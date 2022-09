Trà Vinh: Tạm giữ hình sự nghi phạm giết người tình rồi chở thi thể đến công an đầu thú

Chiều 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, vừa tiếp nhận và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, thường trú phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM) do Công an quận 7 bàn giao để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.