Chương trình Vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật năm 2022 do Bộ VHTTDL phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam. Năm qua, Bộ VHTTDL đã giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức thành công 7 kỳ Liên hoan, gồm: Liên hoan Kịch nói toàn quốc đợt 2 - 2021; Liên hoan Tuồng và Dân ca Kịch toàn quốc - 2022; Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc đợt 2 - 2021; Liên hoan Chèo toàn quốc - 2022; Liên hoan Cải lương toàn quốc - 2021; Liên hoan Xiếc quốc tế - 2022; Liên hoan Âm nhạc Asean - 2022.

Các nghệ sĩ được vinh danh Nghệ sĩ tiêu biểu năm 2022 thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Qua đó đã phát hiện nhiều tài năng trẻ, minh chứng cho việc nghệ thuật nước nhà đã trở lại trạng thái bình thường và có những bứt phá sau khi dịch bệnh được kiểm soát. BTC đã lựa chọn mỗi loại hình 10 nghệ sĩ đoạt HCV có số điểm cao nhất xét từ trên xuống, do Chủ tịch và Hội đồng nghệ thuật của từng Liên hoan chấm chọn. Như vậy, sẽ có 63 nghệ sĩ tiêu biểu được lựa chọn và vinh danh từ các liên hoan nghệ thuật.

Điểm mới của chương trình năm nay là BTC thông qua Hội đồng bình chọn là những nhà báo, nhạc sĩ, đạo diễn… sẽ vinh danh 6 hạng mục: Diễn viên truyền hình nổi bật (5 đề cử); Ca sĩ nổi bật (5 đề cử); Diễn viên điện ảnh nổi bật (10 đề cử); Nghệ sĩ vì cộng đồng (6 đề cử); Liveshow ca múa nhạc nổi bật (3 đề cử). Các hạng mục được đề cử có nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi và được đông đảo khán thính giả yêu mến như: NSND Lan Hương, NSND Lê Khanh, NSND Trọng Trinh, Nhan Phúc Vinh, Trấn Thành, Quyền Linh, Việt Hương, Thu Quỳnh, Ngọc Lan, Mỹ Tâm, Tùng Dương...

NSND Lê Khanh và Trấn Thành nhận danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật đã được trao cho NSND Lê Khanh, diễn viên Trấn, Tuấn Trần. Danh hiệu Diễn viên truyền hình nổi bật đã được trao cho NSND Lan Hương, diễn viên Thu Quỳnh, Ngọc Lan. Ca sĩ nổi bật được trao cho Tùng Dương và Mỹ Tâm.

Phát biểu sau khi lên nhận giải, Trấn Thành chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật cùng NSND Lê Khanh. Trong thời gian qua, bên cạnh có nhiều nhà sản xuất mang đến những tác phẩm điện ảnh chất lượng thì cũng có nhiều nhà sản xuất đưa đến những sản phẩm chưa nghiêm túc. Việc xuất hiện quá nhiều bộ phim như vậy khiến cho khán giả Việt có nhiều hoài nghi và không đặt lòng tin bền vững đối với phim Việt. Hy vọng năm nay khán giả sẽ yêu thương điện ảnh Việt nhiều hơn. Với giải thưởng lần này, Trấn Thành sẽ cố gắng nhiều hơn để có những vai diễn tốt, những bộ phim hay. Đây không đơn thuần là động lực mà còn là trách nhiệm để mình phải thực sự cố gắng trước sự tin yêu của khán giả".

NSND Lan Hương, diễn viên Thu Quỳnh và Ngọc Lan được trao danh hiệu Diễn viên truyền hình nổi bật. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Trong đêm tối qua có 2 cặp vợ chồng được vinh danh Nghệ sĩ tiêu biểu là NSND Hồng Lựu – NSƯT An Ninh thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An và NSƯT Lộc Huyền - Mạnh Linh thuộc Nhà hát Tuồng Việt Nam. Chia sẻ với Dân Việt sau khi được vinh danh trên sân khấu, NSND Hồng Lựu bày tỏ: "Đợt này, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An có tất cả là 6 nghệ sĩ được vinh danh Nghệ sĩ tiêu biểu, trong đó có vợ chồng tôi Hồng Lựu – An Ninh. Chắc có lẽ đơn vị của chúng tôi là đơn vị đông nhất cả nước có được vinh dự này. Điều này khiến chúng tôi vô cùng xúc động, cảm giác như một lần nữa được chạm tay tới huy chương cao nhất trong các kỳ hội diễn, liên hoan.

Thực ra, trong suốt quãng đời hoạt động nghệ thuật, tôi đã 9 lần tham gia hội diễn, liên hoan quy mô toàn quốc. Tuy nhiên, năm nay là năm cuối cùng tôi tham gia một hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc. Trung tâm của chúng tôi tham gia 2 vở diễn và 1 chương trình ca múa nhạc Liên hoan Âm nhạc ASEAN đều đạt được thành tích cao nhất. Thành tích này là sự nỗ lực của một tập thể đồng thời là động lực để chúng tôi cố gắng hơn trong thời gian tới".

Ca sĩ Tùng Dương và Mỹ Tâm được trao danh hiệu Ca sĩ nổi bật của năm. Ảnh: BTC.

Phát biểu tại Lễ vinh danh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, việc gặp mặt, vinh danh các nghệ sĩ, diễn viên có thành tích tiêu biểu trên lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn là hoạt động thường niên nhưng có ý nghĩa lớn để lựa chọn được những bông hoa đẹp nhất trong rừng hoa đẹp. Bộ VHTTDL đã xây dựng tiêu chí đánh giá, thành lập Hội đồng để bình chọn ra các nghệ sĩ, diễn viên, MV, liveshow ca múa nhạc nổi bật trong năm 2022 nhằm lan toả, kết nối tình cảm của các nghệ sĩ, diễn viên đến công chúng và xã hội.

Buổi lễ không chỉ đơn thuần là sự kiện vinh danh mà còn có ý nghĩa to lớn đối với mỗi nghệ sĩ trên con đường theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật của mình, động viên, khích lệ các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, "lao động hăng say trên cánh đồng nghệ thuật"; tiến tới xác lập, khẳng định giá trị các giải thưởng của quốc gia được cơ quan có thẩm quyền công nhận cùng với sự ghi nhận của xã hội, đông đảo khán giả trong và ngoài nước".

Các nghệ sĩ, đại biểu và BTC chụp ảnh kỷ niệm sau lễ vinh danh. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những nghệ sĩ, diễn viên tiêu biểu đã có những thành tích xuất sắc, nổi bật trong năm qua.

"Tại Lễ gặp mặt, vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu lần này, còn có rất nhiều nghệ sĩ tài năng do điều kiện khách quan, chủ quan khác nhau chưa có mặt tại buổi lễ nhưng những đóng góp của các anh chị em nghệ sĩ là rất to lớn. Đội ngũ nghệ sĩ ấy đang tình nguyện hát bè trầm có vĩ thanh trong buổi họp mặt này. Toàn ngành Văn hóa trân trọng sự cống hiến đó", Bộ trưởng khẳng định.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ vinh danh, ghi nhận những nỗ lực của các nghệ sĩ được vinh danh và bày tỏ tin tưởng các tấm gương, nghệ sĩ tiêu biểu sẽ lan tỏa niềm đam mê sáng tạo và tạo niềm tin cho lớp nghệ sĩ kế cận, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ trong hoạt động, cống hiến cho nghệ thuật biểu diễn của nước nhà.

Đồng chí khẳng định, lễ vinh danh là hoạt động dây ý nghĩa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 33, Kết luận số 76 của Bộ Chính trị, Chiến lược phát triển ngành văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa năm 2021.

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Lễ vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Dịp này, đồng chí cũng đề nghị, Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những tài năng nghệ thuật của đất nước; tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ hoạt động, phát huy tài năng, đồng thời Bộ có kế hoạch, giải pháp phổ biến các tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao. Các cấp ủy, Đảng, chính quyền tiếp tục quan triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật Việt Nam.

Đồng chí Trần Anh Tuấn cho rằng, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh, phát huy vai trò của văn nghệ sĩ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng văn hóa của dân tộc gắn liền với yêu Đảng, yêu chủ nghĩa xã hội, khát vọng xây dựng đất nước, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ tiên phong, gương mẫu. Qua những tác phẩm của mình, từng văn nghệ sĩ hướng con người đến những giá trị tốt đẹp, thôi thúc ý chí, khát vọng vươn lên của mỗi cá nhân, là động lực cho sự phát triển của đất nước. Các nghệ sĩ, diễn viên cần hoàn thành tốt trọng trách, sứ mệnh vẻ vang của "người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa"…