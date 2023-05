Trần Anh Hùng không thể làm phim tranh giải Cành cọ vàng 2023 nếu thiếu Juliette Binoche

Mới đây, đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng khiến người yêu mến anh, cũng như khán giả Việt cảm thấy tự hào khi tác phẩm La Passion de Dodin Bouffant nằm trong danh sách đề cử giải Cành cọ vàng danh giá của LHP Cannes 2023.



La Passion de Dodin Bouffant là đang tranh giải Cành cọ vàng 2023. Ảnh: NSX



Bộ phim có bối cảnh thế giới ẩm thực Pháp năm 1885 với mối quan hệ giữa Eugenie - một đầu bếp đáng kính và Dodin, người sành ăn mà cô đã làm việc trong hơn 20 năm qua. Ngày càng yêu mến nhau, mối quan hệ của họ trở thành một mối tình lãng mạn, tạo ra những món ăn ngon gây ấn tượng ngay cả với những đầu bếp lừng lẫy nhất thế giới.

Pierre Gagnaire, đầu bếp từng đoạt 14 sao Michelin đảm nhận vai trò cố vấn ẩm thực cho phim. Câu chuyện được lấy cảm hứng từ nhà ẩm thực nổi tiếng người Pháp Jean Anthelme Brillat-Savarin.

Trong sự nghiệp của mình, Trần Anh Hùng từng làm việc với rất nhiều ngôi sao quốc tế nổi tiếng. Đó có thể kể tới như Lương Triều Vỹ trong Xích Lô, Josh Hartnett và Lee Byung Hun trong I Come with the Rain còn ở La Passion de Dodin Bouffant, nữ chính của anh chính là Juliette Binoche, ngôi sao từng đoạt giải Oscar – niềm tự hào và "báu vật" của điện ảnh nước Pháp.

Juliette Binoche đóng nữ chính trong La Passion de Dodin Bouffant của Trần Anh Hùng. Ảnh: VHNT

Juliette Binoche từng hợp tác với các đạo diễn tầm cỡ thuộc các nền điện ảnh lớn, như đạo diễn Michael Haneke, Abbas Kiarostami hay Hầu Hiếu Hiền. Tuy được trọng vọng, săn đón và tạo nhiều ưu đãi nhưng Juliette Binoche cũng là người nổi tiếng nóng tính và có thể "bùng nổ" bất cứ lúc nào.

Tài tử Hollywood Geoge Clooney từng nói, anh ghen tị với tính độc lập trong sự nghiệp của Juliette Binoche. "Điều gì là sự thách thức đối với tôi trong sự nghiệp. Đó là việc tiếp cận với những điều mới mẻ. Nếu bạn lặp lại những việc mình đã làm thì tức là bạn không còn tính sáng tạo, tức là bạn đã chết" - Juliette Binoche nêu quan điểm trong nghệ thuật.

Juliette Binoche đã xuất hiện trên hơn 60 phim điện ảnh và nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm giải Oscar cho phim Bệnh nhân người Anh năm 1996, giải Điện ảnh Viện Hàn lâm Anh, giải Gấu bạc, giải tại LHP Cannes và giải Cesar. Năm 2001, với vai diễn trong bộ phim tình cảm lãng mạn Chocolat (2000), Binoche đã lần đầu được đề cử giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm 2010, với chiến thắng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Cannes nhờ vai trong Certified Copy của đạo diễn Abbas Kiarostami, Juliette Binoche lập thành tích "vô tiền khoáng hậu" khi thắng cả ở 3 LHP danh giá nhất Châu Âu là: Berlin, Cannes và Venice.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng. Ảnh: TN

Nói về vinh dự được làm việc cùng Juliette Binoche, Trần Anh Hùng từng chia sẻ với phóng viên tại LHP Cannes rằng: "Juliette có một sự hiện diện đáng kinh ngạc trong bộ phim này. Cô ấy ở đó và làm mọi thứ trở nên chắc chắn, thú vị và cảm động. Dù ở độ tuổi nào, bản chất của cô luôn là một phụ nữ hiện đại, sẵn sàng dấn thân vào cuộc sống và mang lại cho nhân vật một sức mạnh nội tâm to lớn. Thành thật mà nói, bộ phim không bao giờ có thể được thực hiện mà không có sự hỗ trợ của Juliette Binoche. Cô ấy vẫn trung thành với dự án bất chấp mọi khó khăn".

Sau khi tranh tài tại LHP Cannes 2023 (diễn ra hết ngày 27/5), Hãng Gaumont đang lên kế hoạch phát hành La Passion de Dodin Bouffant tại các rạp ở Pháp vào năm 2023, có thể là vào tháng 11. Trang tin Sortiraparis đưa ra một trong những nhận xét đầu tiên về bộ phim, đó là đạo diễn Trần Anh Hùng khai thác một cách khéo léo và tinh tế mối liên hệ giữa tình yêu và ẩm thực, đồng thời đề cập các chủ đề phổ quát như tự do, cống hiến và sáng tạo.