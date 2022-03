Trấn Thành, Bảo Anh và loạt sao Việt tự bỏ tiền thực hiện show riêng trên internet

Hàng loạt show cá nhân ra đời sau mùa dịch

Trong khi nhiều show truyền hình lao đao trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát thì trên YouTube, hàng loạt sao Việt như Trấn Thành, Trường Giang, Lý Nhã Kỳ... giới thiệu show riêng do chính họ sản xuất, với những nội dung và hình thức thể hiện khác biệt.

Lý Nhã Kỳ cho ra mắt show "Trà chiều cùng mợ chảnh". (Ảnh: NVCC)

Sau nhiều năm vắng bóng trong các dự án nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ bất ngờ cho ra đời show "Trà chiều cùng Mợ chảnh". Talkshow do chính người đẹp 40 tuổi làm host, khách mời là các nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực. Chia sẻ với PV Dân Việt, Lý Nhã Kỳ cho biết: "Ý tưởng về việc có thể chọn bất kỳ ai để mời trà chiều, trong khi có thể mang lại nhiều niềm vui và cùng giải quyết các chủ đề mà tôi quan tâm, mang đến cho tôi nhiều hứng thú. Mỗi khách mời đều có những câu chuyện mà tôi có thể học được. Tôi tin khán giả sẽ khám phá được những điều thú vị trong cuộc đối thoại. Việc ra mắt talkshow này cũng là lời khẳng định của tôi về việc sẽ hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới".

Nữ ca sĩ Bảo Anh được nhiều khán giả ủng hộ với việc cho ra mắt talkshow "It's not mascara", với chủ đề bảo vệ phụ nữ bị bạo hành và nâng cao ý thức chống bạo lực giới. Dù chỉ phát sóng 4 số với cách ghi hình trên xe không quá mới mẻ, "It's not mascara" đã có những hiệu ứng tích cực, với nhiều câu chuyện lay động và giàu sức hút.

Cùng đi theo hướng talkshow có thể kể đến "Chuyện ngại nói" của người mẫu Xuân Lan, "Chuyện đời là" của nữ diễn viên Nam Thư. MC Liêu Hà Trinh cũng có chương trình "Tự tình lúc 0h", trò chuyện cùng khách mời về những chủ đề khác nhau trong cuộc sống.

Trấn Thành và Hari Won trong show "Lục cơm nguội". (Ảnh: NVCC)

Trong khi đó, 2 MC Trường Giang và Trấn Thành cùng thực hiện những show có chủ đề nấu nướng. Trường Giang làm chương trình "Muốn ăn phải lăn vào bếp", Trấn Thành trở thành host của "Lục cơm nguội". Điểm nhấn của các show này là các món ăn ngon, hấp dẫn, cũng như sự hài hước, lôi cuốn do các nghệ sĩ hài mang lại.

Bên cạnh đó, cũng có thể kể tới những chương trình giới thiệu cuộc sống, không gian riêng của nghệ sĩ như "Lại nhà Nọc chơi" của Ninh Dương Lan Ngọc; "Cốc cốc Sam ơi" của Sam, "Nhà có một người" của Jun Phạm...



Nhu cầu kết nối với khán giả

Sân khấu biểu diễn thưa thớt, sự kiện giải trí không nhiều trong thời điểm diễn ra dịch Covid-19 khiến mạng xã hội trở thành nơi giúp nghệ sĩ kết nối với khán giả một cách dễ dàng nhất. Thay vì các đoạn clip ngắn không có chủ đề, sao Việt ngày càng thể hiện sự chuyên nghiệp trong nghề nghiệp bằng những chương trình chất lượng trên YouTube.

Jun Phạm trong show riêng mang tên "Nhà có một người". (Ảnh: FBNV)

Jun Phạm cho biết: "Trước khi nghỉ dịch, bản thân Jun Phạm cũng lao mình vào guồng quay hối hả của thành phố như bao bạn trẻ khác. Song, đến khi được ở nhà "toàn phần", tôi mới nhận ra rằng phong cách "sống chậm" cũng có nét thú vị của riêng nó. Cũng bởi vậy tôi quay lại những hình ảnh mình trang trí căn phòng, chuẩn bị bữa sáng, chăm cá cảnh, mời bạn tới chơi nhà... Đó cũng là cách giúp tôi dễ dàng kết nối với khán giả.

Hầu hết chương trình do nghệ sĩ Việt tự làm đều nhấn mạnh yếu tố tự nhiên, tình cảm, hài hước. Bên cạnh đó, là những người đồng nghiệp, họ cũng dễ dàng chia sẻ với nhau những góc khuất trong cuộc sống cá nhân - điều mà công chúng luôn khao khát tìm hiểu.

Việc ra mắt show trên YouTube không chỉ giúp sao Việt có thêm lượng khán giả mà còn giúp họ tạo nguồn thu từ quảng cáo trên YouTube. Chi phí sản xuất và chuyện huy động nhân lực nằm trong khả năng của ca sĩ, diễn viên. Những sản phẩm này do họ làm chủ, cũng bởi vậy họ có thể hoàn toàn chủ động về nội dung cũng như kinh phí.