.

Mặt khác, chính quyền sở tại yêu cầu các nhà trường rà soát lại cơ sở vật chất; bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo vệ và học sinh trong và ngoài nhà trường.

Tất cả các hợp đồng về bán trú, xe đưa đón, điện, nước phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật; giáo viên phải có bằng cấp đúng chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm mầm non.

Đáng chú ý, việc thống kê kiểm tra, rà soát toàn bộ xe đưa đón học sinh của các nhà trường, chấn chỉnh kịp thời vi phạm cũng được lãnh đạo TP.Thái Bình đề cập.