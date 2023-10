Trần Nghĩa: "Tôi mắc hội chứng sợ đám đông, luôn có cảm giác bất an khi đứng giữa quá nhiều người"

Tôi không để tâm mình diễn vai chính hay vai phụ

Sau 3 năm kể từ khi bộ phim "Nhà trọ Balanha" phát sóng, Trần Nghĩa mới quay trở lại Hà Nội để góp mặt trong một dự án phim truyền hình mới. Điều gì ở dự án này đã thu hút anh?

- Bộ phim truyền hình tôi tham gia sẽ được phát sóng vào dịp cuối năm 2023, mang tên "Ánh dương rực rỡ". Tại dự án này, tôi đóng cặp với Hoàng Huyền, đảm nhận một nhân vật khá độc đáo, thú vị. Trong phim, tôi tưng tửng, khua môi múa mép, ăn nói "xà lơ", thích tán tỉnh phụ nữ, hoàn toàn khác biệt với con người tôi ở ngoài đời.

Sự khác biệt đó cuốn hút tôi. Từ trước tới giờ, tôi luôn muốn tìm cho mình những vai diễn có màu sắc mới để vừa có cơ hội khám phá bản thân, vừa khiến cuộc sống của mình thêm phần thú vị.

Nam diễn viên Trần Nghĩa chuẩn bị quay lại với phim truyền hình sau 3 năm vắng bóng. (Ảnh: NVCC)

Tại sao đạo diễn lại tin tưởng giao nhân vật này cho anh, khi không nhìn thấy ở anh bất cứ điểm tương đồng nào với nhân vật?

- Khi tôi mới được mời tham gia dự án, đạo diễn Bùi Tiến Huy cũng khá băn khoăn không biết tôi có thể làm tốt nhân vật này hay không. Do chưa tiếp xúc nhiều, anh cũng nghĩ tôi hợp với dạng vai hiền lành, nhẹ nhàng như Ngạn trong "Mắt biếc". Tôi nhớ ở buổi kiểm tra đầu tiên để lựa chọn vai, anh bảo: "Anh vẫn chưa thấy rõ nhân vật này cho lắm".

Nghe anh nói vậy, tôi không nản lòng mà nỗ lực hơn để thay đổi mình. Dần dần, chính anh Huy khẳng định tôi đã làm ra chất nhân vật, đưa được dấu ấn riêng vào vai diễn. Thật ra, không chỉ ở riêng dự án này, với các dự án trước kia cũng vậy. Mỗi nhân vật của tôi đều khác với nhân vật trước đó và cũng không phải con người tôi ở ngoài đời. Tôi là người thích những trải nghiệm mới mẻ.

Từng nhiều lần đảm nhiệm vai chính trong các bộ phim, anh có hụt hẫng khi lần này nhận vai thứ chính?

- Tôi chưa bao giờ để tâm tới điều này. Thứ tôi hướng tới là mình sẽ không bị đóng khung vào một màu sắc hay tính cách nhân vật, khi xem vai diễn sau của tôi khán giả không còn nhận ra vai trước đó. Thí dụ như vai Long trong "Đảo độc đắc" (2022) hoàn toàn khác với vai Ngạn trong "Mắc biếc" (2019) - đó là điều mà nhiều người tới rạp xem phim đều công nhận.

Một bộ phim thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố: nội dung, cách làm truyền thông, sự diễn xuất đồng đều của các diễn viên tham gia... Với riêng tôi, tôi cứ làm tới nơi tới chốn công việc của mình, dù là vai chính hay vai phụ. Đợi một vai diễn để đời hoặc một dự án chắc chắn tốt hơn dự án cũ thì vô cùng lắm. Không ai có thể biết trước được.

Một số clip của anh trên mạng xã hội cho thấy anh có giọng hát ấm áp, giàu cảm xúc. Đã khi nào anh nghĩ mình sẽ chuyển hướng và trở thành một nghệ sĩ đa năng như không ít gương mặt trẻ hiện nay?

- Tôi biết mình có thể hát được, nhưng công việc diễn viên còn rất nhiều thứ để tôi đam mê và khám phá. Muốn chuyển hướng sang âm nhạc, tôi phải đi học, rèn luyện, tập tành. Nếu mình cảm thấy không xứng đáng thì làm sao mình dám đứng trên sân khấu, nhận tiền cát-xê để hát cho người khác nghe?

Thi thoảng tôi hát cho khán giả của mình nghe thôi, còn hiện tại tôi muốn công chúng nghĩ mình là một diễn viên có thực lực, vậy là đủ.

Điển trai, nổi tiếng nhưng Trần Nghĩa chọn cuộc sống khá trầm lắng. (Ảnh: NVCC)

Tôi không thấy an toàn khi đứng giữa đám đông

Nhiều người nói Trần Nghĩa ít tụ tập bạn bè, sống khá trầm lắng dù làm việc trong giới giải trí sôi động. Dường như ở anh có những nét tính cách khá tương đồng với nhân vật Ngạn trong "Mắt biếc" - vai diễn đã làm nên tên tuổi của anh?

- Đúng là tính cách tôi khá lặng lẽ. Từ khi mới làm nghề, tôi đã tự hỏi tại sao mình có thể làm công việc này, bởi khi gia nhập vào showbiz, thông thường mọi người sẽ phải thể hiện bản thân mình nhiều hơn, làm những thứ để công chúng chú ý tới mình. Tôi thì khác, chỉ muốn làm xong việc rồi về nhà nghỉ ngơi, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Làm nghệ sĩ mà nói mình sợ nơi đông đúc thì hơi buồn cười nhưng thực sự tôi nghĩ mình mắc hội chứng sợ đám đông. Tôi không thấy an toàn, luôn lo lắng, bất an khi đứng ở giữa những sự kiện có quá nhiều người. Tôi ít đến những cuộc liên hoan tập thể, nhưng may mắn có một vài người bạn giống mình. Chính vì vậy cuộc sống của tôi vẫn rất vui vẻ, thoải mái.

Sau "Mắt biếc", rất nhiều người nghĩ tôi giống như Ngạn. Thực tế thì những ai biết về tôi đều hiểu: “Trần Nghĩa không phải là Ngạn đâu”, tôi và nhân vật đó khác nhau hoàn hoàn.

Gần đây, anh tích cực hơn trong việc tham gia mạng xã hội TikTok cũng như livestream trò chuyện với người hâm mộ. Có phải suy nghĩ của Trần Nghĩa đã dần thay đổi?

- Vì không có thói quen bộc lộ những suy nghĩ của mình, đôi khi tôi cũng hạn chế trong việc tương tác với khán giả. Việc tôi trò chuyện với người hâm mộ là cách để tôi và họ hiểu nhau hơn. Trong các buổi livestream, tôi không phải một diễn viên, một người nổi tiếng mà chỉ đơn giản như một người anh, người bạn. Mình không giỏi hơn họ mà bởi sống lâu hơn nên có cái nhìn đa chiều, nhờ thế có thể đưa ra cho họ một số lời khuyên trong cuộc sống.

Vậy một ngày bình thường của Trần Nghĩa diễn ra như thế nào? Bên cạnh công việc diễn xuất, anh thường làm gì để tận hưởng cuộc sống?

- Tôi sống rất đơn giản. Đa phần thời gian tôi ở nhà, có công việc mới đi ra ngoài. Bên cạnh công việc diễn xuất, tôi học thêm một vài nhạc cụ như violin hay đàn bầu. Tôi học để có kiến thức, khi nào cần cho vai diễn có thể lôi ra. Ngoài ra tôi cũng xem khá nhiều phim, để khi cần có thể mượn những trải nghiệm đó đưa vào nhân vật.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!