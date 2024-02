Trái bứa, loại lá quả rừng "ngon", ở An Giang, nấu canh chua cá linh non, cả làng khen ngon đáo để Đây là loại lá quả rừng "ngon", trái nhìn lạ lắm, ở An Giang đem nấu canh cá linh non, 10 người khen cả 10

Trái bứa (trái từ cây bứa) là loại gia vị đặc biệt trong ẩm thực truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở tỉnh An Giang. Trái bứa phổ biến sử dụng để kho cá, nấu canh chua, làm nước mắm chấm các món nướng…