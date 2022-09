TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nghi phạm giết người rồi chở thi thể đi đầu thú; dùng dao chém mẹ ruột tử vong

Nghi phạm giết người rồi chở thi thể đi đầu thú

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan đến vụ nam nghi phạm sát hại một phụ nữ rồi chở thi thể đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM đầu thú; theo Công an quận 7, người tự thú tên Đỗ Tấn Lộc đã có những lời khai ban đầu.

Tại cơ quan Công an quận 7, Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) khai đã sát hại chị N ở Trà Vinh rồi chở lên TP.HCM đầu thú.

Cụ thể, chiều 18/9, Lộc lái ô tô 7 chỗ từ quận 7 (TP.HCM) xuống tỉnh Trà Vinh để gặp người tình là chị N. Lúc gặp nhau trong ô tô, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc cãi vã, Lộc đã dùng dao sát hại chị N rồi lái xe lên TP.HCM và đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú.

Phương tiện đối tượng Đỗ Tấn Lộc điều khiển chở thi thể nạn nhân đến Công an quận 7, TP.HCM đầu thú. Ảnh: A.X

Lộc khai đã có gia đình và cho rằng người tình yêu cầu mình ly hôn nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Khi đến trụ sở công an sáng sớm 19/9, Lộc cho biết đã giết người và thi thể còn trong xe đang để bên ngoài cổng trụ sở công an.

Lộc sau đó nhanh chóng được công an giữ lại. Đồng thời, Công an quận 7 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 19/9, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận 7 khám nghiệm, điều tra làm rõ nghi án người đàn ông sát hại người phụ nữ rồi chở thi thể đến công an.

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 sáng cùng ngày, Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) lái ô tô biển số 51H-64840 chở theo 1 thi thể nữ đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 đầu thú.

Công an lập tức kiểm tra và phát hiện trên ô tô của Lộc có thi thể một cô gái. Công an phường đã lấy lời khai của thanh niên này.

Bắt giữ nghi phạm dùng dao chém mẹ ruột tử vong

Hiện trường nhà bà Huỳnh Thị Tam (78 tuổi) bị nghi phạm là con ruột Trần Ngọc Anh (52 tuổi) chém tử vong. Ảnh: Thên Long

Chiều 19/9, Công an huyện Cần Giuộc cho biết đơn vị đang phối hợp Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường vụ án mạng "con chém chết mẹ ruột" tại địa bàn xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc.

Trước đó, khoảng 10h ngày 19/9, người dân ấp Thanh Ba, xã Mỹ Lộc (huyện Cần Giuộc) nghe tiếng kêu cứu của hộ dân ở ven con lộ đan đường giao thông nông thôn.

Khi mọi người chạy đến phát hiện bà Huỳnh Thị Tam (78 tuổi) bị con ruột là Trần Ngọc Anh (52 tuổi) chém tử vong. Đối tượng Anh tay vẫn cầm con dao còn dính máu đi từ bên trong ra đường, sau đó đứng lại ngay hàng rào.

Nhận tin báo, Công an xã Mỹ Lộc nhanh chóng tiếp cận khống chế bắt giữ đối tượng.

Nghi phạm Anh tại cơ quan công an đã thừa nhận vừa ra tay sát hại mẹ ruột.

Trưởng thôn lập hồ sơ khống, giả chữ ký "ăn chặn" gần 5 tấn gạo của dân mang về... nấu rượu

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 19/9, trao đổi với báo chí, ông Lục Đăng Hỏa - Chánh Văn phòng UBND huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Vi Ngọc Tuấn (SN 1973, nguyên Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Thành Thượng, xã Tân Thành, Thường Xuân) về tội "Tham ô tài sản".

Cấp phát gạo cho người dân là chủ trương ý nghĩa của Đảng, Nhà nước. Ảnh minh họa

Theo điều tra của Công an huyện Thường Xuân, năm 2020 trên cương vị là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thành Thượng, ông Tuấn được UBND xã Tân Thành giao nhiệm vụ quản lý và cấp phát 14,7 tấn gạo Nhà nước hỗ trợ cho các hộ dân tộc thiểu số tự nguyện trồng, chăm sóc bảo vệ rừng tại thôn Thành Thượng.

Tuy nhiên, lợi dụng việc buông lỏng kiểm tra, giám sát của UBND xã Tân Thành, ông Tuấn đã không mời Ban quản lý thôn tham gia cấp phát gạo, không thông báo rộng rãi cho các hộ dân biết, tự ký tên các hộ dân vào danh sách nhận gạo trợ cấp và hoàn thành danh sách cấp phát gạo từng quý nộp cho UBND xã Tân Thành để chiếm đoạt gạo trợ cấp trồng rừng của người dân, với tổng số lượng gạo gần 5 tấn (trị giá gần 50 triệu đồng).

Sau khi chiếm đoạt số gạo trên, ông Tuấn dùng để nấu rượu và cho gia đình em dâu, 400kg còn lại Tuấn bán cho hàng rong. Công an xác định toàn bộ số gạo tham ô của dân, Tuấn đã sử dụng hết.

Ông Lục Đăng Hỏa cho biết thêm, hiện UBND xã Tân Thành, huyện Thường Xuân đã khai trừ Đảng, miễn nhiệm chức Bí thư chi bộ, Trưởng thôn đối với ông Vi Ngọc Tuấn.

Vụ nam thanh niên bị đâm trên vỉa hè ở Hà Nội tử vong: Khởi tố vụ án "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật"

Như Dân Việt đã thông tin: Liên quan vụ nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè ở TP.Hà Nội tối 15/9, Công an quận Đống Đa (TP.Hà Nội) vừa có quyết định tố tụng mới.

Cụ thể, ngày 19/9, thông tin từ lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án hình sự "Giết người", "Bắt giữ người trái pháp luật" để làm rõ vụ nam thanh niên bị đâm gục trên vỉa hè ở trước cửa số nhà 22 Láng Hạ (phường Láng Hạ, quận Đống Đa).

Cơ quan này cũng đã tạm giữ hình sự Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra. Thức được xác định là kẻ đã đuổi theo xe máy của nạn nhân, ép nạn nhân vào lề đường rồi dùng dao hạ sát người này.

Công an quận Đống Đa đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Thức để điều tra hành vi giết người. Ảnh: CACC

Nạn nhân bị Thức đâm tử vong là anh N.Q.Th (SN 1995, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Một nạn nhân khác bị Thức ép lên xe taxi rồi khống chế đưa đi nơi khác là chị N.T.Tr (SN 1993, Văn Chấn, Yên Bái).

Cơ quan điều tra bước đầu xác định, tối 15/9, Lê Văn Thức bắt xe từ Thái Nguyên xuống cửa hàng của anh Th để tìm gặp chị T nhưng không gặp được.

Khi Thức chuẩn bị đi về thì phát hiện anh Th đang chở chị Tr bằng xe mô tô SH đi qua nên bắt taxi đuổi theo. Thức đã yêu cầu lái xe taxi vượt lên ép, chặn đầu xe mô tô của anh Th. Sau đó, Thức xuống xe, dùng dao đâm vào đầu và ngực anh Th rồi khống chế, ép chị Tr lên xe taxi, bỏ trốn về Thái Nguyên.

Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9, Thức bị lực lượng công an bắt giữ tại khu vực cây xăng dầu số 6, xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong vụ việc này, tình tiết liên quan đến tài xế xe taxi làm theo yêu cầu của Thức khi ép xe máy của 2 nạn nhân vào lề đường, sau đó dẫn đến việc Thức nhảy xuống đâm gục nam thanh niên trên vỉa hè rồi khống chế người phụ nữ, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, đánh giá chứng cứ, tài liệu để xác định hành vi của tài xế xe taxi có vi phạm hay không.

Kẻ đâm gục nam thanh niên trên vỉa hè ở Hà Nội khai có quan hệ yêu đương với chị Tr, thấy chị thân mật với nạn nhân nên đã đuổi theo gây án rồi khống chế chị Tr, ép lên xe ô tô (khoanh tròn đỏ). Ảnh cắt từ clip

Ở một diễn biến khác, tại cơ quan điều tra, Thức khai có quan hệ tình cảm với chị Tr từ trước. Đáng chú ý, Thức đã có vợ con ở quê nhưng vẫn có mối quan hệ tình cảm với chị Tr. Thức cũng khai thời gian này thấy chị Tr thân mật, hay đi cùng với anh Th nên ghen tuông.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 15/9, Công an quận Đống Đa (Công an phường Láng Hạ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 nam thanh niên nằm bất tỉnh (máu chảy nhiều, nghi vấn bị đâm) tại hè phố trước số nhà 22 phố Láng Hạ (gần cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải nhưng nạn nhân đã tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Th.

Công an quận Đống Đa đã phối hợp các phòng chức năng; Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định.

Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được nghi phạm gây án là Lê Văn Thức khi đối tượng đang bỏ trốn tại khu vực cây xăng dầu số 6, xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng thu giữ 1 dao (loại dao bấm) dài khoảng 20cm, rộng khoảng 3cm. Thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn chị Tr đang bị đối tượng khống chế.

Cựu Giám đốc Artex Hà Nội và thuộc cấp lãnh án vì gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Như Dân Việt đã thông tin: Trưa 19/9, TAND TP.Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ án gây thất thoát 113 tỷ đồng xảy ra tại Trung tâm Artex Hà Nội – đơn vị thành viên của Công ty Unimex Hà Nội.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Thắng, cựu Giám đốc Artex Hà Nội, bị tuyên 12 năm tù; Trần Thị Lan Hương, cựu Trưởng phòng Kế toán tài vụ Artex Hà Nội, 8 năm tù; Nguyễn Văn Quân, cựu Trưởng phòng Kinh doanh 1 Artex Hà Nội lĩnh 7 năm tù; Nguyễn Đắc Phước, cựu Giám đốc Công ty Đắc Nguyên nhận 11 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Uyên, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty An Ninh (vợ Phước) lĩnh 11 năm tù.

Tiếp đến, bị cáo Trần Quốc Hùng, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Unimex Hà Nội, bị phạt 3 năm tù cho hưởng treo. Ngoài ra, 3 bị cáo khác bị tòa phạt mức án từ 18 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng vụ án, các bị cáo Trịnh Hùng Thắng, cựu Trưởng phòng tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Tây Hà Nội bị tuyên 5 năm tù; Đoàn Thị Thanh Chuyên, cựu cán bộ tín dụng Agribank Tây Hà Nội lĩnh 30 tháng tù treo đều về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Các bị cáo tại tòa sơ thẩm vụ án tại Unimex. Ảnh: X.A

Nội dung vụ án thể hiện, Trung tâm Thương Artex Hà Nội trực thuộc Công ty Unimex Hà Nội (đơn vị 100% vốn nhà nước) nên được được tự chủ làm ăn, cấp hạn mức tín dụng để vay tiền ngân hàng.

Giai đoạn 2011 - 2021, Giám đốc Atrex Phạm Văn Thắng và đồng phạm là thuộc cấp đã lợi dụng việc này để vay vốn ngân hàng, chi sai mục đích.

Cụ thể, Artex Hà Nội có quan hệ làm ăn, mua bán giấy các loại với Công ty An Ninh và Công ty Đắc Nguyên. Do vậy, nhóm bị cáo Thắng bàn bạc với lãnh đạo 2 doanh nghiệp này là Phước và Uyên để cùng nhau lập "khống" hóa đơn mua bán hàng hóa.

Qua đây, Artex Hà Nội có hồ sơ thể hiện doanh thu, mang đi vay vốn 4 ngân hàng. Cáo trạng thể hiện trong tổng số 643 tỷ đồng công ty này vay ngân hàng, có 304 tỷ đồng được vay nhờ hồ sơ "khống".

Artex sau đó không thể trả được 113 tỷ đồng, buộc Unimex Hà Nội phải thanh toán và đây là thiệt hại thuộc về Nhà nước.

Trong vụ án, Trần Quốc Hùng bị xác định là người trực tiếp xét duyệt, ký phân bổ hạn mức tín dụng và ký các giấy uỷ quyền, bảo lãnh cho những đơn vị trực thuộc Unimex Hà Nội được vay vốn tại ngân hàng. Tuy nhiên, quá trình làm việc, ông Hùng đã buông lỏng quản lý, không chỉ đạo tiến hành kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng vốn vay tại Artex Hà Nội theo quy định.

Sai phạm của ông Hùng tạo điều kiện cho nhóm bị cáo Phạm Văn Thắng cấu kết lập "khống" hồ sơ mua bán mặt hàng giấy để vay vốn ngân hàng. Sau đó, họ sử dụng tiền sai mục đích, gây thất thoát hơn 113 tỷ đồng của Nhà nước.

Nhóm người thuộc Agribank chi nhánh Tây Hà Nội là Trịnh Hùng Thắng và Đoàn Thị Thanh Chuyên cùng bị can Nguyễn Hữu Huấn, cựu Giám đốc Agibank Tây Hà Nội bị cho đã thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và phê duyệt giải ngân cho Trung tâm Artex Hà Nội dù đơn vị vay không đủ điều kiện cấp vốn.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Huấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, chưa xác định được đang ở đâu nên cảnh sát ra quyết định truy nã, bắt được sẽ xử lý sau.