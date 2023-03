Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa hoàn thành các cảnh quay của bộ phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam". Ảnh: FBNV

Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi trong phim Đất rừng phương Nam và còn tham gia đầu tư vào bộ phim. Bác Ba Phi trong tác phẩm Đất rừng phương Nam là nhân vật mang đến niềm vui cho mọi người. Bác là nhân vật đại diện cho mong ước về cuộc sống tốt đẹp của người dân.

Ở bản truyền hình, bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thủ vai, khi đó ông cũng khá lớn tuổi. Nghệ sĩ Mạc Can được yếu mến bởi sự dí dỏm, gần gũi khi thể hiện nhân vật bác Ba Phi. Mỗi khi nhắc tới nhân vật này, khán giả luôn gọi tên Mạc Can.



Trấn Thành từng chia sẻ về vai diễn này rằng, mình không muốn bị so sánh với các diễn viên gạo cội và muốn tạo ra một bác Ba Phi khác biệt, có màu sắc riêng. Ngoài ra, Trấn Thành cũng tham gia vào việc xây dựng ý tưởng về mặt nội dung và quá trình hoàn thiện bản dựng cuối.

Khi thông tin Trấn Thành đóng vai bác Ba Phi được công khai, nhiều khán giả phản ứng dữ dội vì cho rằng, nam diễn viên này không hợp vai và họ mong được nhìn thấy một gương mặt mới mẻ hơn.

Một khán giả lên tiếng: "Tại sao không tìm kiếm (casting) nhân tố mới, cứ lui tới những diễn viên có trend, có lượng fan là mời vào phim. Sợ không có người xem sao? Tôi thấy nhiều phim, có những diễn viên rất là mới, nhưng chỉ cần phim hay, diễn xuất tốt thì trở thành hiện tượng thôi".

Tạo hình bác Ba Phi do Trấn Thành thủ vai trong phim điện ảnh "Đất rừng phương Nam". Ảnh: YAN

Khán giả Ong bắp cày có ý kiến rằng: "Tôi hay lướt xem các clip video trên facebook và nhận ra một số diễn viên tự do đóng rất đạt, nhập tâm và đầy nhiệt huyết... nếu ko phải nói là hơn hẳn nhiều tên tuổi gạo cội trong làng giải trí. Theo quan điểm cá nhân, nếu cần đến sự bứt phá thì chính họ mới là những diễn viên chính nơi màn ảnh của điện ảnh Việt Nam hiện tại".

Khán giả Ngoc Tin cho rằng: "Có thể casting thêm diễn viên mới được không, đã nói là tiếp cận giới trẻ với những thứ mới lạ mà, diễn viên trẻ Việt Nam mình đâu thiếu, thiếu là đất dụng võ thôi, như tác phẩm Mắt biếc, đã khá thành công với những gương mặt mới mẻ trẻ đẹp. Chứ nói thật, phim này tôi mê lắm, nhưng có Mr Cry gì gì đấy là tôi nói thẳng rằng tôi ghét rồi, muốn ủng hộ cũng phải suy nghĩ!".

Khán giả linhlinh3128 chia sẻ: "Xem cách chọn diễn viên thấy nó cứ cấn cấn thế nào ý. Trấn Thành còn trẻ lại cho đóng vai ông lão".

Bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thủ vai trong phim truyền hình "Đất phương Nam". Ảnh: TL

Khán giả Minh Sỹ bình luận: "Sao lại để Trấn Thành đóng bác Ba Phi. Chưa nói đến khả năng diễn xuất, chỉ việc Trấn Thành quá trẻ là không phù hợp rồi. Lại hóa trang nửa nạc, nửa mỡ không giống ai. Có vẻ đạo diễn muốn tận dụng tiếng tăm của Trấn Thành nhưng dạo này tiếng không được tốt lắm thì phải".

Khán giả Nguyễn Phi Dương Hòa đưa ra ý kiến cá nhân của mình: "Cái hài của bác Ba Phi là cái hài miền sông nước. Nó tếu táo nhưng lại rất chân phương theo kiểu người chọc người khác cười, người bị chọc cũng cười theo như một liều thuốc bổ giải tỏa tình thần sau một ngày lao động mệt mỏi.

Chứ Trấn Thành thì cách chọc cười theo kiểu xéo xắt, bắt bẻ, nói mỉa người khác. Có thể nội dung không phải thế nhưng cái văn phong không hề làm người bị chọc cười mà theo kiểu quê độ, ngượng ngượng thì cũng không làm nổi bật lên cái nét thật thà, chất phác của bác Ba Phi.

Ai nói tôi cổ hủ cũng được chứ còn rất nhiều diễn viên gạo cội có thể diễn được vai này, không phải cứ phải vin vào sự nổi tiếng của Trấn Thành để che đậy đi những khuyết điểm diễn xuất của nam diễn viên như vậy".

Trấn Thành và Nguyễn Quang Dũng tại đoàn phim. Ảnh: NSX

Khán giả Kendavid nói: "Đạo diễn đã nói họ nhắm đến khán giả mới (chắc lớp trẻ) nghĩa là những ai cũ hay đã xem phim cũ thì đừng coi nữa. Vậy cho khỏe".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết, anh quan niệm mỗi tác phẩm đều là một cuộc khám phá mới với bản thân. Nam đạo diễn khẳng định, việc anh chọn một số diễn viên như: Trấn Thành, Mai Tài Phến là để tiếp cận các khán giả mới.

Anh cho rằng Trấn Thành là một nghệ sĩ tài năng, luôn tìm những cảm hứng và trải nghiệm mới. Anh còn muốn cảm ơn Trấn Thành vì đã góp vốn trong giai đoạn hậu Covid-19 kinh tế rất khó khăn, nhiều nhà đầu tư không có hứng thú với thị trường phim ảnh. Bộ phim Đất rừng phương Nam có kinh phí 40 tỉ với bối cảnh trải dài nhiều tỉnh như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh...